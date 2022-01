Frisch aufgelegt Krypto, Gold, Schwellenländer: Die neuen Fonds der Woche

TT Global Contrarian (ISIN: DE000A3CRQ67)

Der TT Global Contrarian ist ein internationaler Aktienfonds von Taunus Trust (TT). Das Besondere am Produkt: Das Fondsmanagement legt antizyklisch in Aktien an. Diese drei Länder gewichtet der Fonds derzeit am stärksten:

China 19,4 Prozent Japan 14,2 Prozent USA 9,8 Prozent



Neue ausschüttende Anteilsklasse des Incrementum Digital & Physical Gold (ISIN: LI1146978047)

Incrementum stellt eine neue Anteilsklasse des Digital & Physical Gold mit halbjährlichen Ausschüttungen vor. Der Fonds besteht aus Anlagen in Kryptowährungen (derzeit Bitcoin) und physischem Gold. Silber kann das Fondsmanagement bis zu 20 Prozent beimischen.

21 Shares Terra (ISIN: CH1145931015)

21 Shares hat einen Terra-Blockchain-ETP aufgelegt. Das Produkt ist an der Schweizer Börse Six handelbar. Terra ist eine Plattform für Smart Contracts (elektronische Verträge) und ein Netzwerk für Kryptowährungen, die per Algorithmus an Fiat-Währungen gebunden sind.

Das Blockchain-Netzwerk Terra umfasst eine dezentralisierte Finanzmarkt-Infrastruktur, Finanz-Applikationen und die Möglichkeit, Non Fungible Token aufzulegen.

Eine Innovation von Terra ist die dezentralisierte Finanzmarkt-Lösung Anchor. Mit dem Anchor-Protokoll können Investoren Kredite aufnehmen und gewähren. Die Terra zugrundeliegende Blockchain-Technologie ermöglicht bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) und kann eine einzelne Transaktion in zwei Sekunden abwickeln.