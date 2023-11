Rechtsstreit beendet Kryptobörse Binance zahlt Rekordstrafe in den USA – Gründer muss gehen

Die Kryptowährungsbörse Binance hat eine historische Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar in den USA akzeptiert. Gründer und CEO Changpeng Zhao wird das Unternehmen für drei Jahre verlassen und muss zusätzlich 50 Millionen US-Dollar Strafe zahlen. Die Strafen ergeben sich aus Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze. Der Wechsel an der Spitze des Unternehmens ist eine Bedingung für die Beilegung des Rechtsstreits.

Ermittlungen der US-Behörden und Vorwürfe

Jahrelange Ermittlungen der US-Justiz haben ergeben, dass Binance aktiv Geldwäsche- und Sanktionsgesetze umgangen hat. Über die Plattform sollen dubiose Zahlungen in Millionenhöhe abgewickelt worden sein, darunter auch Transaktionen mit Verbindungen zu Terrororganisationen wie dem IS, Al-Qaida und den Al-Kassam-Brigaden der Hamas. Zhao wird beschuldigt, seine Mitarbeiter angewiesen zu haben, mit Kunden in den Vereinigten Staaten nur per Telefon zu kommunizieren, um keine Spuren zu hinterlassen.

Reaktionen der US-Behörden

US-Justizminister Merrick Garland betonte, dass Binance nicht zuletzt aufgrund der begangenen Straftaten zur größten Kryptowährungsbörse der Welt aufgestiegen sei und nun eine der höchsten Strafen für ein Unternehmen in der Geschichte der Vereinigten Staaten zahlen müsse. Die Strafen markieren einen Meilenstein in der Überwachung von Kryptowährungsplattformen durch die US-Behörden. Die Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar ermöglicht es Binance jedoch, seine Geschäftstätigkeit in den USA unter strenger Aufsicht für einen Zeitraum von fünf Jahren fortzusetzen.

Neue Führung und Selbstkritik von Binance

Changpeng Zhao, auch bekannt als „CZ“, hat Fehler eingeräumt und die Verantwortung für sein Handeln übernommen. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, gab er bekannt, dass er das Unternehmen nicht mehr als Chef leiten werde. Neuer Chef wird Richard Teng, der bisher für die lokalen Märkte zuständig war. Binance selbst hat Fehlentscheidungen eingeräumt und erklärt, die Verantwortung für vergangene Fehler zu übernehmen.

Die gegen Binance verhängten Geldstrafen zeigen, dass die US-Behörden gegenüber Geldwäsche und illegalen Finanzaktivitäten im Kryptowährungssektor härter vorgehen. Der Fall wirft auch ein Schlaglicht auf die globalen Auswirkungen von Regelverstößen bei Kryptowährungsplattformen und unterstreicht die Notwendigkeit verbesserter Compliance-Maßnahmen in der Branche.