Bitcoin und M2-Geldmenge: Eine Korrelation mit Ablaufdatum?

Um die Kursentwicklung von Bitcoin zu verstehen, kann auch ein Blick auf Kennzahlen hilfreich sein, die von vielen nicht berücksichtigt werden. Eine solche Kennzahl ist die Geldmenge M2, die das Geldangebot einer Volkswirtschaft misst und damit eine der wichtigsten Maßstäbe für die globale Liquidität darstellt. Sie umfasst sämtliche Bargeldbestände sowie kurzfristige Einlagen und Spareinlagen von Haushalten und Unternehmen bei Banken und ist ein Indikator für Inflation und wirtschaftliche Aktivität. Zusätzlich gibt sie in überraschend deutlicher Form einen Hinweis auf den Bitcoin-Preis.

Daten von Mai 2013 bis Juli 2024 belegen die Korrelation beider Zahlen mit einem beeindruckend hohen Wert von 0,94. Dieser unterstreicht die enge Beziehung zwischen der führenden Kryptowährung und den weltweiten Liquiditätsströmen.

Derzeit erleben wir eine neuerliche Ausweitung der Geldmenge M2 – ein Faktor, der traditionell als positiv für Bitcoin gilt. Dennoch stellt sich die Frage, wie sich dieses Zusammenspiel in Zukunft entwickeln wird.

Gemischte wirtschaftliche Signale und die Auswirkungen auf Bitcoin

Noch ist unklar, welche Entwicklung die Geldmenge M2 nehmen wird. Eine Expansion könnte Bitcoin aufgrund der erwähnten Korrelation in eine günstige Position bringen. Doch die wirtschaftlichen Indikatoren zeigen aktuell ein uneinheitliches Bild. Während der Konsumpreisindex PCE, der von der US-Notenbank als bevorzugter Inflationsindikator genutzt wird, im Februar um 0,3 Prozent gestiegen ist und die jährliche Inflation bei 2,9 Prozent liegt, ist die Arbeitslosenquote in den USA auf 4,1 Prozent gestiegen – liegt also über den Erwartungen von 4 Prozent. Zugleich ist das Beschäftigungswachstum schwächer als erwartet, da die US-Regierung begonnen hat, die Zahl der Bundesbediensteten zu reduzieren.

Diese gemischten wirtschaftlichen Signale schaffen eine unsichere Grundlage für die Zinsentscheidungen. Klarheit wird möglicherweise die nächste Pressekonferenz der Federal Reserve am 19. März bringen. Eine rasche Senkung der Leitzinsen könnte zu einer schnelleren Erhöhung von der Geldmenge führen, während eine zögerliche oder ausbleibende Senkung sie langsamer wachsen lässt – mit möglichen Folgewirkungen für Bitcoin. Zudem sinkt das Verbrauchervertrauen in den USA aufgrund einer womöglich preistreibenden Zollpolitik und globale geopolitische Unsicherheiten, was die Marktstimmung weiter belastet.

Die Rolle von Zöllen und geopolitischen Unsicherheiten

Zölle und geopolitische Spannungen haben in der Vergangenheit die Inflation angeheizt und Zinserhöhungen ausgelöst, um der Teuerung entgegenzuwirken. Dies führt dazu, dass weniger Liquidität in den Finanzsystemen vorhanden ist, was Bitcoin, als eine der risikoreicheren Anlageklassen, empfindlicher gegenüber globalen Liquiditätsverschiebungen macht. In solchen Zeiten neigen Anleger dazu, Kapital aus risikoreichen Anlagen abzuziehen, was den Bitcoin-Preis zusätzlich unter Druck setzen könnte.

Die entscheidende Frage ist: Bleibt Bitcoin weiter abhängig von Liquiditätstrends oder findet eine Entkoppelung statt?

Um dies zu beantworten, gehen wir auf Faktoren und Gründe ein, die für beide Eventualitäten sprechen könnten.

Gründe für eine anhaltende Korrelation zwischen Bitcoin und M2

Die Gründe für die anhaltende Korrelation zwischen Bitcoin und globaler Liquidität liegen vor allem in der gegenwärtigen Wahrnehmung und der Akzeptanz der Kryptowährung. Trotz des Wachstums von Bitcoin – sowohl in Sachen Marktkapitalisierung als auch finanzwirtschaftlicher Stellenwert – betrachten viele Anleger ihn weiterhin als risikoreiche Anlage. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit reagieren diese Investoren empfindlich auf Schwankungen in der globalen Liquidität, was sich direkt auf den Preis von Bitcoin auswirkt.

Und obwohl Bitcoin zunehmend weltweit verbreitet ist, reicht seine Akzeptanz möglicherweise noch nicht aus, um ihn von den breiten Liquiditätstrends zu entkoppeln. Die Kryptowährung bleibt daher weiterhin stark von wirtschaftlichen Faktoren und der globalen Liquidität beeinflusst.

Gründe für eine mögliche Entkopplung von Bitcoin und M2

Die geografische Verteilung Bitcoins könnte dennoch ein wesentlicher Grund für eine Entkopplung von Bitcoin und der globalen Liquidität sein. Die weltweite Verbreitung von Bitcoin könnte dazu führen, dass lokale Liquiditätsverschiebungen weniger Einfluss auf den Kurs haben. Dadurch wäre Bitcoin weniger abhängig von den traditionellen Finanzsystemen.

Zudem könnte das wachsende Interesse von Institutionen und Staaten, Bitcoin als offizielles Reservevermögen zu halten, ebenfalls einen entlastenden Effekt auf eine wachsende Unabhängigkeit von Bitcoin von konjunkturellen Einflüssen und der Geldmenge M2 haben.

In Zeiten geringerer Liquidität würde diese erhöhte Nachfrage durch Institutionen den Verkaufsdruck mildern und so den Preis stabilisieren. Ein Beispiel einer solchen staatlichen Bitcoin-Reserve könnte in Kürze in den USA zu finden sein.

Fazit: Bitcoin zwischen globaler Liquidität und wachsender Akzeptanz

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bitcoin-Preis historisch gesehen der Entwicklung der globalen Liquidität gefolgt ist. Doch die zunehmende Wahrnehmung von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und das wachsende globale Eigentum an diesem Vermögenswert könnten den Einfluss der Geldmenge auf seinen Kurs in der Zukunft abschwächen. Ob Bitcoin weiterhin der globalen Liquidität folgt oder sich zunehmend von ihr entkoppelt, bleibt also noch abzuwarten.

© 21 Shares

Über den Autor

Adrian Fritz verantwortet als Head of Research die Forschungsabteilung von 21.co. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft von 21 Shares, einem Emittenten von Krypto-ETPs.