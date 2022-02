Wie einst beim Goldrausch Am Kryptomarkt bieten auch „Schaufelhersteller“ Chancen

Ha Duong

Kryptowährungen stoßen auf immer breiteres Interesse, auch in Deutschland. So übertraf die Zahl der Google-Suchanfragen zum Thema „Bitcoin kaufen“ hierzulande in den vergangenen zwölf Monaten die Zahl der Anfragen zu „Geld anlegen“ fast durchgängig. „Geld anlegen“ war auf Jahressicht nur in einer Woche häufiger gesucht.

Dies unterstreicht, dass das Thema auf dem Vormarsch ist und zunehmend auch in Gesprächen mit Vermögensverwaltern und -beratern aufkommt. Mit zunehmendem Wissen und mehr Erfahrung im Umgang mit Kryptomärkten nehmen die kritischen Stimmen tendenziell ab. Unabhängig davon, ob Kryptofan oder -skeptiker, setzt sich zunehmend die Meinung durch, dass digitale Vermögenswerte langfristig Bestand haben werden. Es ist also an der Zeit, sich auch im Kontext der professionellen Vermögensverwaltung damit zu befassen.

Dynamische Entwicklung von Subsektoren

Der steigenden Akzeptanz von Krypto-Assets ging eine dynamische Entwicklung verschiedener Subsektoren voraus. So entwickelten Smart-Contract-Plattformen, Decentralized-Finance-Lösungen, Non-Fungible Tokens (NFTs) oder Dezentralisierte Autonome Organisationen (DAOs) nicht nur eine eigene Dynamik, sondern florierten unabhängig voneinander und ebenfalls losgelöst von den Kursentwicklungen des Bitcoins.

Diese Vielfalt marktreifer Angebote brachte Krypto-Assets an die Schwelle zum exponentiellen Wachstum: Börsennotierte Kryptounternehmen erreichten per Oktober 2021 eine Gesamt-Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden US-Dollar. Der Marktwert aller Krypto-Assets übersteigt aktuell weltweit zwei Billionen Dollar. Damit liegt er bereits höher als der Gegenwert der umlaufenden Dollar-Noten in den USA.

Noch viel Potenzial: Nutzerzahlen Kryptoanwendungen und Internet im Vergleich





Gleichzeitig befinden sich Kryptoanwendungen erst am Anfang des Entwicklungszyklus. Die aktuellen Anwenderzahlen bewegen sich in etwa auf dem Niveau der Internetnutzer im Jahr 1998 (siehe Grafik). Das bedeutet, es besteht noch viel Luft nach oben. Die aktuellen Bewertungen der Technologien und Unternehmen im Kryptoumfeld lassen sich daher als attraktive Einstiegschance für Anleger mit langfristigem Investment-Horizont werten – vorausgesetzt, es herrscht ein Verständnis für die zugrundeliegenden Mechanismen.

Symmetrische Risikoverteilung gilt bisher nicht

Grundsätzlich bietet es sich an, nur einen Teil des Gesamtportfolios in Krypto-Assets zu allokieren. Bereits dieser kleine Teil könnte bei Erfolg einen Großteil der Performance liefern. Denn die symmetrische Risikoverteilung „mehr Risiko bringt mehr Chancen“, die sich in anderen Anlageklassen zeigt, gilt für Krypto-Assets bisher nicht. Die Kursentwicklungen der vergangenen Jahre belegen: Das Risiko ist zwar erhöht, aber konstant, während die potenzielle Rendite überproportional sein kann.

Wenngleich Anleger sich zunehmend für Krypto-Investments interessieren, werfen vor allem drei Aspekte nach wie vor Fragen bei ihnen auf:

Erstens die operationell schwierige Umsetzung eines Investments.

Zweitens die hohen Sicherheitsanforderungen.

Und drittens – wahrscheinlich die größte Herausforderung – die Selektion der möglichen Gewinner von morgen.

Noch haben sich keine Bewertungsmechanismen für Kryptowerte etablieren können, und die Bestimmung des intrinsischen Wertes ist besonders schwierig. Dies gilt umso mehr angesichts des rasant wachsenden Angebotes: Schon heute gibt es weltweit rund 10.000 Kryptowährungen. Fest steht: Nur die wenigsten von ihnen werden sich langfristig durchsetzen können. Daher wird ein Großteil der Rendite auf eine kleine Anzahl von Investments entfallen.

Aktien aus Mining, Exchange oder Payment sind einen Blick wert

Zudem sind neben den Währungen an sich auch Aktien von Unternehmen einen Blick wert, die eine Marktinfrastruktur für weiteres Wachstum schaffen beziehungsweise ausbauen. Denn diesen kommt in der Entwicklung des Kryptomarktes eine ähnliche Rolle zu wie zu Zeiten des Goldrausches den Herstellern von Spitzhacken und Schaufeln, sprich den notwendigen Werkzeugen.



Bezogen auf den Kryptomarkt gehören dazu insbesondere Werte von Technologieunternehmen, die zum Beispiel in den Subsektoren Mining, Exchange oder Payment aktiv sind. Der Fokus sollte auf Zukunftstechnologien und langfristig nachhaltigen Anwendungsfällen liegen, die bereits eine Relevanz erlangt haben, sich als globale Standardlösungen durchsetzen und beachtliche Renditepotenziale entfalten können.

Investitionen über Fonds reduzieren Risiken und erweitern Chancen

In einem derart dynamischen und vielfach ungewohnten Umfeld wie am Kryptomarkt kann die Zusammenarbeit mit Experten, die thesengetrieben arbeiten, wesentliche Vorteile bieten. Beispielsweise machen Kryptofonds, die strengen Auflagen europäischer Aufsichtsbehörden unterliegen, erstmals den Kauf von Anteilen über Broker oder Banken möglich. Wallets, Private Keys oder zusätzliche Accounts sind auf diesem Wege nicht notwendig. Zudem bieten Investments über Fonds reduzierte Sicherheitsrisiken. Grund dafür ist unter anderem die professionelle Risikostreuung durch Investitionen in verschiedene Kryptowährungen und Aktien von Unternehmen der Branche.



Über den Autor: Ha Duong ist Director Crypto Strategies und Portfoliomanager des Bit Global Crypto Leaders bei Bit Capital.