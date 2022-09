Reich über Nacht Kryptobörse überweist versehentlich 10 Millionen an Nutzerin

Crypto.com hat einer Nutzerin irrtümlich mehr als 10 Millionen US-Dollar überwiesen. Damit machte die Kundin ordentlich Gewinn, denn eigentlich hätten ihr nur 100 Dollar zugestanden. Nun verlangt die Kryptobörse das Geld zurück, wie die britische Tageszeitung „The Guardian“ berichtet.

Im Mai 2021 überwies ein Mitarbeiter von Crypto.com fälschlicherweise 10.474.143 Dollar auf das Konto einer australischen Krypto-Anlegerin. Wie es dazu kam? Die Kontonummer der Nutzerin rutschte versehentlich in das Feld für den Zahlungsbetrag. Das Problem: Der Fehler fiel dem Unternehmen erst sieben Monate später auf – zu diesem Zeitpunkt hatte die frischgebackene Millionärin bereits einen Großteil des Geldes ausgegeben und auf ihr Bankkonto überwiesen. Dabei sollen 1,35 Millionen Dollar in den Kauf eines Hauses geflossen sein.

Nachdem Crypto.com der Fehler aufgefallen war, leitete die Börse rechtliche Schritte gegen die Frau ein. Am Versuch, das Geld zurückzuerhalten, scheiterte das Unternehmen jedoch bislang. Da das gekaufte Haus auf die Schwester der Kundin registriert wurde, die in Malaysia lebt, wurde inzwischen auch diese vor Gericht zitiert – jedoch erfolglos. Der Richter entschied, dass das Haus verkauft und der Kaufwert plus Zinsen an Crypto.com zurückzahlen werden solle. Ob die Frau das Urteil anfechtet, sei noch offen.