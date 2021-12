Redaktion 11.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

Künstliche Befruchtung Wer leistet was?

Ungewollte Kinderlosigkeit ist ein Problem vieler Paare in Deutschland. Etwa jedes siebte Paar ist betroffen. Daher spielt die künstliche Befruchtung eine große Rolle in der Familienplanung. Diese wird angewandt, um Paaren mit Kinderwunsch, die sich seit längerer Zeit - in Deutschland über ein Jahr lang - erfolglos um eine Schwangerschaft bemühen, zu Kindern zu verhelfen. Die Kosten sind enorm und betragen bis zu 2.000 Euro pro Versuch. Viele Paare können sich das nur leisten, wenn die Krankenkassen die Kosten übernehmen oder sich zumindest daran beteiligen.