Krypto-Investorentage Vom Hype zur Substanz: Wie die Kryptowelt erwachsen wird

To the Moon, also bis zum Mond, das war viele Jahre das Mindset der Krypto-Szene. Und es stimmte ja irgendwie auch: Der Bitcoin-Kurs kletterte rasant, im November 2021 erreichte er seinen Höhepunkt bei etwas mehr als 69.000 US-Dollar. Dann folgte der Absturz. Das Jahr 2022 war geprägt durch fallende Kurse, starke Schwankungen und Zusammenbrüche mehrerer zentralisierter Krypto-Firmen, allen voran FTX.

Diese Entwicklungen waren jedoch nicht auf grundlegende Probleme mit der Blockchain-Technologie zurückzuführen, sondern eher auf exzessive Gier, fragwürdige Firmenkonstrukte und aufgeblähte Bewertungen einiger Coins. Umso bemerkenswerter ist die Aufhol-Rally, die seit Jahresbeginn 2023 stattfindet.

Aus der Asche

Und nach der Talfahrt ist, wenn auch zaghaft, eine Erneuerung in der Krypto-Landschaft zu beobachten. Darum drehte es sich auch bei den Krypto-Investoren-Tagen, die in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfanden, in Hamburg etwa in den prächtigen Räumen der Privatbank Donner & Reuschel. In der Event-Reihe konzentrierte man sich vor allem auf Fonds und auf Geschäftsmodelle, die über bloße Preis- und Handelsaktivitäten der Kryptowährungen hinausgehen. Es ging um Blockchain-basierte Anwendungen, die tiefgreifende Änderungen in verschiedenen Wirtschaftssektoren bewirken könnten​.

Axel Stahmer (links) im Gespräch mit Christoph Fröhlich © Christoph Fröhlich

Es ist gut, dass der Krypto-Markt etwas ruhiger geworden ist“, sagt etwa Axel Stahmer, Partner bei der Boutique Qi Invest. „Jetzt ist ein guter Moment, sich intensiver mit der Thematik zu beschäftigen.“ Es gehe jetzt weniger um den Hype, mehr um die Produkte und die Technologien dahinter. Vom Reiz hat die Szene seiner Meinung nach nichts verloren: „Es ist unglaublich, was für ein Talent in dieser Branche steckt.“

Stahmers Team verfolgt einen systematischen Investmentansatz, der auf Erkenntnissen aus neuen Datenquellen und maschinellem Lernen basiert. Am Ende wählt er aus einer Vielzahl möglicher Coins anhand von Kriterien wie Entwickleraktivität, Marktkapitalisierung und Community die besten aus. Sein Produkt richtet sich vor allem an institutionelle Investoren. Die haben mitunter immer noch Ressentiments gegenüber der vergleichsweise neuen Asset-Klasse: „Mein Ziel ist es, den Leuten etwas die Angst vor Krypto zu nehmen, indem ich meinen Ansatz transparent erkläre.“

Kunst auf der Blockchain

Dass sich der Fokus von den reinen Kursen hin zu stabilen, praktischen Anwendungsfällen verlagert, liegt auch an Menschen wie Anna Graf. Sie ist Innovation Lead web3 bei Arvato Systems Bertelsmann und beschäftigt sich seit Jahren mit der Verschmelzung der echten und der digitalen Welt.

Mit NFTs – die Abkürzung steht für Non-Fungible Token – sei es möglich, den bislang elitären Kunstmarkt ein Stück weit zu demokratisieren. So könne man mit dieser Technologie in Bruchteile von Gemälden investieren, jedoch auch völlig neue audiovisuelle Kunstwerke erschaffen. Der britische Konzeptkünstler Damien Hirst etwa erschuf 10.000 einzigartige Werke auf Papier, die mit einem digitalen Kunstwerk versehen sind, das mit einem NFT verbunden ist. Am Ende konnten sich die Besitzer entscheiden, ob sie die digitale oder reale Version behalten wollen – und das Pendant wurde verbrannt.

„Mit der Blockchain können wir bei digitaler Kunst sehen, wer die Vorbesitzer eines Kunstwerks sind“, sagt Graf. „Sie zeigt uns auch, in welchen Galerien und Museen ein Kunstwerk zuvor gezeigt wurde. In dieser Szene hat das eine riesige Relevanz.“ Trotz einiger Erfolge sei es jedoch nach wie vor nicht einfach, Künstler davon zu überzeugen, ein NFT aufzulegen – und diesen dann auch noch zu fraktionieren.

„Mit der Apple Vision Pro erwarten wir einen weiteren riesigen Push für das Metaverse und rein digitale Produkte“, sagt Anna Graf. Apples Datenbrille kommt 2024 und wird mehr als 3.000 US-Dollar kosten.

Enno Henke von Heartstocks erklärt, wann eine Blockchain-Lösung sinnvoll ist und wann nicht © Christoph Fröhlich

Sammler-Gegenstände digital zerlegt

Eine Blockchain-basierte Lösung, die schon jetzt praxistauglich ist, bietet Enno Henke von Heartstocks. Sein Unternehmen betreibt zusammen mit Banken einen Marktplatz für tokenisierte Wertobjekte. Im Wesentlichen verwandelt Heartstocks Sammlerstücke, Anlageobjekte und ganze Unternehmen in handelbare Aktien, die in Form von digitalen Aktien erworben und gehandelt werden können. Dies geschieht laut Unternehmensangaben online, sicher und in Echtzeit. Der Handel der tokenisierten Assets wird durch das Bankhaus Scheich kontrolliert und reguliert. Im Gegensatz zu Unternehmen wie Timeless oder Finexity richtet er sich nicht an B2C, sondern B2B-Kunden.

Alles auf die Blockchain zu bringen, nur weil es geht, sei allerdings nicht sinnvoll: „Es ist immens wichtig, an welchen Stellen Tokenisierung sinnvoll ist und wo nicht“, so Henke. „Allerdings lässt sich alles, was heute als AIF strukturiert ist, auf der Blockchain besser abbilden. Sie bietet sich auch für Unternehmensfinanzierungen und CO2-Zertifikate an.“ Er ist überzeugt: „Die Basistechnologie der Blockchain wird sich durchsetzen, egal wie sich die Kurse der Coins entwickeln.“

Florian Körner von VanEck erklärt, wie man in Krypto-basierte ETNs investieren kann © Christoph Fröhlich

Fonds-Industrie setzt zunehmend auf Krypto

Auch die traditionelle Fonds-Industrie entdeckt die Kryptowelt für sich. So bietet das weltweit agierende Unternehmen VanEck, einst gegründet im Jahr 1955 und spezialisiert auf ETFs und Investmentfonds, mittlerweile eine Vielzahl an Produkten mit Schwerpunkt Krypto an. Kein Zufall: „Unser CEO Jan Van Eck ist ein großer Treiber der Tokenisierung“, sagt Florian Körner, Leiter Vertrieb und Geschäftsentwicklung. „Wir verwalten mittlerweile eine halbe Milliarde US-Dollar in Krypto-ETNs. Mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigen sich bei uns ausschließlich mit Krypto.“

Obwohl der Hype in der Kryptowelt spürbar abgekühlt ist, zeigt sich Körner optimistisch – und zieht einen historischen Vergleich heran: „Viele Leute haben bei Apple vor 20 Jahren den Wert nicht erkannt. Ebenso war es zum Börsengang bei Facebook. Es hat viele Jahre gedauert, bis deren Ökosysteme und deren Wert richtig verstanden wurden. Bei Krypto ist es unserer Meinung nach genauso.“

Marco Infuso rechnet vor, dass sämtliche Krypto-Assets derzeit nur halb so viel wert sind wie die Apple-Aktie - und welches Potenzial sich noch bietet. © Christoph Fröhlich

Zwischen Wildem Westen und Regulierung

Dem stimmt auch Marco Infuso zu, Chief Sales Officer bei Valour. „Die Krypto-Adoption geht zwischen 30 und 35 Prozent schneller voran als seinerzeit die Adoption des Internets.“ Sein börsennotiertes Unternehmen bietet ETPs zu verschiedenen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana oder Uniswap. „Wir bilden die Brücke zwischen der traditionellen Investmentgesellschaft hin zur digitalen neuen Assetklasse“, so Infuso. Und er rechnet vor: Würde die Hälfte der Goldbesitzer ihre Bestände gegen Bitcoin tauchen würden, läge der Preis bei etwa 300.000 Euro.

Axel Ullmann ist bei Aaro Capital und leitet von Deutschland aus die Vertriebsaktivitäten in der Region. Er konzentriert sich auf institutionelle Kundenbeziehungen. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Vertriebs- und Managementfunktionen in der Vermögensverwaltungsbranche. Er vergleicht den Status Quo der Kryptowelt ein wenig mit der Hedgefonds-Industrie Anfang der 1990er: „Es ist immer noch ein bisschen Wilder Westen. Deshalb ist es gut, dass es mehr Regulierung gibt. Die Branche wird damit vertrauenswürdiger und damit auch für institutionelle Investoren interessanter.“

Axel Ullmann von Aaro Capital (links) mit Geschäftsführer Peter Habermacher © Christoph Fröhlich © Christoph Fröhlich

Die Aaro Diversified Crypto Multifond Strategien selektieren mithilfe eines mehrstufigen Auswahlverfahrens aus knapp 1000 Krypto-Fonds eine Handvoll, in die das Team investiert. Mit hohen Regulierungsstandards, einem Fokus auf Risikomanagement und einem mehrstufigen Due-Diligence-Verfahren möchte man vor allem Family Offices und andere institutionelle Investoren ansprechen.

Bislang stecken nur ein paar Millionen Euro im eigenen Fonds. Doch das Team verfolgt ambitionierte Pläne: „Ende 2024 wollen wir bei den Assets under Management einen dreistelligen Millionenbetrag haben.“

Wolfgang Männel verwaltet einen Venture-Capital-Fonds, der sich auf Blockchain-basierte Firmen fokussiert. © Christoph Fröhlich

Ein Stück vom Lieblings-Song

Einen anderen Ansatz wählt Wolfgang Männel von Blockchain Founders Capital. Hierbei handelt es sich um einen klassischen Venture-Capital-Fonds, der frühphasig in Unternehmen aus dem Blockchain-Segment investiert. Derzeit habe man 8 Unternehmen im Portfolio, so Männel. Bei jedem Unternehmen rechnet man damit, die Anteile 5 bis 7 Jahre zu halten. „Deshalb setzen wir setzen nicht auf kurzfristige Hypes.“

Ben Horvath, Partner bei Blockchain Founders Capital, erklärt wie man in Songs investieren kann © Christoph Fröhlich

Dass mit der Blockchain auch völlig neuartige Geschäftsmodelle möglich sind zeigt das Unternehmen Biddz, das zum Portfolio von Blockchain Founders Capital gehört. Arbeiten Künstler mit der Plattform zusammen, können Fans Anteile von Songs erwerben und somit an Tantiemen mitverdienen. Gibt es ein paar Jahre später den großen Durchbruch, spiegelt sich das auch in den Erlösen wieder. „Zudem schafft man so eine engere Bindung zwischen Künstler und Fans“, erklärt Ben Horvath, Partner bei Blockchain Founders Capital.

Ein Stück vom Lieblings-Hit besitzen, wenn auch nur ein winzig kleines - so kann die technisch abstrakte Blockchain plötzlich ganz viele Emotionen auslösen.