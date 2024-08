Die Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten haben nun auch die Kryptowährungen mit voller Wucht erfasst. In der Nacht zum Montag erlebten Bitcoin, Ether und andere digitale Währungen einen dramatischen Kurseinbruch.

Bitcoin unter 55.000 Dollar

Der Bitcoin, die größte und bekannteste Kryptowährung, durchbrach die psychologisch wichtige Marke von 55.000 US-Dollar. In nur wenigen Stunden verlor die Digitalwährung elf Prozent an Wert und notierte am frühen Montagmorgen bei 54.321 Dollar – der tiefste Stand seit Februar dieses Jahres.

Noch härter traf es die zweitgrößte Kryptowährung Ether. Der Kurs stürzte um mehr als 20 Prozent ab und lag bei 2.272 Dollar. Damit hat Ether sämtliche Gewinne des laufenden Jahres wieder eingebüßt. Auch viele andere Kryptowährungen verzeichneten zweistellige prozentuale Verluste.

Gründe für den Kursrutsch

Mehrere Faktoren haben die Kryptokurse unter Druck gesetzt:

Rezessionsängste: Enttäuschende Quartalszahlen großer Tech-Konzerne und schwache Arbeitsmarktdaten in den USA (4,3 Prozent Arbeitslosigkeit statt erwarteter 4,1 Prozent) schüren an den Märkten die Sorge vor einer möglichen Rezession. Geldpolitik der Notenbanken: Die US-Notenbank Federal Reserve kündigte an, die Zinsen frühestens im September zu senken – für viele Investoren zu spät. Zudem hob die japanische Notenbank überraschend die Zinsen an, was zusätzlichen Druck auf die Aktienmärkte ausübte. Geopolitische Spannungen: Die Eskalation der Spannungen zwischen Israel und dem Iran im Nahen Osten sorgt für zusätzliche Verunsicherung. Krypto-spezifische Faktoren: Auszahlungen insolventer Krypto-Unternehmen wie Mt. Gox und Genesis an Gläubiger könnten zu erhöhtem Verkaufsdruck geführt haben. Signale von Großinvestoren: Star-Investor Warren Buffett trennte sich von knapp der Hälfte seiner Apple-Beteiligungen, was als negatives Signal für den Tech-Sektor gewertet wurde.

ETFs und die Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Die jüngsten Entwicklungen sind besonders interessant im Kontext der kürzlich eingeführten ETFs für Kryptowährungen. Bitcoin-ETFs wurden bereits im Januar zugelassen und hatten im Vorfeld für erhebliche Kursgewinne gesorgt. Mitte Juli folgten dann die Ether-ETFs, die sowohl Kleinanlegern als auch institutionellen Investoren einen einfacheren Zugang zu Kryptoinvestments ermöglichen sollten.