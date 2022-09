Neuer Name, neue Mutter Krypto-Anbieter 21 Shares wird zu 21.co

21.co heißt die neu gegründete Dachgesellschaft des Krypto-ETP-Anbieters 21 Shares, der ab sofort auch unter diesem Markennamen auftritt. Das verkündete das Schweizer Unternehmen gemeinsam mit einer vom US-Hedgefonds Marshal Wace geführten 25 Millionen US-Dollar schweren Finanzierungsrunde. Das Kapital soll der Entwicklung neuer Produkte, der Marktexpansion und dem Personalaufbau zugutekommen. Zu den weiteren Investoren der Finanzierungsrunde gehören Collab+Currency, Quiet Ventures, ETFs Capital und Valor Equity Partners.

Unter dem Dach der neuen Muttergesellschaft versammeln sich vorerst 21 Shares sowie der in New York beheimatete Token-Anbieter Amun, der den Zugang zur Defi-Branche erleichtern soll. Hier sei jedoch noch nicht Schluss, in Zukunft könnten auch weitere Firmen unter die Dachmarke schlüpfen, heißt es von Seiten des Unternehmens.