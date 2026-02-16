Bitcoin fiel unter 70.000 Dollar, Altcoins verloren zweistellig. Doch fünf Kryptowährungen trotzten dem Absturz. Was unterscheidet die Gewinner von den Verlierern?

Der Jahresstart 2026 gehört bereits jetzt zu den schwankungsreichsten Phasen der vergangenen Jahre im Kryptomarkt. Bitcoin rutschte ab und verblieb zeitweise unter 70.000 US-Dollar, während viele Altcoins zweistellige Verluste verzeichneten. Auf den ersten Blick wirkte das wie ein klassischer Markteinbruch oder gar Beginn eines Krypto-Winters. Ein genauerer Blick zeigt jedoch: Der Auslöser lag weniger in branchenspezifischen Problemen, sondern in einem breiteren, makrogetriebenen Risikoabbau über mehrere Anlageklassen hinweg.

Steigende Anleiherenditen, ein stärkerer US-Dollar und neue geopolitische Spannungen lösten eine Art globalen „Positions-Reset“ aus. Bemerkenswert ist, dass selbst Gold und Silber nach vorherigen Höchstständen deutlich zurückgingen, ebenso wie Aktienmärkte. Digitale Assets handelten dabei erneut als rund um die Uhr geöffneter Markt und dienten als Ventil für globale Risikoanpassungen – was Preisbewegungen sichtbarer und abrupter machte als in traditionellen Märkten mit Handelszeiten.

Handelsaktivität bleibt hoch

Die Marktmechanik spricht eher für ein Bereinigen von Hebelpositionen als für einen strukturellen Kapitalabzug aus dem Sektor. Die Zahl der offenen Kontrakte in Bitcoin-Futures ging deutlich zurück, Finanzierungsraten normalisierten sich und stark gehebelte Positionen wurden aus dem Markt gedrängt. Solche Phasen reduzieren systemische Fragilität.

Parallel dazu stieg zwar der Spot-Verkaufsdruck, doch die Käuferseite zog mit – das Verhältnis blieb klar unter Niveaus, die historisch mit Kapitulationsphasen verbunden waren. Auch On-Chain-Indikatoren deuten nicht auf breite Fluchtbewegungen hin. Die Stablecoin-Marktkapitalisierung – oft als Liquiditätsbarometer des Krypto-Ökosystems betrachtet – ging nur leicht zurück. Gleichzeitig überschritt das monatliche On-Chain-Transaktionsvolumen die Marke von 10 Billionen US-Dollar, was auf weiterhin rege wirtschaftliche Aktivität innerhalb der Netzwerke hindeutet.

Größere Marktteilnehmer nutzten die Schwäche offenbar zur Akkumulation: Die Zahl der Wallets mit mehr als 1.000 BTC stieg weiter an. Solche Adressen gelten als relativ preisinelastisch und verschieben Angebot tendenziell aus dem kurzfristigen Handelskreislauf.

Welche Coins im Plus blieben und warum

Trotz eines breiten Marktrückgangs von rund 17 Prozent (Stablecoins ausgenommen) konnten fünf der 100 größten Kryptowährungen den Monat im positiven Bereich beenden. Das ist statistisch bemerkenswert – und inhaltlich aufschlussreich.

Diesen Kryptos ist generell gemein, dass es sich um Projekte mit messbarer Nutzung und wiederkehrenden Einnahmeströmen auf Protokollebene handelt. Hyperliquid etwa profitierte von stark wachsender Derivate-Aktivität auf der eigenen Plattform, während das Canton-Netzwerk durch institutionelle Integrationsprojekte Rückenwind erhielt. In beiden Fällen spielten reale Transaktionen, Gebühreneinnahmen und tatsächliche institutionelle Nutzung eine größere Rolle als spekulative Rotation.

Das deutet auf eine zunehmende Differenzierung innerhalb des gesamten Krypto-Investmentsektors hin: Kapital reagiert sensibler auf Nutzungsdaten, Umsatzmodelle und Einbindung in institutionelle Strukturen – Faktoren, die bislang eher aus dem Aktien- oder Venture-Kontext bekannt sind.

ETP-Flows zeigen institutionelle Bodenhaftung

Auch auf der Produktseite blieb das Bild konstruktiver, als es die Kurse vermuten lassen. Ein aktueller Bericht von 21 Shares zeigt, dass europäische Krypto-ETPs im Januar Zuflüsse von über 250 Millionen US-Dollar verzeichneten. Damit summieren sich die Zuflüsse der vergangenen zwei Monate auf rund 450 Millionen US-Dollar. Der Großteil entfiel erneut auf Bitcoin-Produkte – allein diesen kamen 249,2 Millionen Dollar neues Kapital zu –, gefolgt von Ethereum. Einzelne thematische ETPs – etwa auf Hyperliquid – sahen ebenfalls Mittelzuflüsse, während Solana- und Ripple-Produkte (XRP) Abflüsse verzeichneten.

Dass das verwaltete Gesamtvermögen dennoch sank, lag primär an Preisrückgängen der zugrunde liegenden Assets, nicht an systematischem Kapitalabzug. Generell sprechen diese Flow-Muster dafür, dass institutionelle Allokatoren Rücksetzer zur Positionsanpassung nutzen.

Digitale Assets bleiben zu sensibel

Wie ist aktuelle Lage nun einzuordnen? Der Januar lieferte weniger Hinweise auf einen Regimewechsel als auf einen Reifeprozess. Digitale Assets bleiben sensibel für makroökonomische Liquiditätsbedingungen, entwickeln sich intern jedoch weiter – mit wachsender Nutzung, stabileren Einnahmemodellen einzelner Protokolle und zunehmender institutioneller Einbindung über regulierte Produkte.

Der Markt reagiert damit nicht mehr homogen auf Stressphasen. Preisbewegungen verlaufen breiter, Fundamentaldaten werden selektiver bewertet, und Kapital unterscheidet stärker zwischen Infrastruktur, Nutzung und reiner Narrativ-Spekulation.