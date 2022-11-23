Für den Kryptohandel Bitpanda erhält Bafin-Lizenz

Bitpanda erhält die Lizenz zur Verwahrung von Kryptowerten von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Bitpanda erhält die Lizenz zur Verwahrung und dem Eigenhandel von Kryptowerten von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Das teilt die Retail-Investment-Plattform auf ihrer Webseite mit.

Dort heißt es: „Bei Bitpanda glauben wir fest daran, dass der richtige Weg nicht immer unbedingt der einfachste ist. Seit nunmehr acht Jahren leisten wir Pionierarbeit im Bereich Kryptowährungen und sind eine der sichersten und am stärksten regulierten Plattformen in Europa. Die Bitpanda Group befolgt europäische Gesetze und Vorschriften gewissenhaft.“