Krypto-Investoren-Tag in Berlin „Krypto ist längst nicht mehr nur der Bitcoin“

Immer mehr institutionelle Investoren wie Family Offices interessieren sich für Kryptowährungen. Sie investieren vor allem über Fonds in die Branche, im Gegensatz zu Asset Managern und Versicherern, die diesbezüglich noch zögerlicher sind. Diese Einschätzung gaben Branchen-Experten beim Krypto-Investoren-Tag in Berlin am 4. November 2022. Veranstaltet wurde der Tag von Blockrocket, einer Firma, die in Blockchain-Startups in der Frühphase investiert, im Büro von Finoa, einer Krypto-Asset-Plattform.

Defi-Bereich ist unübersichtlich

Auch Venture-Capital-Fonds spielen eine zunehmend größere Rolle auf dem Kryptomarkt. Sie investieren aktuell vor allem in den Decentralised-Finance-Bereich (Defi), also in dezentrale Finanzanwendungen. Gerade dieser Marktbereich ist jedoch mit einer Vielzahl an Akteuren und Plattformen sehr unübersichtlich. Renditen erzielen Akteure dort laut Valentin Kalinov von der International Standard Token Association beispielsweise über

Gebühren als Liquiditätsprovider für Transaktionen

Renditen auf Liquidität

Tätigkeit als Banker

Generell hat sich der Kryptomarkt als Investmentcase mittlerweile vom anfangs reinen Store of Value mit dem Bitcoin hin zu Defi-Anwendungen, über die so genannte Creator Economy hin zum Entertainment-Bereich mit dem Metaverse und Play-to-earn-Anwendungen, die auf der Blockchain basieren, weiterentwickelt. Das erklärt Benjamin Horvath, Managing Director von Blockrocket, in seinem Vortrag.

Bitcoin und Ethereum bleiben zwar weiterhin die Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung. So ist es auch kein Wunder, dass der Bitcoin 80 Prozent des Handelsvolumens an der Börse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX) ausmacht, wie Sebastian Warnke von der BSDEX erklärt. Aber Krypto ist längst nicht mehr nur Bitcoin, sondern besteht zunehmend aus einer Vielzahl von Netzwerken mit eigenen Währungen und Token sowie Ökosystemen wie Solana. Von diesen Ökosystemen werden jedoch nicht alle überleben.