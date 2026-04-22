Wer Bitcoin kauft, denkt an Kursschwankungen, selten an versteckte Spreads. Eine Studie rechnet ab: Der Kostenunterschied ist zwölfmal so groß.

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Wer Bitcoin oder Ethereum über sein Smartphone kauft, denkt meist an Kursschwankungen – selten an die Kosten des Handels selbst. Dabei kann die Wahl der Plattform teurer sein als mancher Kursverlust. Eine neue Studie macht das nun in Zahlen sichtbar.

Das Frankfurt School Blockchain Center hat gemeinsam mit der Beratung intas.tech untersucht, was Privatanleger beim Kauf und Verkauf von Kryptowerten tatsächlich bezahlen – nicht auf dem Papier, sondern in der Praxis. Zwischen Januar und Februar 2026 führten die Forscher insgesamt 432 sogenannte Roundtrips durch: Sie kauften einen Kryptowert über eine App und verkauften ihn unmittelbar wieder. Die Differenz zwischen Einsatz und Erlös zeigt die realen Gesamtkosten.

Das Ergebnis ist eindeutig. Die neun untersuchten Anbieter (in alphabetischer Reihenfolge) waren:

Bison

Bitpanda

Bitvavo

Coinbase

Flatex

Justtrade

Kraken

N26

Trade Republic

Bitvavo bietet der Untersuchung zufolge mit durchschnittlich 0,53 Prozent die günstigsten Konditionen. Coinbase liegt mit 6,45 Prozent am anderen Ende der Skala. Der Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter beträgt damit mehr als das Zwölffache.

Der versteckte Kostentreiber: der Spread

Wer nach Gebühren sucht, findet sie meist schnell – zumindest die expliziten. Deutlich weniger sichtbar ist der Spread, also die Differenz zwischen dem Preis, zu dem eine Plattform verkauft, und dem Preis, zu dem sie zurückkauft. Genau dieser Spread treibt die Gesamtkosten erheblich in die Höhe, wie die Studie zeigt.

Benjamin Schaub, Managing Partner bei intas.tech, bringt das Problem auf den Punkt: „Während Kosten im traditionellen Kapitalmarkt sehr transparent ausgewiesen werden, sind sie im Krypto-Handel oft noch schwer vergleichbar – insbesondere Spreads können die Gesamtkosten erheblich beeinflussen.“

Das ist kein technisches Detail. Für einen Anleger, der 500 Euro in Bitcoin investiert und sie kurz darauf wieder verkauft, bedeutet ein Spread von mehreren Prozent einen sofortigen Verlust – unabhängig davon, wie sich der Kurs entwickelt.

Ordervolumen spielt kaum eine Rolle

Überraschend ist ein weiterer Befund: Ob jemand 100 oder 500 Euro einsetzt, verändert die relativen Kosten bei den meisten Anbietern kaum. Kleinsparern bringt ein höheres Ordervolumen also keinen nennenswerten Kostenvorteil, anders als etwa bei Aktienbrokern, wo Festgebühren bei größeren Beträgen proportional weniger ins Gewicht fallen.

Untersucht wurden sechs Kryptowerte: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Chainlink und Avalanche. Die neun Plattformen unterliegen allesamt der Mica-Regulierung, dem europäischen Regelwerk für Kryptomärkte, das seit 2024 schrittweise in Kraft getreten ist.

Transparenz als Regulierungsaufgabe

Co-Pierre Georg, Direktor des Frankfurt School Blockchain Center, sieht die Studie als Anstoß für mehr Offenheit in einer wachsenden Anlageklasse: „Immer mehr Privatanleger greifen über App-basierte Plattformen auf den Kryptomarkt zu, gleichzeitig sind die tatsächlichen Handelskosten für viele Nutzer nur schwer nachvollziehbar. Mit dieser Studie möchte das Frankfurt School Blockchain Center mehr Transparenz schaffen und einen datenbasierten Vergleich der Kostenstrukturen im Krypto-Handel ermöglichen.“

Der Vergleich mit klassischen Finanzprodukten liegt nahe. Bei Aktien-ETFs kämpfen Anbieter seit Jahren öffentlich um jeden Basispunkt an Verwaltungsgebühr – und Vergleichsportale machen die Unterschiede für jeden sichtbar. Im Krypto-Handel fehlt diese Kultur bislang weitgehend. Dabei sind die Beträge, die auf dem Spiel stehen, keineswegs marginal: Wer regelmäßig handelt und dabei stets 3 oder 4 Prozent an den Anbieter abgibt, verliert über ein Jahr hinweg einen erheblichen Teil seiner potenziellen Rendite – noch bevor er auch nur ein Kursrisiko eingegangen ist.

Was Anleger jetzt prüfen sollten

Die Studie richtet sich ausdrücklich auch an Privatanleger, die Kryptowährungen über mobile Apps handeln. Der praktische Rat ergibt sich fast von selbst: Wer vor dem Kauf nicht nur den Kurs, sondern auch den Spread und die Gesamtkosten eines Roundtrips vergleicht, kann Kosten in erheblicher Höhe vermeiden.

Plattformen wie Bitvavo zeigen, dass günstiger Handel im regulierten Umfeld möglich ist. Dass andere Anbieter trotzdem mehr als das Zwölffache verlangen, dürfte mit der mangelnden Vergleichbarkeit zusammenhängen – und damit, dass viele Nutzer schlicht nicht wissen, was sie zahlen.