KI ist digital, ihr Wachstum braucht jedoch Strom, Rechenzentren und Rohstoffe. Warum der neue Investitionszyklus die Realwirtschaft belebt und wo sich neue Chancen eröffnen.

Kühlgeräte in einem CoreSite Rechenzentrum im Norden von Denver, Colorado: Wenn die Anlage voll ausgelastet ist, werden täglich mehr als 800.000 Gallonen Wasser zur Kühlung der Computerausrüstung verbraucht. Der nächste große Investitionszyklus rund um Künstliche Intelligenz ist bereits im Gang.

Die wichtigsten Erkenntnisse: Ashish Bhardwaj,

Fidelity International

Der nächste große Investitionszyklus ist bereits im Gang: Geopolitische Verschiebungen, Reshoring und Energiewende lösen einen neuen Wettlauf um moderne Infrastruktur aus.

KI braucht weit mehr als Chips: Stromnetze, Rechenzentren und industrielle Kapazitäten werden zum Engpass und eröffnen neue Chancen in der Realwirtschaft.

Wie könnten Anleger profitieren? Der Fidelity Funds – Global Industrials Fund bündelt ausgewählte Chancen aus Industrie und Chemie, Metallen und Bergbau sowie Energie.

Ein neues Paradigma für die Realwirtschaft

Über Jahrzehnte hinweg haben Globalisierung und Digitalisierung in vielen Industrieländern dazu geführt, dass Investitionen in Produktionskapazitäten, Energieinfrastruktur und andere physische Vermögenswerte wenig beachtet wurden. Das ändert sich gerade, denn viele der prägenden Kräfte der Weltwirtschaft erfordern höhere physische Investitionen. Die USA, Europa und andere Industrieländer stehen vor einem umfassenderen Bedarf:

KI braucht Rechenzentren und Strom.

Die Verteidigungsindustrie benötigt Fabriken und sichere Lieferketten.

Reshoring erfordert Produktionskapazitäten, Transport und Automatisierung.

Die Elektrifizierung setzt Stromnetze und Rohstoffe voraus, während die Energiesicherheit eine zuverlässige Erzeugung, Übertragung und Speicherung erfordert.

1. KI wird zu einer physischen Investition

Die KI-Infrastruktur ist in hohem Maße physisch. Schätzungen zufolge fließen rund 50 Prozent der KI-Investitionen in Halbleiter – die andere Hälfte in Stromversorgung, Netzwerke, Kühlung, Anlagen und Bauvorhaben. Der Bau von Rechenzentren erfordert Stromerzeugung und -übertragung, elektrische Ausrüstung, Kühlsysteme, Bauarbeiten und unterstützende Infrastruktur. Die Anlagechancen der KI reichen also tief in die Realwirtschaft hinein.

Aufschlüsselung der KI-Investitionen (geschätzt, in USD)

Quelle: BNP Paribas Equity Research, „Will AI Hardware Continue Eating the World“, 27. August 2026; SankeyMATIC. Grobe Schätzungen, die sich angesichts verändernder Kosten und der Dynamik von Angebot und Nachfrage ändern können. Die Grafik wurde ausschließlich zu Illustrationszwecken erstellt. Die zugrunde liegenden Untersuchungen, Schätzungen und Analysen stammen von BNP Paribas Equity Research und stellen keine eigenen Untersuchungen von Fidelity International dar.

Zum steigenden Strombedarf tragen neben der KI auch das industrielle Wachstum, Rechenzentren, Elektrofahrzeuge, Kühlung und die allgemeine Elektrifizierung bei. Um diesen Bedarf zu decken, sind Stromerzeugung, -übertragung und -netze, Transformatoren, Schaltanlagen, elektrische Ausrüstung, Kühlinfrastruktur erforderlich – und die zu ihrer Herstellung verwendeten Materialien.

Und jenseits der Infrastruktur? Etablierte Industrie- und Logistikunternehmen steigern mit KI die Produktivität, lasten ihre Anlagen stärker aus, verbessern den Kundenservice und fördern Innovationen. Für Anleger eröffnet das weitere Möglichkeiten, am KI-Zyklus teilzuhaben.

Der weltweite Strombedarf steigt rasant an

Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs (TWh)

Quellen: IEA, Electricity 2026, Februar 2026. Die Daten für 2026–2030 sind Prognosen. Link. Grafik von Fidelity International nachgestellt.

2. Streben nach Resilienz treibt die Rekapitalisierung der Industrie voran

Auf dem NATO-Gipfel 2025 verpflichteten sich die Bündnispartner, bis 2035 jährlich 5 Prozent des BIP in Verteidigungs- und sicherheitsbezogene Ausgaben zu investieren. Die bisherige Richtlinie sah 2 Prozent für Verteidigungsausgaben vor.1 Mehr militärische Kapazitäten erfordern Fabriken, Maschinen, elektronische Bauteile, Spezialwerkstoffe, Energie und Logistik. Zugleich wächst angesichts der globalen Entwicklungen die Bedeutung der lokalen Lieferketten und Produktion. Die Rekapitalisierung des Verteidigungssektors und das Reshoring können daher einen umfassenderen Kreislauf aus Investitionen in die Fertigung und Automatisierung verstärken.

Die Energiesicherheit ist Teil desselben Wandels. KI, Reshoring und Elektrifizierung erfordern allesamt zuverlässigere und erschwinglichere Energie. Darum sind wahrscheinlich Investitionen in erneuerbare Energien, Gas, Kernkraft, Stromnetze, Speicherkapazitäten und Energieeffizienz erforderlich. Dies unterstreicht die komplementäre Rolle der Sektoren Industrie, Rohstoffe und Energie: Der eine liefert die Ausrüstung, der andere die wesentlichen Vorleistungen und der dritte trägt zur Deckung des wachsenden Energiebedarfs bei.

3. Physische Kapazitäten lassen sich nicht über Nacht aufbauen

Rechenzentren lassen sich relativ schnell errichten, die dazugehörige Infrastruktur jedoch oft nicht: Die IEA schätzt den Zeitaufwand für neue Rechenzentren auf etwa 1–3 Jahre, für neue Netzinfrastruktur hingegen auf 5–15 Jahre. Und Großprojekte im Bergbau haben von der Entdeckung bis zur ersten Förderung durchschnittlich mehr als 16 Jahre gedauert. Die Kupfernachfrage beispielsweise steigt, während das Angebot bis 2035 voraussichtlich hinter dem prognostizierten Bedarf zurückbleiben wird.

Kupfernachfrage und erwartetes Bergbauangebot, 2026–2035

Quelle: IEA, „Mined supply and demand outlook for copper, 2026–2035“. Februar 2026. Link. Grafik von Fidelity International nachgestellt.

Wenn die Nachfrage schneller wächst als physische Kapazitäten, können hochwertige und schwer nachzubildende Vermögenswerte an Wert gewinnen. Ähnlich ist das für Schienennetze, Energieinfrastruktur und industrielle Kapazitäten, wo lange Entwicklungszeiten und hohe Markteintrittsbarrieren das neue Angebot einschränken. Diese Sachanlagen bleiben für die Realwirtschaft unverzichtbar und weisen ein relativ geringes Veralterungsrisiko auf. In vielen Fällen kann Technologie ihre Produktivität steigern, anstatt sie zu ersetzen.

Fazit: Die digitale Zukunft schafft reale Anlagechancen

KI, Reshoring, Elektrifizierung und geopolitische Veränderungen erhöhen den Bedarf an Energie, Rohstoffen und industrieller Infrastruktur. Da sich diese Kapazitäten nur langsam erweitern lassen, könnten etablierte Anbieter mit schwer ersetzbaren Vermögenswerten und hohen Markteintrittsbarrieren langfristig profitieren. Einige besonders sichtbare Gewinner, etwa aus der KI-Infrastruktur und der Verteidigung, haben bereits deutlich zugelegt. Umso wichtiger werden attraktive Bewertungen und eine sorgfältige Aktienauswahl.

Der Fidelity Funds – Global Industrials Fund eröffnet Zugang zu ausgewählten Unternehmen aus Industrie und Chemie, Metallen und Bergbau sowie Energie. Damit bildet er zentrale Bereiche ab, die Ausrüstung, Materialien und Energie für den Umbau der Realwirtschaft bereitstellen. Gestützt auf die globale Research-Plattform von Fidelity sucht das Fondsmanagement gezielt nach Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Fundamentaldaten, bei denen das langfristige Potenzial noch nicht vollständig in der Bewertung berücksichtigt ist.

1 Quelle: NATO, Verteidigungsinvestitionen und die 5-Prozent-Verpflichtung der NATO, aktualisiert am 29. Juni 2026.

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Stand, soweit nicht anders angegeben, September 2026.

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