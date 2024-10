Jedoch: Dem war und ist nicht so.Historisch hat der Bitcoin keine stabile Korrelationsbeziehung zu anderen Anlageklassen. Diese Korrelation war so volatil wie die Preisentwicklung des Bitcoin, und damit alle anderen Kryptowährungen selbst. In der Vergangenheit gab es aber bereits immer wieder eine hohe Korrelation mit Technologieaktien über größere Zeiträume. Diese Tendenz verstärkt sich zunehmend.

Ein Argument dafür, Kryptowerte im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen in seinem Anlageportfolio zu halten, war lange, dass Bitcoin nicht mit anderen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Gold oder Immobilien korreliert ist. Dadurch würden Kryptowerte zu einem wirksamen Diversifikationselement im Portfolio.

Jedoch: Dem war und ist nicht so. Historisch hat der Bitcoin keine stabile Korrelationsbeziehung zu anderen Anlageklassen. Diese Korrelation war so volatil wie die Preisentwicklung des Bitcoin, und damit alle anderen Kryptowährungen selbst. In der Vergangenheit gab es aber bereits immer wieder eine hohe Korrelation mit Technologieaktien über größere Zeiträume. Diese Tendenz verstärkt sich zunehmend.

Ein Blick auf die Daten verdeutlicht dies. Im Juni 2024 erreichte die 30-Tage-Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq Composite einen Höchststand von 0,9, bevor sie im Juli auf -0,9 sank – wobei der Wert 1 eine perfekte Korrelation indiziert. Anfang September lag die Korrelation wieder bei 0,4 und war zwischenzeitlich auf 0,5 gestiegen. Solche Schwankungen sind auch über einen längeren Zeitraum typisch, wie eine Studie von Coinbureau zeigt. Demnach bewegte sich die Korrelation über die letzten fünf Jahre hinweg zwischen -0,3 und 0,2. Interessant dabei ist, dass der stärker technologieorientierte Nasdaq Technology 100 eine höhere Korrelation zu Bitcoin aufweist als der breitere Nasdaq Composite.

Bitcoin und Tech-Aktien korrelieren häufiger

Diese Zahlen belegen, dass Bitcoin und Technologieaktien kurzfristig stärker als langfristig korrelieren. Zudem zeigt sich: Je größer die Ausrichtung des Vergleichsindex auf Technologie ist, desto stärker ist die Korrelation. Trotzdem wechseln hohe Korrelationswerte vor allem in der kurzfristigen Betrachtung immer wieder mit negativen Korrelationswerten. In der Regel werden Bitcoins von ähnlichen makroökonomischen Kräften beeinflusst wie Technologieaktien – allerdings nur solange es keine kryptointernen Ereignisse gibt, die die Preise beeinflussen. Kommt es zu solchen Ereignissen, verringert sich die Korrelation zum Teil sehr plötzlich und stark.

Das hat sich in den letzten Monaten besonders gezeigt: Seit Dezember 2023 gab es zunächst eine durchgehend hohe Korrelation, unterbrochen jedoch von kurzfristigen Ausreißern nach unten, wie etwa im Februar 2024, als regulatorische und technologische Ereignisse den Kryptomarkt beeinflussten, wie etwa die Zulassung von Krypto-ETFs oder das Halving beim Bitcoin.

Ein anderes Beispiel ist die hohe Marktliquidität, die durch den Verkauf von beschlagnahmten Vermögenswerten durch deutsche Behörden und die Freigabe von Assets, die im Rahmen der Insolvenz der Kryptobörse Mt. Gox eingefroren wurden, entstand. Auch dadurch nahm die Korrelation ab. Mittlerweile ist die Korrelation wieder auf ein moderates Maß zurückgekehrt.

Zeiten hoher Korrelation dehnen sich aus

Die Korrelation zwischen Bitcoin und Tech-Aktien ist also einerseits erratisch, gleichzeitig ist erkennbar, dass sich die Zeiten hoher Korrelation ausdehnen und nur von kürzeren Phasen mit geringer Korrelation unterbrochen werden. Dies spricht dagegen, den Bitcoin als eigenständiges Diversifikationselement innerhalb eines Portfolios zu nutzen. Bitcoin und die damit hoch korrelierten anderen Kryptowerte fallen daher als systematischer Hedge, der anderes als Technologieaktien leistet, aus. Eher lässt sich Bitcoin als spekulativer Technologiewert statt als eine unabhängige Anlageklasse kategorisieren.

Die Coinbureau-Studie nennt insgesamt vier unabhängige, kryptointerne Faktoren, die die Korrelation von Bitcoin und Technologieaktien beeinflussen:

1. Sentiment und Spekulation

Das Marktgeschehen im Bereich Kryptowährungen wird stark durch das Sentiment und spekulatives Verhalten der Anleger bestimmt. Nachrichtenlage und das Social-Media-Rauschen spielen hier eine bedeutende Rolle, da sie die Stimmung entweder in Richtung kurzfristiger Spekulation oder langfristigem Halten der Werte lenken. Besonders in Zeiten starker Preissteigerungen und -abstürze zeigt sich, dass Spekulation oft das Hauptmotiv hinter den Kursbewegungen ist. Dies führt zu einer extremen Volatilität, die immer wieder zur Bildung und dem Platzen von Preisblasen, und damit zu einer Verminderung der Korrelation führt.

2. Technologische Entwicklung und Adoption

Bitcoin und andere Kryptowährungen basieren auf innovativen Technologien. Die Marktentwicklung wird daher sowohl von technologischen Fortschritten als auch von der Akzeptanz der Blockchain-Technologie beeinflusst. Der Durchbruch einer sogenannten „Killerapplikation“, die die breite Masse von der Nutzung der Blockchain überzeugt, steht noch aus. Trotzdem gibt es zahlreiche Projekte, die weit über Bitcoin hinausgehen und in den Bereichen künstliche Intelligenz, dezentrale Infrastrukturen oder digitale Identität operieren. Solche Projekte könnten in Zukunft eine größere Rolle spielen und auch die Kursentwicklung von Bitcoin beeinflussen. Aus diesem Grund sollten Anleger bei Nicht-Bitcoin-Kryptowerten eher auf Fundamentalanalysen der zugrunde liegenden Technologien achten.

3. Kryptoregulierung

Die Regulierung von Kryptowährungen ist einer der stärksten makroökonomisch unabhängigen Einflüsse auf den Kryptomarkt. Besonders in den USA haben regulatorische Entscheidungen der SEC, wie die Einstufung von Kryptowährungen als Wertpapiere oder die Diskussion um die Zulassung von Krypto-ETFs, direkte Auswirkungen auf die Preisentwicklung. Auch in der Zukunft wird erwartet, dass Regulierungsentscheidungen, möglicherweise im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl, den Kryptomarkt erheblich beeinflussen.

4. Marktliquidität und institutionelle Investoren

Liquidität ist ein weiterer entscheidender Faktor für die Korrelation von Bitcoin und Technologieaktien. Entwicklungen wie der plötzliche Zufluss von Liquidität durch den Verkauf von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Mt. Gox oder die wachsende Rolle institutioneller Investoren im Markt können massive Auswirkungen auf die Kurse haben. Insbesondere institutionelle Akteure, die sich zunehmend in Kryptowährungen engagieren, tragen dazu bei, dass Bitcoin und Co. sich wie traditionelle Technologieaktien verhalten.

Fazit: Bitcoin und andere Kryptowährungen sollten zunehmend als Teil der Technologiebranche betrachtet werden. Die Zeiten, in denen Bitcoin als unabhängiges Asset zur Diversifikation diente, scheinen vorbei. Anleger sollten sich dieser veränderten Dynamik bewusst sein und ihre Portfolios entsprechend anpassen.

Krypto ist keine einfache, alternative Anlageklasse mehr, die automatisch Diversifikation bietet. Vielmehr bewegen sich Bitcoin und Co. in einem immer engeren Zusammenhang mit Technologieaktien und unterliegen den gleichen makroökonomischen Kräften – es sei denn, kryptospezifische Ereignisse wie regulatorische Entscheidungen oder technologische Durchbrüche ändern das Bild kurzfristig.