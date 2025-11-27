Erst Allzeithoch, dann Absturz: Der Stimmungsumschwung beim Bitcoin spiegelt sich auch am Fear and Greed Index wider. Folgen Panik oder Bodenbildung? Das analysiert Adrian Fritz.

Nach dem neuen Allzeithoch folgte ein überraschend scharfer Abverkauf beim Bitcoin, der den Kurs zeitweise in Richtung der 80.000-US-Dollar-Marke drückte.

Die vergangene Woche stellte den Kryptomarkt vor eine deutliche Belastungsprobe. Nachdem Bitcoin erst vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch erreicht hatte, folgte ein überraschend scharfer Abverkauf, der den Kurs zeitweise in Richtung der 80.000-US-Dollar-Marke drückte. Die Dynamik reflektierte sowohl Gewinnmitnahmen als auch eine deutliche Eintrübung des Gesamtmarktsentiments, das parallel die globale Kryptomarktkapitalisierung unter die Marke von 3 Billionen US-Dollar führte.

Sentiment fällt auf Extremniveau – Angst dominiert

Besonders deutlich zeigt sich die aktuelle Unsicherheit beim sogenannten Fear-and-Greed-Index. Der Stimmungsindikator misst anhand mehrerer Marktdaten, ob Anleger von Angst oder Gier getrieben sind. Ein Wert von 0 steht dabei für „extreme Angst“, ein Wert von 100 für „extreme Gier“. Mit einem Stand von 13 erreichte der Index ein Niveau, das zuletzt nur in Phasen ausgeprägter Marktpanik zu beobachten war.

Die Marktteilnehmer reagierten entsprechend defensiv, reduzierten kurzfristige Positionen und agierten in weiten Teilen risikoscheu. Historisch betrachtet gehen derartige Extremwerte häufig Korrekturphasen voraus, können jedoch ebenso den Boden für technische Gegenbewegungen bereiten.

Strukturelle Kräfte bleiben intakt

Trotz der kurzfristigen Turbulenzen bleibt der strategische Kontext unverändert konstruktiv. Institutionelle Anleger halten an ihren mittel- bis langfristigen Allokationen fest, und der Ausbau digitaler Infrastruktur bleibt ein zentraler Wachstumstreiber. Wie die jüngste Analyse zu Mining- und Infrastrukturunternehmen zeigt, etabliert sich ein Segment, das zunehmend unabhängig agiert und in Phasen hoher Kursvolatilität Stabilität in das Ökosystem bringt. Diese strukturellen Kräfte fungieren weiterhin als Fundament der Marktreife.

Korrektur als Teil einer gesunden Marktmechanik

Die aktuellen Ereignisse haben verdeutlicht, wie sensibel der Markt in Spitzenphasen reagiert. Der Preisrückgang war in erster Linie das Resultat einer überhitzten Marktstruktur, weniger Ausdruck fundamentaler Schwäche.

Die beginnende Erholung lässt darauf schließen, dass die Korrektur eher als Bereinigungsprozess zu interpretieren ist. In den kommenden Tagen wird entscheidend sein, ob sich die Stabilisierung fortsetzt oder ob der Markt in eine breitere Konsolidierungsphase übergeht. Anleger sollten dabei insbesondere auf die Entwicklung zentraler Unterstützungszonen und die Entspannung im Sentiment achten.

© 21 Shares

Über den Autor

Adrian Fritz ist seit Oktober 2025 Chief Investment Strategist von 21 Shares. Er leitet die globale Anlagestrategie des Unternehmens, verantwortet Marktprognosen, Portfolio-Einschätzungen und die Vermögensallokation im Bereich digitaler Assets. Zudem unterrichtet er als Dozent für Blockchain und digitale Finanzen an der Hochschule für Wirtschaft Zürich.