Raisin Crypto Berliner Fintech startet passives Portfolio

Das Berliner Fintech Raisin bringt über die Plattform Weltsparen das passive Portfolio Raisin Crypto auf den Markt. Aktuell besteht es aus den Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, Polygon und Avalanche. Für Investoren fallen Raisin zufolge Kosten in Höhe von 1,5 Prozent des Portfoliowerts pro Jahr an. Performance- und Verwaltungsgebühren sowie Depot- und Transaktionskosten verlangt Raisin nicht.

Raisin-Investmentchef Kim Felix Fomm sagt zum Start von Raisin Crypto:

„Kryptowerte zählen zu den volatilsten Anlageklassen. Das führt zu einem asymmetrischen Chance-Risiko-Verhältnis: Investiert man einen kleinen Betrag, ist ein möglicher Verlust auf diesen begrenzt, die Partizipation an der Rendite aber unbegrenzt. Daher halten wir eine Allokation von bis zu 5 Prozent in Kryptowährungen in einem angemessen diversifizierten Portfolio für sinnvoll. Wer sich dafür entscheidet, muss starke Kursschwankungen aushalten können. Raisin Crypto ist unsere Alternative zu dem für Privatanleger meist unprofitablen kurzfristigen Handel mit einzelnen Kryptowährungen.”