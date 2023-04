Shiba Inu, Ripple, Bitcoin & Co. So viele Coins der beliebtesten Kryptowährungen sind im Umlauf

Wie viele Coins sind derzeit von den beliebtesten Kryptowährungen im Umlauf? Das untersuchte die Krypto-Plattform Cryptomonday.de. Das Ergebnis: Die Coin-Anzahl variiert immens. Während es von einigen nur ein paar Hunderttausend gibt, liegen andere im Billiarden-Bereich.

Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle, so die Analysten. Manche Kryptowährungen sind von Grund auf limitiert. Was bedeutet: Die maximale Coin-Anzahl ist von Anfang an festgelegt. Bei anderen Kryptos ist der Proof-of-Work-Ansatz für das Mining – also der Herstellungsprozess – entscheidend. So komme es bei Bitcoin etwa alle vier Jahre zu einem Bitcoin-Halving, wobei die Belohnung pro Block halbiert werde. Dadurch würde der Anreiz, neue Blöcke zu schürfen nach und nach geringer.

>> Alles was du zu Bitcoin wissen musst, erfährst du hier

Shiba Inu hat die meisten Coins im Umlauf

Angeführt wird das Ranking von der Kryptowährung Shiba Inu. Der Grund: Der Preis eines einzelnen Shiba Inu Coins ist sehr niedrig. Stand 13. April 2023 lag der Shiba Inu Kurs bei 0,00000997 Euro. Wer also nur 5 Euro in die Währung investiert, besitzt bereits mehr als 500.000 Coins.

„Wie viele Coins einer Kryptowährung im Umlauf sind, hängt nicht davon ab, wie groß die Währung ist. Beliebtheit spielt zwar durchaus eine wichtige Rolle, doch auch das maximale Limit, der Preis eines einzelnen Coins und die grundlegende Struktur der Kryptowährung sind entscheidend“, so Jonathan Merry, Geschäftsführer von Cryptomonday.de.

Steigt das Interesse an einer Kryptowährung, so steige häufig ebenso die Anzahl der Coins. Dieses Phänomen sei aber nicht immer zu beobachten: Bei Bitcoin beispielsweise ist die maximale Anzahl auf 21 Millionen Coins limitiert, weshalb dort die Nachfrage keine übergeordnete Rolle spiele. Ebenfalls begrenzt sind die Coin-Anzahlen für Polygon, Cardano und Ripple auf jeweils 10.000, 45.500 und 100.000 Millionen Coins.

Über die Analyse:

Analysiert wurden die 13 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.