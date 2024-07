Kamala Harris steht vor einem historischen Moment: Joe Bidens überraschender Rückzug ebnet ihr den Weg als erste Frau ins Weiße Haus – so jedenfalls, wenn es nach dem Wunsch der demokratischen Partei ginge. Doch wie würde sie sich in einem der innovativsten und umstrittensten Politikfelder positionieren – dem Thema Kryptowährungen? Bislang hüllte sich Harris in Schweigen. Doch dies könnte sich im Wahlkampf ändern.

Vize-Präsidentin als Sphinx der Krypto-Welt

Wer wissen will, was Harris über Bitcoin, Ethereum & Co. denkt, sucht vergeblich nach Antworten. In ihrer bisherigen Zeit als Vizepräsidentin hat sich die 58-Jährige kein einziges Mal zu digitalen Assets, Blockchain, NFTs oder verwandten Themen geäußert. Eine bemerkenswerte Zurückhaltung, während ihr Chef Joe Biden Krypto zum Politikum machte.

Doch mit Bidens Rückzug und seiner Unterstützung für Harris als Nachfolgerin ändert sich die Lage. Plötzlich richtet sich der Blick auf die mögliche erste Präsidentin und ihre Krypto-Agenda. Noch hüllt sie sich in Schweigen – doch das könnte sich bald ändern.