Krypto-Investments: So steigen institutionelle Anleger ein

Krypto-Investments sind längst kein Nischenthema mehr – doch gerade für institutionelle Anleger ist die Frage drängend, wie sich diese dynamische Anlageklasse optimal nutzen lässt. Dabei hat sich ein Ansatz aus der Welt der traditionellen Finanzmärkte bewährt: das passive Investieren. Indem Anleger die breite Anlageklasse indexieren und diversifizieren, können sie von der allgemeinen Marktentwicklung profitieren – ohne auf riskante Einzelwetten angewiesen zu sein. Daneben kommt es darauf an, qualifizierte Steuerungsinstrumente zu integrieren, um das Risiko zu managen und gleichzeitig die Chancen am Markt zu nutzen.

Institutionelle Anforderungen: Sicherheit, Liquidität und Compliance

Ein wesentliches Anliegen institutioneller Investoren am Krypto-Markt ist die Sicherstellung von Compliance, Sicherheit und Liquidität. Die Erwartungen an Vermögensverwalter sind dementsprechend hoch: zuverlässige Verwahrungslösungen, robustes Risikomanagement und klare Berichterstattung.

Neben einer sorgfältigen Prüfung des regulatorischen Rahmens profitieren Institutionelle beim Einstieg in den Markt zudem von der Aufklärung über Blockchain-Ökosysteme und Strategien zum Umgang mit Volatilität und dem Einsatz von Risikomanagement-Tools.

Bitcoin: Der Eckpfeiler des Portfolios

Kein institutionelles Krypto-Portfolio kommt ohne Bitcoin aus. Mehr als „digitales Gold“ denn als konkurrierendes Technologie-Asset kommt ihm eine besondere Rolle zu: Die weltgrößte Kryptowährung fungiert mit ihrem festen Angebot als Absicherung gegen geldpolitische Risiken und ist damit sowohl Inflationsschutz als auch die Möglichkeit zur Wertaufbewahrung.

Bitcoin stellt somit das Fundament eines Portfolios dar und schafft eine stabile Basis für die Integration weiterer digitaler Vermögenswerte.

Diversifikation über einen nach Momentum gewichteten Index

Neben Bitcoin spielen eine Menge weiterer Kryptowährungen eine entscheidende Rolle für die Diversifikation. Ein nach Momentum gewichteter Index mit den bedeutendsten Krypto-Assets ermöglicht institutionellen Anlegern ein breites Engagement in eine Vielzahl innovativer Projekte. Die Vorteile dieses Ansatzes liegen auf der Hand:

Wachstumspotenzial: Der Fokus auf Vermögenswerte mit starker Dynamik maximiert die Chancen, von technologischen Durchbrüchen zu profitieren.

Risikostreuung: Die Abdeckung über mehrere Ökosysteme und Anwendungsfälle wie dezentralisierte Finanzen (Defi), nicht-fungible Token (NFTs) und skalierbare Smart-Contract-Plattformen reduziert das Risiko einzelner Fehlschläge.

Einfachheit: Komplexe technische Analysen werden durch einen strukturierten und transparenten Indexansatz ersetzt.

Dynamische Anpassung an Marktzyklen

Die Dynamik des Marktes erfordert eine flexible Allokation, die auf die jeweiligen Marktzyklen abgestimmt ist. Während im derzeitigen Bullenmarkt ein wachstumsorientiertes Portfolio mit starker Gewichtung auf dynamische Krypto-Assets sinnvoll ist, bietet eine defensive Strategie in Abwärtsphasen ein hohes Maß an Stabilität. Darüber hinaus kommt es auf den Einsatz unkorrelierter Anlagen an, die Absicherung gegen Volatilität sowie Vermögensschutz bieten.

Eine geschickte Kombination aus marktneutralen Fonds und wachstumsorientierten Anlagen kann dabei helfen, ein Gleichgewicht zwischen Rendite und Risiko zu schaffen und die Widerstandsfähigkeit des Portfolios langfristig sicherzustellen.

Hybride Strategien: Tradition trifft Innovation

Zunehmend gefragt sind Fondsstrukturen, die traditionelle und kryptobasierte Anlagen kombinieren. Durch die Integration marktneutraler Strategien mit innovativen Krypto-Assets können institutionelle Anleger von unkorrelierten Renditen profitieren. Ein Beispiel ist die Verwendung von Arbitrage- und Quant-Strategien in Kombination mit traditionellen Finanzinstrumenten mit folgenden Zielen:

Risikodiversifikation: Über mehrere unkorrelierte Strategien hinweg Verluste minimieren.

Wertschöpfung: Preisineffizienzen in den noch jungen Kryptomärkten ausnutzen.

Diese hybride Methodik ermöglicht es, von der Dynamik der Kryptowelt zu profitieren und gleichzeitig die Stabilität traditioneller Anlagen zu nutzen.

Blick in die Zukunft: Die Trends von morgen

Der Kryptomarkt bleibt ein Hotspot für Innovationen und zieht sowohl technologische Pioniere als auch Finanzakteure an. Zu den vielversprechendsten Entwicklungen zählen:

Dezentrale Finanzen (Defi): Defi-Protokolle revolutionieren traditionelle Finanzdienstleistungen, indem sie Kreditvergabe, Liquiditätsbereitstellung und Handel über Smart Contracts ohne Intermediäre ermöglichen. Sie eröffnen nicht nur neue Ertragsmöglichkeiten, etwa durch Farming oder Staking, sondern schaffen auch einen globalen Zugang zu Finanzlösungen.

Non-fungible Tokens (NFTs): NFTs verkörpern tokenisiertes Eigentum an digitalen und physischen Vermögenswerten wie Kunst, Musik, virtuellen Grundstücken oder Sammlerstücken. Diese Technologie fördert neue Märkte und ermöglicht Künstlern und Kreativen zudem direkte Monetarisierungsmodelle.

Tokenisierung: Durch die Digitalisierung traditioneller Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien oder Anleihen auf der Blockchain wird der Handel effizienter, transparenter und zugänglicher. Diese Entwicklung hat das Potenzial, die Kapitalmärkte grundlegend zu verändern und neue Investitionsmöglichkeiten zu schaffen.

Institutionelle Anleger, die diese Trends aktiv beobachten und in ihre Strategien integrieren, können sich frühzeitig Wettbewerbsvorteile sichern.

Fazit: Strategisch investieren, langfristig profitieren

Ein nach Momentum gewichteter Indexansatz über das Gros des Krypto-Markts hinweg bietet institutionellen Investoren die Möglichkeit vom Potenzial des Sektors zu profitieren, ohne die Komplexität einzelner Assets meistern zu müssen.

Die Dynamik am Markt erfordert allerdings eine gewisse Flexibilität und Umsicht bei der Allokation der Anlagen. Nach starken Kurszuwächsen folgen erfahrungsgemäß schwächere Marktphasen, die Gewinnmitnahmen und eine anschließende Umschichtung in defensivere Anlagen erfordern. Durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einem wachstumsorientierten Portfolio in Zeiten der Hausse und einer defensiven Strategie für unsichere Zeiten können institutionelle Anleger die langfristige Widerstandsfähigkeit ihres Portfolios und konsistente Erträge sicherstellen.

Steffen Bassler von Swissone Capital © Swissone

Über den Autor

Steffen Bassler ist Chef des unabhängigen Krypto-Vermögensverwalters Swissone Capital in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet, reguliert und lizenziert durch die Finma (Schweiz) sowie die FCA (Großbritannien).