Redaktion 14.05.2019 Lesedauer: 1 Minute

Krypto-Wallets bei Curv Munich Re will digitale Geldbörsen versichern

Der jüngste Hacker-Angriff auf die Krypto-Börse Binance hat an die Gefahren für Käufer von Kryptowährungen erinnert. Einen entsprechenden Versicherungsschutz bietet künftig der Rückversicherer Munich Re an. Die Münchener versichern die sogenannten Wallets, in denen Bitcoin und Co aufbewahrt werden.