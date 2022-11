Innerhalb kürzester Zeit Krypto-Börse Binance bläst Übernahme von Konkurrent FTX ab

Die Krypto-Währungs-Börse Binance hat eine unverbindliche Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des Konkurrenten FTX.com unterzeichnet und innerhalb kürzester Zeit wieder einkassiert.

„Heute Nachmittag hat FTX um unsere Hilfe gebeten“, schrieb Zhao per Twitter. „Es gibt einen erheblichen Liquiditätsengpass. Um die Nutzer zu schützen, haben wir eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, mit der wir beabsichtigen, FTX.com vollständig zu übernehmen und die Liquiditätskrise zu überbrücken. Wir werden in den kommenden Tagen eine vollständige Due-Diligence-Prüfung durchführen.“ Diese hat nun anscheinend innerhalb kürzester Zeit ergeben, dass eine Übernahm doch nicht infrage kommt. Die Verantwortlichen von Binance schrieben auf Twitter: „Die Probleme sind außerhalb unserer Kontrolle und übersteigen unsere Möglichkeiten zu helfen.“ Ein Notverkauf an Binance galt in der Branche als letzte Rettung für die Krypto-Börse.

2019 hatte Binance in FTX investiert. 2021 kam es zur Trennung, es folgte ein Streit zwischen Zhao und Bankman-Fried, der den Wertverlust einiger Kryptowährungen zur Folge hatte. Der FTX-Gründer warf Binance seitdem unter anderem vor, FTX mit falschen Anschuldigungen schaden zu wollen.