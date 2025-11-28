Bereits 21 Prozent der Privatanleger nutzen KI-Tools für ihre Anlageentscheidungen. Doch die Technologie bringt nicht nur Chancen, sondern auch erhebliche Risiken mit sich.

Werkzeug statt Orakel Wie KI das Investieren revolutioniert – und wo ihre Grenzen liegen

Künstliche Intelligenz (KI) ist heute fester Bestandteil des modernen Investierens. Was vor wenigen Jahren noch als Zukunftstechnologie galt, prägt heute die Strategien institutioneller Investoren ebenso wie das Verhalten privater Anleger.

Laut aktuellen Analyseergebnissen des vierteljährlichen Retail Investor Beats der Investmentplattform Etoro nutzen bereits heute 21 Prozent der Privatanleger KI-basierte Unterstützung bei ihren Anlageentscheidungen – das ist ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Weitere 42 Prozent der Befragten zeigen sich offen für eine künftige Portfoliooptimierung mithilfe von KI. Die Beweggründe liegen auf der Hand: Zeitersparnis bei der Analyse sowie die Erwartung, dass algorithmische Modelle schneller, günstiger und präziser investieren als traditionelle Fondsmanager.

Wie Profis KI einsetzen

Der Kapitalmarkt ist heute ein gigantisches Datenökosystem. Unternehmenskennzahlen, Analystenberichte, Social-Media-Sentiments und geopolitische Indikatoren erzeugen Datenmengen, die für Menschen kaum noch zu bewältigen sind. KI kann diese Datenflut analysieren, Muster erkennen und daraus Handlungsempfehlungen ableiten – schneller und konsistenter als menschliche Analysten.

Für Asset Manager ist der Nutzen offensichtlich. Deswegen integrieren viele von ihnen KI längst in nahezu allen Phasen des Anlageprozesses:

Portfolio-Konstruktion und Allokation: KI analysiert Korrelationen und passt Allokationen dynamisch an. KI analysiert Korrelationen und passt Allokationen dynamisch an.

Risikomanagement: Algorithmen erkennen frühzeitig Anomalien und simulieren Stressszenarien. Algorithmen erkennen frühzeitig Anomalien und simulieren Stressszenarien.

Research und Analyse: Sprachmodelle werten Analysten-Calls, Quartalsberichte und Marktstimmungen aus.

Compliance: KI unterstützt bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und der Erkennung verdächtiger Aktivitäten. KI unterstützt bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und der Erkennung verdächtiger Aktivitäten.

Laut einer Mercer-Studie nutzen oder planen 91 Prozent der professionellen Investmenthäuser den Einsatz von KI in ihren Strategien. Sie versprechen sich davon vor allem Effizienzgewinne, Risikofrüherkennung und präzisere Prognosen.

Voraussetzung bleibt jedoch eine saubere Datenbasis. Ohne hochwertige, aktuelle und unvoreingenommene Daten lassen sich keine zuverlässigen Modelle entwickeln.

Auch die Integration in bestehende Systeme ist eine Herausforderung – insbesondere in einer Branche, die auf Stabilität, Nachvollziehbarkeit und regulatorische Sicherheit angewiesen ist.

Große Häuser wie Blackrock nutzen KI daher gezielt als Ergänzung menschlicher Expertise. Die Technologie dient hier nicht der Automatisierung um jeden Preis. Stattdessen wird sie genutzt, um eine bestmögliche Datengrundlage für menschliche Entscheidungen zu schaffen.

Effizienz statt Emotion: KI im Privatkundengeschäft

Doch auch Privatanleger profitieren, denn Robo-Advisor, automatisierte Plattformen, KI-basierte Finanztools und Algorithmen sind längst im Retail-Segment angekommen. Technologien, die früher nur institutionellen Anlegern vorbehalten waren, bieten Privatanlegern nun Zugang zu umfangreichen Analyseverfahren – von einer automatisierten Portfoliosteuerung, zu Insights in Markttrends und Anomalien – etwa durch Sentiment-Analysen oder Mustererkennung. So kann KI bereits heute Aufgaben wie Asset-Allokation oder Rebalancing übernehmen und sorgt so für ein regelbasiertes, emotionsfreies Investieren.

Doch KI ist kein Wundermittel. Sie dient in erster Linie der Effizienzsteigerung, nicht zwingend der Outperformance. Algorithmen können historische Muster exzellent erkennen, aber die Zukunft nur bedingt vorhersagen. In Marktphasen ohne historische Vergleichsdaten – wie geopolitischen Krisen oder abrupten Zinswenden – stoßen auch sie an ihre Grenzen.

Die Grenzen von KI

So vielversprechend der Einsatz von KI im Anlageprozess ist – er bringt auch Grenzen und Herausforderungen mit sich. Ein zentrales Problem bleibt die mangelnde Transparenz vieler Modelle. Komplexe neuronale Netze agieren nach Regeln, die selbst für ihre Entwickler oft nicht nachvollziehbar sind. Diese „Black-Box-Problematik“ erschwert das Vertrauen in algorithmische Entscheidungen und stellt Aufsichtsbehörden wie die Bafin vor neue Prüfaufgaben.

Ebenso entscheidend ist die Abhängigkeit von Datenqualität. KI kann nur so gut sein wie die Informationen, mit denen sie trainiert und gespeist wird. Verzerrte oder veraltete Daten führen zu fehlerhaften Prognosen.

Zudem neigen KI-Systeme dazu, sich zu stark an historischen Mustern zu orientieren. In stabilen Phasen kann das präzise Ergebnisse liefern, in Krisenzeiten jedoch in die Irre führen. Ohne menschliches Urteilsvermögen und Marktgefühl bleibt KI daher anfällig für Fehlinterpretationen.

Hinzu kommen regulatorische und ethische Fragen: Wer trägt die Verantwortung bei Fehlentscheidungen? Wie lässt sich Fairness in automatisierten Prozessen sichern? Noch fehlen dafür weltweit einheitliche Standards. KI kann Märkte besser verstehen, aber nicht sicher vorhersagen. Ihr größter Wert liegt in der Kombination mit menschlicher Erfahrung – als Werkzeug, nicht als Ersatz.

KI als Investmenttrend

Nicht nur der Einsatz von KI im Anlageprozess gewinnt an Bedeutung – auch das Investment in KI-Unternehmen selbst erlebt seit Jahren einen massiven Aufschwung. Der AI Index Report 2025 der Stanford University zeigt deutlich, in welchen Größenordnungen sich die KI-Investitionen mittlerweile bewegen und wie stark sich das Ausgabentempo beschleunigt. Zwischen 2013 und 2024 flossen allein in den USA über 471 Milliarden US-Dollar in KI-Projekte, davon rund 109 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. In China summierten sich die kumulierten Investitionen auf etwa 119 Milliarden US-Dollar.

Eine Analyse von Barclays kommt zu dem Ergebnis, dass KI-Investitionen im ersten Halbjahr 2025 rund einen Prozentpunkt zum US-BIP-Wachstum beigetragen haben. Auch die derzeit im Bau befindlichen neuen Rechenzentren der großen Hyperscaler verdeutlichen die Dimension dieser Entwicklung: Meta realisiert aktuell in Louisiana den „Hyperion Data Center Campus“ – ein einzelnes Projekt mit einem Gesamtvolumen von rund 27 Milliarden US-Dollar. Das Vorhaben zählt zu den größten Infrastrukturinvestitionen in der Geschichte des Unternehmens und steht sinnbildlich für den enormen Kapitalbedarf und das langfristige Wachstumspotenzial, das Meta sich von der KI-Entwicklung verspricht.

Eine Analyse der Portfoliodaten deutscher Etoro-Nutzer zeigt, dass sich unter den Top 10 der meistgehaltenen Unternehmen gleich vier mit eindeutigem KI-Bezug finden, nämlich Nvidia, Amazon, Apple und Microsoft.

Zudem stieg die Anzahl der Etoro-Nutzer, die die Aktie des Datenbank-Riesen Oracle in ihren Depots hielten, vom zweiten zum dritten Quartal um 54 Prozent. Das Unternehmen hatte zuvor durch die Ankündigung eines Milliarden-Deals mit Open AI für Schlagzeilen gesorgt. Auch ASML als Schlüssellieferant für Halbleiter konnte mit einem Zuwachs von 45 Prozent seine zentrale Rolle im globalen KI-Ökosystem bestätigen.

Zwischen Effizienz und Verantwortung

Künstliche Intelligenz verändert das Investieren auf allen Ebenen – von der Analyse zur Umsetzung. Sie schafft Effizienz, eröffnet neue Informationszugänge und demokratisiert die Kapitalmärkte.

Doch wer sich ausschließlich auf Algorithmen verlässt, begibt sich in Abhängigkeit von Daten und Systemen, deren Funktionsweise noch nicht vollständig verstanden ist. Der klügste Weg ist daher ein hybrider Ansatz: KI sollte als Werkzeug genutzt werden – nicht als Orakel. Wer das beherzigt, profitiert von der neuen Technologie – ohne die Kontrolle über seine Anlageentscheidungen zu verlieren.

Über den Autor

Pascal Nörrenberg ist seit 2023 als Regional Manager DACH und Managing Director bei Etoro tätig. Zuvor war er im Wealth Management der UBS sowie als Head of Capital Markets Sales bei ING aktiv. Seine Karriere begann er bei der WestLB, mit Stationen bei Citi in Frankfurt und London. Nörrenberg verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen Bank- und Kapitalmarktgeschäft. Er ist Diplom-Volkswirt (Universität Bayreuth und Sorbonne).