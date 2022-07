Kryptohandel Krypto-Anlageplattform Iconic Alpha geht an den Start

Die Iconic Holding GmbH hat mit der der Iconic Alpha AG eine aktiv verwaltete Krypto-Investmentplattform ins Leben gerufen. Dieser Schritt erfolgte kurz nachdem die Gesellschaft ein erfahrenes Quantitative Solutions-Team angeworben hatte. Das neue Alpha-Team, bestehend aus den leitenden Angestellten Damien Moser (CEO), Marc des Ligneris (CIO) und Alexandre Coutouly (CTO) wird die Entwicklung von quantitativen Krypto-Anlagestrategien leiten und maßgeschneiderte, investierbare Lösungen für institutionelle und qualifizierte professionelle Anleger anbieten.

Langjährige Erfahrung

Das Team verfügt insgesamt über mehr als fünfzig Jahre Erfahrung im Handel und in der Verwaltung von Portfolios für Tier-1-Investmentbanken und hat bereits in früheren Funktionen algorithmische Handelsmodelle für Krypto-Assets umgesetzt. Es verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf den traditionellen Kapitalmärkten und hat bereits eine breite Palette von Alpha-Anlagestrategien an Krypto-Anlagen angepasst. Viele der Strategien zielen darauf ab, die notorische Volatilität von Kryptowährungen auszunutzen und gleichzeitig den Drawdown zu begrenzen.

Unterschiedliche Strategien

Das Quantitative Solutions Team wird Anlegern eine Reihe von robusten und algorithmischen Strategien zur Verfügung stellen, einschließlich der derzeit verfügbaren Absolute Return- und Smart Beta-Strategien, mit denen diese das für ihre Bedürfnisse geeignete risikobereinigte Renditeniveau erreichen können. Die Handelsinfrastruktur von Iconic Alpha nutzt intern entwickelte Algorithmen, die die firmeneigenen Handelsstrategien unterstützen. Separat verwaltete Konten (SMAs) sind derzeit für qualifizierte Anleger verfügbar, vorbehaltlich rechtlicher Einschränkungen, wobei die ersten Anlageprodukte voraussichtlich im dritten Quartal 2022 eingeführt werden.

„Iconic Alpha stellt eine einzigartige Ergänzung zu den Krypto-Anlagestrategien von Iconic dar und wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Marc, Alex und Damien“, sagt Iconic Holding-CEO Patrick Lowry.

„Wir sind davon überzeugt, dass ein systematischer Ansatz für Investitionen in Krypto-Assets im Vergleich zur traditionellen diskretionären Verwaltung attraktive und dauerhafte Renditen generieren wird. Wir freuen uns darauf, unsere Strategien zu enthüllen und neue Finanzprodukte zu lancieren“, sagt Damien Moser, CEO von Iconic Alpha.