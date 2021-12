Redaktion 20.03.2019 Lesedauer: 1 Minute

Kryptowährungen Facebook plant eigene Währung für seine Plattformen

Der Social Media-Gigant Facebook will für seine rund 2,7 Milliarden Nutzer noch in diesem Jahr eine eigene Kryptowährung in Umlauf bringen. Diese soll an einen Währungskorb aus US-Dollar, Euro und anderen Währungen gekoppelt werden. Profitieren würden vor allem Nutzer in den Entwicklungsländern, die teils nur schwer Zugang zu Banken und Bankkonten haben.