Katja Eckardt, besser bekannt als Finanzdiva, gibt in der sechsten Folge des Podcasts „She Speaks Finance“ neun Tipps zum Start am Kryptomarkt für Einsteiger:innen. Außerdem erzählt sie, wie sie selbst mit Kryptos angefangen hat und wann es für den aktuell sehr gebeutelten Markt wieder nach oben gehen könnte.

„Wer Krypto macht, muss ein bisschen verrückt und neugierig sein. Und natürlich ist es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Man sucht das nächste Amazon, man möchte auch mal dabei sein. Allein diese Euphorie ist es doch wert, dass man da mitspielt. Es ist ein Spiel, definitiv eine Wette auf die Zukunft“, sagt Katja Eckhardt, vielen unter dem Namen Finanzdiva bekannt, in der sechsten Folge des Podcasts „She Speaks Finance“. Und das sind ihre neun Tipps für Einsteiger:innen:

1. Informiere dich ausführlich bei seriösen Krypto-Quellen

„Ich verfolge seit Jahren den Bitcoin Informant Dennis Koray. Den gibt es leider jetzt nicht mehr mit seiner Bitcoin-Informant-Show. Das hat mir immer Spaß gemacht, ihm morgens zuzuhören. So habe ich gelernt, es gibt Ethereum, es gibt Bitcoin und IOTA. Da habe ich mich dann wirklich vier Jahre damals eingelesen, eingehört, informiert und irgendwann denkst du, jetzt muss es auch mal ausprobieren.“

„Richtet euch immer an Coinmarketcap.com, da seht ihr die Charts. Also die Top Ten sollte man definitiv mal durchstöbern. Du kannst dich über YouTube informieren, such‘ dir einen Channel. Ich bin immer bei Aktienlust montags unterwegs mit Crypto News.“

2. Besuche mal eine Krypto-Messe und sprich‘ mit den Leuten dort

„Geh‘ doch mal auf eine Messe und triff‘ die Nerds und dann lass dich überzeugen oder nicht. Dort machst du dir dein eigenes Bild. Dieses Jahr stehen wieder einige Events an, zum Beispiel in Innsbruck. Dort findet im September die größte Bitcoin-Messe im deutschsprachigen Raum statt. Macht keinen Umweg um Nerds: Was haben die im Depot? Stellt Fragen und trau‘ dich, mit denen übers Geld zu reden.“

3. Lass‘ dich nicht zeitlich unter Druck setzen

„Informiere dich und dann handele. Du hast doch Zeit, mach‘ letztlich nichts unter Druck. FOMO (Fear of missing out) macht viele Geldbeutel leer. Das heißt, du hast Angst etwas zu verpassen, aber du wirst nichts verpassen, weil die Welt sich auch morgen noch weiterdrehen wird.“