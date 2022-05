Digital Assets Kryptowährungen sind wenig mehr als aufgebauschte Schneeballsysteme

Die Argumente für Kryptowährungen als gute Portfoliodiversifizierung scheinen sich in letzter Zeit in Luft aufgelöst zu haben, so Mark Dowding, der Investmentchef von Bluebay Asset Management. Angesichts der hohen Volatilität selbst „sicherer“ Coins ist es schwer, sie als „digitales Gold“ zu sehen.