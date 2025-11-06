Der Boom der KI-Infrastruktur ist mehr als nur eine Tech-Story – er ist auch eng mit festverzinslichen Wertpapieren verknüpft.

Tag der offenen Tür in Dresdner Hochleistungs-Rechenzentrum: Der Anstieg der Investitionen in die KI-Infrastruktur birgt trotz der bedeutenden Chancen eine Reihe von Risiken, die Anleger sorgfältig abwägen sollten.

Todd Czachor, Global Head of Fixed Income Research bei Columbia Threadneedle Investments, legt dar, wie die kapitalintensive KI-Transformation neue Chancen und Risiken für Anleiheinvestoren schafft.

Der Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz ist nicht nur eine technologische Revolution – er ist ein Ereignis von historischer Bedeutung für die Kapitalmärkte, vergleichbar mit dem Eisenbahnbau Ende des 19. Jahrhunderts und dem Internet vor einer Generation. Während Hyperscaler und neue Akteure um die Einrichtung von Rechenzentren und KI-Beschleunigern wetteifern, verändern Umfang und Struktur der Finanzierung die Investitionslandschaft.

Derzeit bietet diese Transformation Anlegern in festverzinsliche Wertpapiere attraktive Chancen. Um sich in dieser sich schnell entwickelnden Landschaft zurechtzufinden, ist es jedoch unerlässlich, den Umfang, die Finanzierungsmechanismen und potenzielle Fallstricke zu verstehen.

Ausgaben für KI-Infrastruktur verändern die Kapitalmärkte

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen hat der Wettlauf um den Aufbau der dafür erforderlichen Infrastruktur einen der größten Investitionszyklen der jüngeren Geschichte ausgelöst. Tech-Giganten wie Microsoft, Google, Amazon, Meta und Oracle stehen dabei an vorderster Front, sie stellen enorme Summen für den KI-Ausbau bereit. Ihre kombinierten jährlichen Investitionsausgaben dürften bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 530 Milliarden US-Dollar übersteigen.

Dieser Ausgaben-Boom wird durch das explosive Wachstum der Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach KI-gestützten Dienstleistungen angetrieben (Grafik). Wir schätzen, dass sich die zwischen 2025 und 2030 erforderlichen kumulierten Investitionen auf fast 5,8 Billionen US-Dollar belaufen könnten. Selbst diese Schätzung könnte noch konservativ sein, da Unternehmen die Aufbauphase als besonders wichtig und unverzichtbar für ihre Investitionen ansehen.

Das Ergebnis: Eine mehrjährige, mehrere Billionen US-Dollar schwere Nachfrage für Kapital, die direkte Auswirkungen auf die Größe, Struktur und das Risikoprofil des globalen Anleihemarktes hat.

Grafik: Starker Anstieg der Nachfrage nach KI bis 2030 prognostiziert

Prognostizierte Nachfrage nach Grafikprozessoren (in Tausend Einheiten)

Quelle: Schätzungen von Columbia Threadneedle Investments . Stand: 15. Oktober 2025.

Tech-Giganten verfolgen neue Finanzierungsstrategien für das Wachstum im Bereich KI

Dieser massive Ausbau schafft einen beispiellosen Finanzierungsbedarf. Obwohl Technologiegiganten einen beträchtlichen operativen Cashflow erwirtschaften, zwingt das schiere Ausmaß der erforderlichen Investitionen die Unternehmen dazu, verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. Mehrere Faktoren treiben die Umstellung auf alternative Finanzierungsstrukturen voran, darunter:

Der absolute Betrag der potenziell von einzelnen Emittenten benötigten Schulden

Die Schuldenkonzentration auf Sektorebene im Verhältnis zu breiteren Indizes

Die Verwaltung der Finanzierungskosten und die Aufrechterhaltung der Liquidität

Die Diversifizierung der Finanzierungsquellen

Die Begrenzung von Störungen der aktuellen Kapitalallokationspolitik

Der KI-Boom bringt neue Strukturen für Anleiheinvestitionen mit sich

Während der operative Cashflow nach wie vor die wichtigste Finanzierungsquelle für die größten Technologieunternehmen ist, zwingt das schiere Ausmaß der Investitionen die Emittenten zur Diversifizierung:

Traditionelle Unternehmensanleihen Unternehmen geben mehr Anleihen aus, aber die Indexkonzentration und die Risikoprämien steigen, da der Anteil der Technologie am Markt für Unternehmensanleihen wächst. So könnte beispielsweise die Emission traditioneller Unternehmensanleihen an die Grenzen der Indexkonzentration stoßen.

Verbriefte Kreditstrukturen: Rechenzentren werden als Assets zunehmend in Wertpapiere verpackt. Die Emissionen von verbrieften Rechenzentrumsaktiva, darunter Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) und Asset-Backed Securities (ABS), beliefen sich im Jahr 2025 bisher auf insgesamt 17,4 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit den Gesamtwert des Jahres 2024 von 11,6 Milliarden US-Dollar um 50 Prozent. Diese Anleihen sind so strukturiert, dass die Rückzahlung des Kapitals von einer Refinanzierung abhängt. Obwohl sie aufgrund ihrer Rendite und ihres Ratings gegenüber Investment-Grade-Unternehmensanleihen attraktiv sind, verdient ihr relativer Wert gegenüber anderen verbrieften Produkten eine gesonderte Betrachtung, und die Transparenz bleibt begrenzt.

Joint Ventures und außerbilanzielle Strukturen: Innovative Transaktionen wie die Oracle-Vantage-OpenAI-Struktur beinhalten komplexe Vereinbarungen, bei denen die Infrastruktur durch Garantien und Einnahmequellen mehrerer Parteien finanziert wird.

Asset-basierte Kreditvergabe: Rechenzentren dienen immer häufiger als Sicherheit, doch schwankende Bewertungen und der schnelle technische Fortschritt, der errichtete KI-Infrastruktur sukzessive veralten lässt, werfen Risiken auf.

Für Anleger in festverzinsliche Wertpapiere erfordert die Verbreitung neuer Finanzierungsstrukturen eine sorgfältige Prüfung. Anleger müssen nicht nur die Bonität des Emittenten bewerten, sondern auch die Beständigkeit der zugrunde liegenden Vermögenswerte, die Solidität der Mietverträge und das Refinanzierungsumfeld bei Fälligkeit.

Risiken, die Anleger berücksichtigen sollten

Wie jeder transformative Investitionszyklus birgt auch der Boom der KI-Infrastruktur eine Reihe von Risiken, die eine strenge Sorgfaltspflicht erfordern. Historische Veränderungen auf den Kapitalmärkten – wie die Eisenbahn und das Internet – waren durch Herausforderungen hinsichtlich der Kreditqualität und Zahlungsausfälle gekennzeichnet. Deshalb birgt der derzeitige Anstieg der Investitionen in die KI-Infrastruktur trotz der bedeutenden Chancen eine Reihe von Risiken, die Anleger sorgfältig abwägen müssen. Dazu gehören:

Zahlungsfinanzierungsrisiko: Viele Finanzierungsvereinbarungen hängen vom kontinuierlichen Zugang zu Kapitalmärkten und Eigenkapitalfinanzierungen ab, um langfristige Mietverträge zu unterstützen.

Missverhältnis zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten: Unternehmen schließen häufig kurzfristige Computing-Verträge (drei bis vier Jahre) ab, verpflichten sich jedoch zu langfristigen Mietverträgen für Rechenzentren (fünf bis 20 Jahre). Dies kann zu Ungleichgewichten führen, wenn sich die Nachfrage verschiebt oder die Technologie weiterentwickelt.

Unsicherheit bei der Bewertung von Sicherheiten und technologische Überalterung: Die Bewertungen von Rechenzentren sind in die Höhe geschnellt und liegen manchmal weit über den Erstellungskosten. Die physische Infrastruktur hat zwar eine lange Lebensdauer, aber rasante Fortschritte – wie beispielsweise der Wechsel von Luftkühlung zu Flüssigkeitskühlung – können sich auf den Wert der Vermögenswerte und die Refinanzierungsaussichten auswirken. Die Beleihungsquote liegt oft nahe bei 100 Prozent, trotz konservativer Beleihungsannahmen.

Mieterkonzentration und Betreiberrisiko: Eine starke Abhängigkeit von bestimmten KI-Unternehmen oder Cloud-Anbietern schafft eine Anfälligkeit, wenn diese Mieter das erwartete Wachstum nicht erreichen. Bei ABS-Anleihen für Rechenzentren sind Anleger nicht nur vom Wert der zugrunde liegenden Immobilien , sondern auch von der Leistung des Betreibers abhängig.

Refinanzierungsrisiko und Fälligkeitshürde: Ein erheblicher Teil der ABS-Anleihen für Rechenzentren muss in den kommenden Jahren refinanziert werden. Jeder Rückgang der Bewertungen oder jede Änderung der Kapitalisierungsraten könnte Herausforderungen mit sich bringen.

Unsicherheit hinsichtlich der Kapitalrendite: In der Vergangenheit haben Technologieunternehmen hohe Kapitalrenditen erzielt, aber die Wirtschaftlichkeit einer KI-Infrastruktur in großem Maßstab ist noch nicht erwiesen. Das Verhältnis von zusätzlichen Einnahmen zu Investitionsausgaben ist zurückgegangen, und der Zeitpunkt der Umsatzrealisierung ist ungewiss.

Fazit

Der massive Ausbau der KI-Infrastruktur könnte tiefgreifende Auswirkungen auf die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere haben. So wie frühere Ereignisse auf den Kapitalmärkten tiefgreifende Veränderungen und erhebliche Risiken mit sich brachten, verändert das rasante Wachstum des Sektors heute die Kreditmärkte und erfordert einen ausgefeilteren Ansatz für die Risikobewertung.

Mit dem Beginn der KI-Ära sollten Anleger in festverzinsliche Wertpapiere, die ihre Rahmenbedingungen anpassen und sorgfältige Kreditprüfungen durchführen, am besten positioniert sein, um Wertzuwächse zu erzielen.

