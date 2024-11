Krypto ist mehr als „nur“ Bitcoin und Ethereum, denn neben diesen bekannten Größen hat sich in den vergangenen Jahren ein breit gefächerter Markt unterschiedlichster Krypto-Vermögenswerte herausgebildet. Doch wie navigiert man als Anleger oder Krypto-Interessierter durch dieses Dickicht aus Coins, Token und dezentralen Anwendungen?

Ein hilfreiches Konzept zum Verständnis ist der Stack. Er bezeichnet die Gesamtheit aller Technologieebenen, die zusammenarbeiten, um Blockchain-basierte Netzwerke zu betreiben. Vom Zahlungsnetzwerk bis zur dezentralen App (dApp), jede Ebene hat ihre eigenen Funktionen und macht den Stack zu einer Art digitalen Finanzlandschaft.

Zahlungsplattformen – das digitale Äquivalent zum Bargeld

Zahlungsplattformen sind zuallererst Blockchains wie Bitcoin oder Litecoin, die rein auf den Transfer von Werten spezialisiert sind. Die Nachfrage nach den dort verwendeten Basiswerten, also Kryptowährungen, ergibt sich aus ihrem Nutzen als Tauschmittel, Rechnungseinheit und Wertaufbewahrungsmittel.

Bitcoin etwa gilt vielen als digitales Gold – nicht nur wegen seiner begrenzten Verfügbarkeit, sondern auch, weil seine hohe Sicherheit und Unveränderlichkeit ihn als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel attraktiv machen. Obwohl die Funktionen dieser Basis-Blockchains begrenzt sind, so können sie dennoch von einem reichhaltigen Ökosystem von Kunden, Börsen, Minern, Skalierungslösungen, Sidechains und ähnlichem umgeben sein und so den Einsatz für ihre User erweitern.

Smart-Contract-Plattformen – globale App-Stores

Ethereum, Cardano und Solana sind Plattformen, die als flexible Programmierumgebungen für Entwickler dienen. Sie ermöglichen es, Smart Contracts – selbstausführende Verträge – zu erstellen oder sogenannte dApps (dezentrale Anwendungen) zu entwickeln. Diese dApps funktionieren jedoch anders als mobile Apps, die wir auf unseren Smartphones nutzen, da sie auf einer dezentralen Infrastruktur basieren und ohne zentrale Kontrollinstanzen arbeiten. Im Gegensatz zu reinen Zahlungsnetzwerken wie Bitcoin können diese Blockchains nicht nur Zahlungen abwickeln, sondern auch komplexe Transaktionen und Prozesse automatisieren, die durch Smart Contracts gesteuert werden.

Solche Plattformen enthalten nicht nur Informationen zu Konten und Guthaben, sondern speichern auch den Status von Smart Contracts und laufenden Prozessen, die sich von Block zu Block auf Basis festgelegter Regeln verändern. Diese Regeln werden von einer virtuellen Maschine definiert und ausgeführt, die für jede Plattform spezifisch ist (zum Beispiel die Ethereum Virtual Machine, EVM). Auf diese Weise ähneln Smart-Contract-Plattformen einem Start-up-Ökosystem, in dem die jeweilige native Kryptowährung zur Sicherung des Netzwerks und zur Förderung der wirtschaftlichen Aktivität dient.

Blockchain-Beschleuniger – Turbolader für Skalierung und Innovation

Bei Skalierungslösungen wie Optimism, Polygon oder Arbitrum handelt es sich um Technologien, die bestehende Blockchains wie Ethereum in ihrer Effizienz und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Diese Lösungen erhöhen beispielsweise die Netzwerkkapazität und beschleunigen Transaktionen, während die Sicherheitsstandards der Haupt-Blockchain (Ethereum) gewahrt bleiben.

Sogenannte Rollups bündeln Hunderte von Transaktionen zu einer einzigen Transaktion, die dann auf der Basisschicht (Layer 1) von Ethereum verarbeitet wird. Dadurch wird die Belastung der Haupt-Blockchain reduziert, was vergleichbar ist mit einem Clearing-Dienstleister wie Fedwire, der die Zahlungsabwicklung für US-Banken erleichtert. Rollups ermöglichen also eine effizientere Nutzung der Blockchain, indem sie Transaktionsstaus minimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Dezentralität von Ethereum nutzen.

Cross-Chain-Plattformen – verschiedene Blockchains verbinden

Netzwerke, die sich auf Inter-Blockchain-Konnektivität spezialisiert haben, wie Cosmos oder Polkadot, ermöglichen den Austausch von Daten oder des Status zwischen verschiedenen Blockchains. Mit sogenannten Cross-Chain-Technologien können Blockchains miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, wodurch in der Kryptowelt eine Art Koalition gebildet wird. Diese Interoperabilität ermöglicht es, dass verschiedene Blockchains in einer gemeinsamen Umgebung Daten und Werte austauschen, ähnlich wie Whatsapp es ermöglicht, dass unterschiedliche Geräte miteinander kommunizieren.

Anwendungsspezifische Blockchain (Hybrid Layer) – „Spezialbanken“ der Krypto-Branche

Für spezifische Anwendungsfälle wie Cloud-Speicherung oder das Internet der Dinge (IoT) existieren anwendungsspezifische Blockchains wie Celestia, Arweave und Filecoin. Diese Blockchains sind speziell darauf ausgelegt, die Anforderungen bestimmter Anwendungen effizient zu erfüllen, anstatt als allgemeine Plattform für eine Vielzahl dezentralisierter Anwendungen (dApps) zu dienen, wie es bei Ethereum der Fall ist.

Entwickler können hier maßgeschneiderte Blockchains schaffen, die optimal auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt sind. Dadurch werden Ressourcen effizienter genutzt und die Leistung für die jeweilige Anwendung gesteigert.

Oracles – die Nachrichtenagenturen der Blockchains

Chainlink, Pyth und UMA sind sogenannte „Middleware“-Lösungen oder Oracles, die externe Daten wie Preis- oder Wetterinformationen sicher und zuverlässig in die Blockchain bringen. Ein wesentliches Manko von Blockchain-Protokollen ist ihre Isolation von der realen Welt, was die Nutzbarkeit von Smart Contracts einschränkt. Oracles beheben dieses Problem, indem sie als Brücke zwischen der Off-Chain-Welt und der Blockchain fungieren und ähnlich wie Nachrichtenagenturen verifizierte externe Daten an die Blockchain liefern. Dadurch erweitern sie den Einsatzbereich von Smart Contracts und ermöglichen Anwendungen, die auf reale Informationen angewiesen sind.

Zentralisierte Applikationen (cApps) – traditionelle Finanzdienste im Krypto-Gewand

Zentralisierte Web- und Mobilanwendungen wie Opensea, zentralisierte Börsen und Stablecoin-Emittenten bieten Nutzern einen einfachen Zugang zu Web3-Produkten und -Diensten. Traditionelle Organisationen – wie private und öffentliche Unternehmen oder Stiftungen – betreiben sogenannte centralized Applications (cApps). In diesen Anwendungen verwahren Nutzer ihre digitalen Assets und interagieren mit den zentralisierten Organisationen hinter den cApps.

Da diese Organisationen die Kontrolle über die Plattformen behalten, haben sie auch die Möglichkeit, Konten zu zensieren oder Zugänge einzuschränken. Somit fungieren cApps als herkömmliche Softwareanwendungen innerhalb der Kryptowirtschaft, die jedoch auf zentralisierten Strukturen basieren und daher anders als rein dezentralisierte Anwendungen einer Kontrolle unterliegen.

Dezentralisierte Applikationen (dApps) – eigenständige Finanzdienste im eigenen Wallet

dApps wie die dezentralisierte Kryptobörse Uniswap oder der Kreditdienstleister MakerDAO sind Web- und Mobilanwendungen, die Zugang zu Web3-Produkten, -Diensten und -Daten bieten. Dezentrale autonome Organisationen (DAOs) eignen sich als Organisationsstruktur für dApps, da sie es ermöglichen, Gemeinschaften mithilfe der Blockchain-Technologie für ein gemeinsames Ziel zu organisieren, ohne auf zentrale Instanzen angewiesen zu sein.

Als Endprodukte und Dienstleistungen der Kryptoindustrie warten dApps mit einer entscheidenden Besonderheit auf: Im Gegensatz zu cApps können Nutzer Transaktionen direkt und ohne Einschaltung einer zentralen Drittpartei durchführen. Dieser Prozess ist rein technologiebasiert und erfordert kein menschliches Vertrauen, da die Sicherheit und Ausführung durch die zugrunde liegende Blockchain gewährleistet wird.

© 21 Shares

Über den Autor

Adrian Fritz verantwortet als Head of Research die Forschungsabteilung von 21.co. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft von 21 Shares, einem Emittenten von Krypto-ETPs.