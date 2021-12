Krypto-Experte Martin Schmidt „Bitcoin wird als Hedge gegen Zentralbankpolitik genutzt“

Hype, Kursabsturz und schnelles Comeback. So könnte man die Entwicklung von Bitcoin und Co. in den zurückliegenden achtzehn Monaten zusammenfassen. Martin Schmidt, Partner bei Postera Capital, ist überzeugt, dass Anleger Bitcoin & Co. als Absicherung gegen die Zentralbankpolitik nutzen und so den Preis nach oben treiben.