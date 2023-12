Krypto-Ausblick 2024 Steht das Existenzrecht vom Bitcoin in Frage?

Karl Gero Wendeborn © Nftrust

2023 war es trotz deutlicher Kursgewinne der bedeutenden Kryptowährungen eisig am Krypto-Markt. Für das kommende Jahr sind wir zwar optimistisch, warnen aber gleichzeitig vor zu viel Euphorie. Grundsätzlich sollten Investoren beachten, dass in der Krypto-Branche in den vergangenen Jahren ein Wandel zu beobachten war: Nachdem sie sich lange Zeit weitestgehend unabhängig von anderen Anlageklassen entwickelt hat, spielen nun branchenfremde Entwicklungen eine stärkere Rolle.

Immer mehr institutionelle Anleger sind am Krypto-Markt engagiert und fällen ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen in Abhängigkeit vom Gesamtmarkt. Das bedeutet: Klassische Marktindikatoren wie Inflation, Zinsentwicklung oder die geopolitische Situation beeinflussen auch die Kursentwicklung im Krypto-Bereich. Natürlich hat das Geschehen innerhalb der Krypto-Szene nach wie vor starken Einfluss. Es ist aber nicht mehr der allein entscheidende Faktor.

Was bedeutet das für die Entwicklung des Krypto-Markts im Jahr 2024? Aus unserer Sicht dürften im kommenden Jahr vor allem die folgenden Punkte die Entwicklung der Krypto-Branche prägen:

Das Bitcoin-Halving: Im kommenden Jahr steht nach vier Jahren wieder ein Bitcoin-Halving an. Das heißt: Die Belohnung, die Miner für das Schürfen neuer Bitcoins in Form der Kryptowährung erhalten, halbiert sich. Dadurch kommen weniger Bitcoins in Umlauf, weshalb das Halving in der Vergangenheit normalerweise zu steigenden Kursen geführt hat. Diese Logik wird unseres Erachtens aber so nicht weiter bestehen bleiben. Daher kann es zu einer Enttäuschung und Kursverlusten kommen. Es gilt schließlich auch in anderen Marktsegmenten, dass zu hohe eingepreiste Erwartungen zu starken Verlusten führen können. Dass das Halving ein sicherer Indikator für Kursgewinne im Jahr 2024 ist, halte ich zumindest für fragwürdig.

ist und bleibt brisant. Mit der Ukraine, Taiwan und Israel haben wir mittlerweile mehrere Krisenherde, die jegliche Prognosen über den Haufen werfen können. Für den Krypto-Markt bedeutet das wie für alle anderen Risikoinvestments die Gefahr extremer Schwankungen. Die Regulatorik: In der Europäischen Union (EU) war die MiCA-Verordnung („Markets in Crypto-Assets“) 2023 ein entscheidender Schritt. Sie hat – ähnlich der MiFID-Richtlinie für „klassische“ Anlagen – endlich einen einheitlichen Rechtsrahmen für Krypto-Assets in der Staatengemeinschaft geschaffen. Aus meiner Sicht wird sie auch ein Vorbild für eine Krypto-Regulierung in den USA sein. Die MiCA-Verordnung umfasst die Ausgabe von Krypto-Werten, das öffentliche Angebot, die Zulassung zum Handel sowie Dienstleistungen (zum Beispiel die Verwahrung) und definiert auch Ausnahmen von Anwendungsbereichen. Damit ist sie sehr umfassend. Wenngleich die Verordnung noch ausbaufähig ist: Insgesamt ist ein guter erster Wurf gelungen. Die EU hat damit eine klare Struktur geschaffen, die Europa in eine Führungsposition bringen kann. Grundsätzlich stehen viele Investoren, Privatanleger und Entwickler einer Regulierung sehr positiv gegenüber. Eine US-Regulierung wäre ebenfalls wünschenswert. Ich wage mit Blick auf das Verhalten der US-Börsenaufsicht SEC aber zu bezweifeln, dass die USA 2024 ein Rahmenwerk in der Qualität der MiCA-Verordnung auf die Beine gestellt bekommen. Schön für Europa – wir bleiben in einer Vorreiterrolle.

Ethereum ist die deutlich agilere und belastbarere Blockchain. Sie weist Eigenschaften auf, die sie massenkompatibel machen. Zur Verdeutlichung: Ein weltweites Ticketsystem auf der Bitcoin-Blockchain ist aktuell nicht denkbar, da sie dafür technisch schlichtweg nicht ausgelegt ist. Ethereum gewinnt deshalb extrem an Bedeutung. Auch wenn es in den Kursen noch nicht ersichtlich ist: Wir werden sehen, wie Bitcoin aufgrund der technischen Überlegenheit von der Ethereum-Blockchain geschlagen wird. Hier sind die wirklich spannenden Entwicklungen zu beobachten, an denen die Unternehmen ansetzen werden. 2023 ist die Entwicklung innovativer Blockchain-Anwendungen rasant vorangeschritten. Die Blockchain-Technologie bietet nicht nur die Möglichkeit, ein unabhängiges Zahlungsmittel zu kreieren. Sie schafft durch die Dezentralität vor allem ein sicheres Speichermedium. Der Bärenmarkt – in dem wir uns trotz der Erholung aus meiner Sicht noch befinden – sorgt dafür, dass Entwickler stärker an technologischen Fortschritten arbeiten. Dies ist kein Blockchain-Phänomen, sondern grundsätzlich in Bärenmärkten zu beobachten: Innovationen schreiten schneller voran und lösen mitunter einen späteren Aufschwung aus. Ein aus meiner Sicht extrem spannender Markt sind die sogenannten Non-Fungible Token. Dabei spreche ich nicht von den bekannten Affenbildern, sondern von Möglichkeiten, individuelle Daten mit einem einzelnen Token zu verknüpfen. Die Blockchain wird sich in der breiten Masse durchsetzen, wenn alltagsfähige Produkte auf den Markt kommen, bei denen der Nutzer zwar die massiven Vorteile der Blockchain nutzt, ihm dies aber gar nicht bewusst ist. Es gibt unzählige Beispiele für mögliche Anwendungsbereiche – Ticketing, Wahlsysteme, Know-Your-Customer-Prozesse oder Anwendungen im Lieferkettenmanagement. Diese Entwicklung wird 2024 sicherlich nochmal einen großen Schritt machen.

Wir sehen, dass sich die klassischen Kreditinstitute dem Krypto-Markt öffnen und zumindest Verwahrmöglichkeiten anbieten wollen, jüngst zum Beispiel die Commerzbank. Auch dies ist ein entscheidender Treiber für die ganze Branche. Die Tokenisierung von Kapitalanlagen, Beteiligungen und anderen Assets ist auf dem Vormarsch. Ein Systemwechsel ist zwar noch in weiter Ferne, doch man probiert sich aus.

Die Blockchain-Technologie ist nicht aufzuhalten, dafür sind ihre Vorteile viel zu groß. Wir stellen uns aber darauf ein, dass wir am Markt noch einige Bewegungen in beide Richtungen sehen werden. Ein neues Allzeithoch wird 2024 nicht kommen, vielleicht aber 2025 oder 2026.

Dennoch ist es an der Zeit, über Investitionen in Krypto-Assets nachzudenken. Denn: Die Blockchain kann mehr als Währungen. Daher sind aus meiner Sicht nicht nur Investitionen in Kryptowährungen interessant, sondern auch in entsprechende Technologien. Hier liegt aus meiner Sicht eine unaufhaltsame Zukunft.

Über den Autor:

Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Göttingen begann Karl Gero Wendeborn seine berufliche Laufbahn im Fixed-Income-Trading in London. Im Anschluss arbeitete er sechs Jahre als Partner in einer Asset-Management-Boutique. Wendeborn betreute vorrangig institutionelle Kunden und verwaltete eigenverantwortlich ein Vermögen von mehr als 300 Millionen Euro. Anschließend übernahm er ein Immobilienunternehmen, das er ausbaute, verwaltete und mit Gewinn verkaufte. Seit 2013 beschäftigt er sich parallel mit Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie. Wendeborn ist Gründer und CEO von NFTrust.