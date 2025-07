Während die meisten unabhängigen Vermögensverwalter noch zögern, investieren einige Häuser schon länger in Krypto-Werte. Wir stellen fünf Pioniere bei der Anlageklasse vor.

Aktualisiert am: 31. Juli 2025

Auf das Thema Krypto-Assets reagieren die meisten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland bislang vorsichtig abwartend. Erst wenige Häuser allokieren sie aktiv in ihren Kundenportfolios. Die Gründe sind vielfältig: Der Bereich gilt vielen als unsicher, Kryptowerte können stark schwanken, den meisten Häusern fehlt naturgemäß die Erfahrung mit der vergleichsweise jungen Anlageklasse.

Allerdings gibt es durchaus Pioniere, die sich weit in den Bereich vorgewagt haben: Einige unabhängige Vermögensverwaltungen investieren schon seit mehreren Jahren systematisch in Bitcoin und andere digitale Assets und sehen diese als strategischen Baustein ihrer Anlagekonzepte an. Der Vermögensverwalter Dietrich & Richter hat ein hausintern gemanagtes Zertifikat auf Krypto-Werte herausgegeben.

„Digitale Assets sind keine Randerscheinung mehr, sondern ein wachsender Teil globaler Kapitalmärkte“, sagt Thomas Mitroulis vom Vermögensverwalter Axia Asset Management. Passend zu dieser Einschätzung bieten mittlerweile auch immer mehr Anbieter, darunter traditionelle Fondsgesellschaften, Krypto-basierte Produkte an – ebenso wie es klassische Banken zunehmend ins Verwahrstellengeschäft zieht.

Vor allem Bitcoin genutzt

Die Argumente der Krypto-affinen Vermögensverwalter, die sich auf eine Branchen-Umfrage von DAS INVESTMENT gemeldet haben, sind bemerkenswert einheitlich: Die Produktlandschaft sei mittlerweile gereift, der regulatorische Rahmen habe sich mit der europäischen Mica-Verordnung verbessert. Nicht zuletzt investierten auch institutionelle Investoren zunehmend in Krypto-Werte – ein Zeichen für deren gestiegene Akzeptanz am Markt.

Besonders die Ur-Kryptowährung Bitcoin nehmen die Krypto-Vorreiter unter den Vermögensverwaltern als interessanten strategischen Wertspeicher wahr.

Über die Nachfrage durch Kunden berichten die Vermögensspezialisten Unterschiedliches: Während einige Häuser ein wachsendes Interesse am Thema Krypto beobachten, verzeichnen andere nur seltene Nachfragen. Einig sind sich die Experten jedoch darin, dass Kunden mittlerweile mit einem deutlich reflektierten Interesse nachfragen: Es geht nicht um kurzfristige Gewinne, sondern um die langfristige Rolle digitaler Assets in einem diversifizierten Portfolio.

Investments mit börsengehandelten Produkten

Bei der Umsetzung setzen alle Vermögensverwalter, die sich auf unsere Anfrage gemeldet haben, auf regulierte, börsengehandelte Instrumente, vor allem börsengehandelte ETNs. Nur in Ausnahmefällen geht es auch um direkte Investments über digitale Wallets.

Die typische Allokation bewegt sich zwischen 1 und 5 Prozent des liquiden Vermögens, abhängig vom Risikoprofil des jeweiligen Anlegers. Zum Einsatz kommt ganz überwiegend die Ur-Kryptowährung Bitcoin.

Potenzial sehen die Vermögensprofis jedoch auch bei anderen Blockchain-assoziierten Themen, wie tokenisierten Assets als bequem handelbare Vehikel vor allem für illiquide Werte, Stablecoins und dem Bereich Decentralized Finance (Defi), etwa für die Kreditvergabe oder für Allokations- und Absicherungskonzepte.

Leif Richter ist Gründer und Vorstand der Vermögensverwaltung Dietrich & Richter. © DRPAM / Lilia Belz

Leif Richter, Dietrich & Richter

„Wir setzen seit 2021 konsequent auf Bitcoin als eigenständige Asset-Klasse. Andere Krypto-Projekte lehnen wir ab. Bitcoin ist für uns kein kurzfristiger Trend, sondern ein fundamentales Asset für die nächste Generation der Vermögenssicherung.

Das Interesse an Krypto-Investments wächst kontinuierlich. Wir stellen jedoch klar: Wenn wir über 'Krypto' sprechen, meinen wir Bitcoin. Alles andere ist für uns Spekulation oder Technologietest – Bitcoin hingegen ist gelebte monetäre Innovation mit echtem Anlagepotenzial.

Wir setzen ausschließlich auf Bitcoin – entweder über direkte Verwahrung bei Bankpartnern oder über ein eigenes Anlagevehikel, das wir aufgelegt haben, den Plan B Krypto Asset Strategies ETI. Unser Fokus liegt auf Sicherheit, Transparenz und Regulierungskonformität.

„Wenn wir über ‚Krypto' sprechen, meinen wir Bitcoin“

Für langfristig orientierte Mandate mit hoher Risikotragfähigkeit liegt unser Richtwert bei der Allokation bei 1 bis 5 Prozent des liquiden Vermögens – mit klarem Bekenntnis zur Buy-and-Hold-Strategie.

Auch das Thema Tokenisierung halten wir grundsätzlich für technologisch spannend. Es ist derzeit für unsere Mandanten aber irrelevant. Solange Rechtssicherheit und Abwicklungsinfrastruktur fehlen, bleibt das Potenzial theoretisch. Bitcoin dagegen ist heute schon Realität – darauf konzentrieren wir uns.“

Thomas Mitroulis ist Geschäftsführer bei Axia Asset Management. © Axia AM

Thomas Mitroulis, Axia Asset Management

„Die Professionalisierung im Krypto-Sektor ist enorm, die Infrastrukturen werden institutionstauglich, und die regulatorischen Rahmenbedingungen ziehen nach. Wir sehen Kryptowährungen längst nicht mehr als Spekulationsobjekte, sondern als digitale Rohstoffe, als Wertspeicher, als Zukunftstechnologie. Bitcoin ist ein ernstzunehmender Bestandteil strategischer Vermögensarchitektur.

Früher war Krypto das Thema der Söhne – heute stellen die Eltern die Fragen. Seit 2021 hat sich das Interesse vervielfacht. Viele unserer Mandanten wollen verstehen, wie Krypto funktioniert, was Substanz hat – und was nicht. Unsere Aufgabe ist es, zu filtern, zu strukturieren und sachlich aufzuklären. Wir bringen Krypto aus der Gerüchteküche in den Vermögenskontext – als Bestandteil eines breiten, realwertorientierten Portfolios.

„Früher war Krypto das Thema der Söhne – heute stellen die Eltern die Fragen"

Dabei investieren wir primär über regulierte Produkte wie ETNs, Fondsstrukturen oder Zertifikate mit physisch hinterlegten Bitcoin, insbesondere bei Mandanten, die eine Depotlösung wünschen. Für technisch affine Kunden prüfen wir auch direkte Wallet-Lösungen oder Cold-Storage-Strukturen – immer mit Augenmerk auf Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und steuerliche Handhabbarkeit.

Unser Richtwert für die Allokation liegt bei 1 bis maximal 5 Prozent des liquiden Vermögens – je nach Risikoneigung, Depotgröße und Anlagehorizont. Wichtig ist: Krypto soll kein Performance-Booster im Stil einer Tech-Wette sein, sondern ein asymmetrischer Schutzbaustein im Portfolio – mit Rebalancing, wenn Euphorie herrscht, und Aufstockung, wenn Angst regiert.“

Julian Kampmann ist Vermögensbetreuer bei der PVV AG. © PVV AG

Julian Kampmann, PVV AG

„Unsere Haltung zu Kryptowährungen hat sich in letzter Zeit nicht grundlegend verändert. Wir haben uns bereits frühzeitig intensiv mit der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie befasst und sehen in ihr enormes Innovationspotenzial für zahlreiche Wirtschaftsbereiche – insbesondere im Hinblick auf Transparenz, Dezentralität und Effizienzsteigerung.

Wir betrachten digitale Assets wie Bitcoin und Ethereum nicht nur spekulativ, sondern als Ausdruck eines technologischen Wandels. Dieser könnte sich langfristig erheblich auf Kapitalmärkte und Vermögensstrukturierung auswirken. Die zunehmende institutionelle Akzeptanz, regulatorische Klärungen und Verbesserungen bei Verwahrung und Handel sprechen dafür, dass Krypto-Anlagen einen festen, wenn auch maßvoll dosierten Platz im strategischen Asset-Mix einnehmen können.

„Krypto-Anlagen maßvoll dosiert im strategischen Asset-Mix“

Interesse an Krypto-Investments ist bei unseren Kunden kontinuierlich vorhanden, bei steigenden Kursen oder erhöhter medialer Aufmerksamkeit nimmt es jedoch merklich zu. Viele Kunden möchten zunächst ein besseres Verständnis für diese neue Anlageklasse gewinnen. Sie äußern Unsicherheit hinsichtlich Volatilität, Regulierung und steuerlicher Behandlung. Wir analysieren gemeinsam mit den Mandanten das Gesamtvermögen, um zu prüfen, ob und wie sich digitale Assets sinnvoll integrieren lassen.

Im Rahmen unserer Vermögensverwaltung investieren wir ausschließlich über ETNs (Exchange Traded Notes) in Kryptowährungen. Sie sind einfach handelbar wie ETFs, werden meist physisch hinterlegt und lassen sich nahtlos in bestehende Portfolios einbinden. Wir verzichten bewusst auf strukturierte Derivate oder Plattformlösungen außerhalb regulierter Handelsplätze.

In der Regel empfehlen wir eine Allokation in Bitcoin und Ethereum, die sich über viele Marktzyklen als strukturell widerstandsfähig, liquide und technologisch relevant erwiesen haben. Für besonders risikofreudige Anleger kann optional eine kleine Beimischung ausgewählter Altcoins in Betracht gezogen werden, allerdings nur solcher, die innerhalb der Top 50 nach Marktkapitalisierung liegen.“

Marco Rumpf ist Geschäftsführer bei der DRH Vermögensverwaltung. © DRH

Marco Rumpf, DRH

„Wir setzen uns schon seit mehreren Jahren mit digitalen Assets auseinander. Seit 2020 investieren wir in Bitcoin – über physisch hinterlegte, börsengehandelte Produkte (ETPs). In den vergangenen Jahren haben sich Kryptowährungen immer weiter professionalisiert: Die Produktlandschaft ist reifer geworden, die regulatorischen Rahmenbedingungen haben sich verbessert, und die Akzeptanz am Markt ist deutlich gestiegen.

Digitale Assets nutzen wir als strategischen Baustein in dynamischeren Portfolios – mit klar strukturiertem Risikomanagement. Durch jährliches Rebalancing stellen wir sicher, dass das Risiko-/Renditeprofil kontrolliert bleibt. Wir achten dabei auch auf steuerliche Effizienz: Für deutsche Privatpersonen kann bei über einem Jahr Haltedauer die Veräußerung steuerfrei erfolgen, sofern sie direkt in physisch hinterlegte ETPs investiert haben.

Das Interesse an Kryptowährungen ist nach wie vor präsent, insbesondere bei jüngeren und technologieaffinen Kunden und Unternehmern mit Digitalbezug. In Gesprächen fällt uns auf, dass die Fragen mittlerweile deutlich reflektierter sind: Es geht weniger um kurzfristige Kursfantasien, sondern häufiger darum, welche langfristige Rolle digitale Assets in einem diversifizierten Portfolio spielen können.

„Kunden fragen reflektierter nach“

Wir investieren ausschließlich über regulierte, börsengehandelte Anlageinstrumente: Exchange Traded Products (ETPs) mit physischer Hinterlegung, Krypto-Indizes und Mifid-konforme Produkte, die über Plattformen wie Xetra oder Six handelbar sind. Diese Instrumente ermöglichen transparente, depotfähige Allokationen ohne operative Risiken wie Schlüsselverlust oder Hackerangriffe.

Die empfohlene Allokation richtet sich nach dem Risikoprofil unserer Kunden: In sicherheitsorientierten Strategien verzichten wir meist vollständig auf Kryptowährungen, während sie in dynamischeren Portfolios als strategische Beimischung eingesetzt werden – über einen breit aufgestellten Krypto-Korb verschiedener Emittenten.

Insgesamt sehen wir auch die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte sehen wir als eine der bedeutendsten strukturellen Innovationen im Finanzsystem. Erste Anwendungsbeispiele gibt es bereits bei digitalen Anleihen und tokenisierten Fondsanteilen. Wir prüfen kontinuierlich, wann solche Anlageformen integriert werden können – unter der Voraussetzung, dass regulatorisch alles geklärt und technisch ausgereift ist.“

Samir Zakaria leitet den Frankfurter Standort von Hansen & Heinrich. © Hansen & Heinrich

Samir Zakaria, Hansen & Heinrich

„Vor rund zwei Jahren standen digitale Assets in unserem Haus noch am Anfang der Adaptionsphase. Es gab viel Medien-Hype, aber geringe institutioneller Beteiligung und hohe Unsicherheit. Heute hat sich unsere Wahrnehmung deutlich präzisiert: Bitcoin sehen wir zunehmend als strategischen Wertspeicher – gerade aufgrund seiner Neutralität, digitalen Effizienz und weil sein Volumen auf 21 Millionen Coins limitiert ist.

Wir haben gelernt, dass die Volatilität bleibt und Rücksetzer von 20 bis 30 Prozent innerhalb kurzer Zeiträume einkalkuliert werden müssen. Wir prüfen gerade, in welchem Vehikel digitale Assets im Rahmen der klassischen Vermögensverwaltung sinnvoll sind. In Spezialmandaten risikofreudiger Anleger sind Krypto-Assets bereits allokiert.

„Die Volatilität bleibt, kurzfristige Rücksetzer sind einzukalkulieren“

Von Kundenseite werden wir nur selten auf das Thema angesprochen, ein Hype ist noch nicht spürbar. Dennoch sehen wir eine zunehmende institutionelle Adaption und nehmen uns deshalb des Themas an. Wenn der Mandant die Leitplanken für Spezialmandate auf Kryptowährungen erweitert haben möchte, können wir dies umsetzen. Hierbei weisen wir auf die höhere Volatilität hin.

Bisher investieren wir über ETPs von Bitwise, ein direktes Kryptoinvestment beraten wir nicht. Auf der Fondsseite arbeiten wir mit Anbietern wie Bit Capital zusammen, die eine Mischung aus Krypto-Aktien und Krypto-Werten anbieten. Auch Zertifikate mit aktivem Management, wie von Fountainhead, sind auf unserer Beobachtungsliste.

In unserer Allokation werden Krypto-Assets bei risikoaffineren Mandanten circa 2 bis 3 Prozent der Portfolien ausmachen. Aktuell planen wir einen Bitcoin-Proxy, prüfen aber auch eine breitere Streuung über mehrere größere Kryptowährungen.

Wir beobachten auch das Thema Tokenisierung, haben aber aktuell noch keine konkreten Anwendungsfälle geplant.“