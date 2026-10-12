Kapitalmarktprofi Tilmann Galler
Hyperscaler-Emissionswelle: Warum der KI-Boom den Anleihenmarkt verändert
Das kapitaleffiziente Modell, das die größten US-Technologieunternehmen geprägt hat, verliert an Bedeutung: während die KI-Hyperscaler Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle die erste Phase des Ausbaus der Künstlichen Intelligenz weitgehend aus ihrem operativen Cashflow finanzierten, nutzen sie nun einen breiteren Mix an Finanzierungsquellen. Denn dieser Ausbau ist zum kapitalintensivsten Investitionszyklus seit dem Telekommunikationsboom um die Jahrhundertwende geworden: Schätzungen zufolge steigen die kumulierten KI-bezogenen Investitionen bis 2030 auf 5,5 Billionen US-Dollar – für KI-Modelle, Rechenzentren, Halbleiter sowie Energie- und Versorgungsinfrastruktur.