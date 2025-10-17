Am 11. Oktober brachen die Krypto-Kurse massiv ein – 19 Milliarden US-Dollar wurden liquidiert. Trumps Zoll-Ankündigung war nur ein Faktor von vielen. Die Hintergründe.

Es war eine Ereigniskette von enormer Brisanz: In zeitlich kürzesten Abständen verkündete US-Präsident Trump am Samstag, 11. Oktober, erst einen Zolltarif von 100 Prozent auf alle Importe aus China einzuführen, dann brachen die Krypto-Kurse in großem Umfang ein – Bitcoin um 12,5 Prozent auf bis zu 107.000 US-Dollar, Ethereum um 20 Prozent auf rund 3.500 US-Dollar und auch Solana auf ganze 22 Prozent.

Zwar erlebte der Markt nach Ende des Wochenendes eine teilweise Erholung, aber dennoch ist der Abverkauf schon aufgrund seiner schieren Höhe als bemerkenswertes Ereignis einzustufen – mit insgesamt 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten Positionen wurde gar mehr Vermögen liquidiert als während des Zusammenbruchs der Krypto-Börse FTX im Jahr 2022 (1,6 Milliarden) und der Covid-Pandemie (1,2 Milliarden).

Bei der Aufgabe, die Ereignisse und ihre Ursachen zu verstehen, stößt man auf viele Faktoren, die keineswegs bloß mit Handelsstreits zwischen den USA und China zu tun haben. Beginnen wir mit der Spurensuche.

Die Auswirkungen des Abverkaufs am 11. Oktober auf die gesamte Marktkapitalisierung von Krypto. | Bildquelle: 21Shares, Tradingview

Faktor 1: Geopolitik im falschen Moment

Der unmittelbare Auslöser war ein Kommunikationsschock – oder genauer gesagt: eine politische Botschaft, die auf ein ohnehin nervöses Marktumfeld traf. Donald Trumps Ankündigung, chinesische Importe mit einem Strafzoll von 100 Prozent zu belegen, wurde als massiver Eskalationsschritt interpretiert. Tatsächlich handelte es sich weniger um eine neue Maßnahme, sondern um eine verspätete Reaktion auf Exportbeschränkungen für seltene Erden, die bereits am 9. Oktober aus Beijing bekannt gegeben worden waren.

Dass die Märkte die Nachricht erst mit Trumps Truth-Social-Beitrag aufgriffen, war ein Problem des Timings: Die Meldung fiel unmittelbar nach Börsenschluss in den USA, während Asien schon geschlossen hatte – ein Zeitraum, in dem nur Krypto-Assets rund um die Uhr handelbar sind. Mit Aktien- und Anleihemärkten im Wochenende wurde Bitcoin zum Ventil für globale Risikoaversion. Hinzu kam der Columbus-Day-Feiertag, der die Liquidität an den US-Bondmärkten weiter ausdünnte.

Was folgte, war ein klassischer Liquiditätsschock: dünne Orderbücher, automatisierte Margin Calls und Kaskaden von Liquidationen, die sich gegenseitig verstärkten. Innerhalb weniger Stunden stieg die implizite Volatilität von Bitcoin auf ein Mehrjahreshoch – ein Szenario, das Erinnerungen an die FTX-Krise weckte.

Maximale, relative Kursverluste des Krypto-Marktes im Laufe der Jahre. | Bildquelle: Glassnode

Faktor 2: Strukturelle Schwächen der Börsen

Doch der geopolitische Schock erklärt nur den Startschuss, nicht die Dimension des Crashs. Die eigentliche Lawine lösten Schwächen im Handelsinfrastruktur-System aus – insbesondere bei der Krypto-Börse Binance.

Dort beliefen sich die Liquidationen auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar. Besonders problematisch war, dass Binance bestimmte derivative Assets als Sicherheiten für gehebelte Positionen zuließ. Diese Assets entkoppelten („depegten“) während des Crashs massiv. Da Binance bei der Bewertung dieser Sicherheiten auf eigene Spot-Preise statt externe Oracles setzte, verloren Trader binnen Minuten ihre Margin-Deckung – auch wenn sie fundamental abgesicherte Positionen hielten.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das Ergebnis war eine Kettenreaktion aus Zwangsverkäufen, Depeg-Spiralen und Marktverwerfungen, die das Ausmaß des Abverkaufs erheblich vergrößerten. Beobachter sprechen von einer Art „internem Flash-Crash“ in der Binance-Infrastruktur. Verdächtig ist, dass der Vorfall nur wenige Tage vor einer geplanten Umstellung der Orakel-Preissysteme stattfand – manche vermuten gezielte Ausnutzung dieser Schwachstelle.

Dezentralisierte Börsen wie Hyperliquid, die automatisiert auf Smart Contracts basieren, kamen dagegen relativ glimpflich davon. Trotz hoher Slippage und Rekordvolumen gab es keine Ausfälle. Damit bestätigte sich erneut: Während Blockchains selbst technisch stabil blieben, sind zentrale Plattformen noch immer der wunde Punkt des Systems.

Faktor 3: Warum das Umfeld dennoch günstig für Krypto bleibt

Nach dem Sturm folgte die Phase der Neujustierung. Bereits am Sonntag legte die Gesamtmarktkapitalisierung um etwa 500 Milliarden US-Dollar zu – ein Zeichen, dass keine fundamentale Panik herrschte, sondern vor allem übermäßige Hebelwirkung abgebaut wurde. Bitcoin erholte sich über seine kurzfristige Realized-Price-Marke, die in früheren Zyklen als entscheidende Unterstützungszone galt.

Der Crash fand in einem makroökonomischen Umfeld statt, das grundsätzlich Krypto-freundlich bleibt. Gold notiert über 4.000 Dollar pro Unze – ein Signal wachsender Inflations- und Schuldenangst, das die „digitale Gold“-Erzählung von Bitcoin stärkt. Parallel dazu preisen Anleihemärkte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung der Fed Ende Oktober ein.

Wenn die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China – wie aktuelle diplomatische Töne nahelegen – wieder abflachen, dürfte dies Risiko-Assets zusätzlich stützen. Damit verschiebt sich der Fokus von der Angst vor Eskalation hin zur Normalisierung der Kapitalströme.

Für Anleger bedeutet das: Kurzfristig bleibt die Volatilität hoch, doch strukturell zeigt der Markt Stärke. Das Handelsvolumen an regulierten Spot-ETPs bleibt auf Rekordniveau, und die Zuflüsse institutioneller Akteure übersteigen weiterhin die Bitcoin-Neuemissionen um ein Mehrfaches.

Wie geht es nun weiter?

Der Abverkauf vom 11. Oktober war kein Kollaps des Kryptomarktes, sondern eine schmerzhafte, aber heilsame Bereinigung. Er legte offen, wo die Schwächen zentralisierter Handelsinfrastrukturen liegen – und gleichzeitig, wie belastbar die Krypto-Infrastruktur inzwischen ist.

Während vergangene Crashs oft zu monatelanger Marktverunsicherung führten, zeichnet sich diesmal ein anderes Bild: keine panischen Abflüsse, keine Vertrauenskrise, sondern ein funktionierendes Reset der Hebel. Die Kombination aus resilienten Blockchains, institutioneller Nachfrage und makroökonomischen Rückenwinden deutet darauf hin, dass dieser Rückschlag nicht das Ende eines Zyklus markiert, sondern die Vorbereitung auf die nächste Wachstumsphase.