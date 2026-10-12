Der Aufbau der Infrastruktur für KI prägt längst nicht mehr nur die Aktienmärkte. Weshalb er auch zu einem zentralen Thema am Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen wird.

Das kapitaleffiziente Modell, das die größten US-Technologieunternehmen geprägt hat, verliert an Bedeutung: während die KI-Hyperscaler Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle die erste Phase des Ausbaus der Künstlichen Intelligenz weitgehend aus ihrem operativen Cashflow finanzierten, nutzen sie nun einen breiteren Mix an Finanzierungsquellen. Denn dieser Ausbau ist zum kapitalintensivsten Investitionszyklus seit dem Telekommunikationsboom um die Jahrhundertwende geworden: Schätzungen zufolge steigen die kumulierten KI-bezogenen Investitionen bis 2030 auf 5,5 Billionen US-Dollar – für KI-Modelle, Rechenzentren, Halbleiter sowie Energie- und Versorgungsinfrastruktur.

Operativer Cashflow und allgemeine Aktienemissionen dürften davon nur rund ein Viertel abdecken. Dadurch erweitert sich das Spektrum der KI-Anlagemöglichkeiten auf verschiedene Anlageklassen und vor allem wird der KI-Ausbau damit wesentlich über Schuldtitel finanziert. Der größte Teil des externen Kapitals dürfte über Investment-Grade-Anleihen aufgenommen werden, daneben über Hochzinsanleihen, Leveraged Loans und Verbriefungen. Diese neue Emissionswelle dürfte den Anleihenmarkt verändern.

Unersättlicher Kapitalbedarf: Hyperscaler finanzieren den KI-Ausbau

Der steigende Bedarf an Rechenleistung, höhere Inputkosten und der Wettlauf um Kapazitäten haben die Investitionsausgaben der Hyperscaler drastisch erhöht: von 156 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, dem Jahr von ChatGPT 3.5, auf voraussichtlich mehr als eine Billion US-Dollar im Jahr 2027. Die Kapitalintensität ist damit so stark gestiegen, dass der freie Cashflow trotz eines starken operativen Geschäfts in naher Zukunft negativ ausfallen dürfte.

Allein im kommenden Jahr könnten Hyperscaler Investment-Grade-Anleihen im Umfang von 300 Milliarden US-Dollar emittieren. Ihr Anteil am gesamten USD-Investment-Grade-Emissionsvolumen steigt von 2 Prozent im Zeitraum 2022 bis 2024 auf voraussichtlich 9 Prozent im Jahr 2026. Kurzfristig stoßen Portfolios noch nicht an ihre Konzentrationsgrenzen, also an die Obergrenzen für Papiere eines einzelnen Emittenten. Mit der Zeit wird das relevanter: Der kombinierte Anteil der Hyperscaler am USD-Investment-Grade-Index könnte bis 2030 auf nahezu 10 Prozent steigen.

Projektfinanzierungen spielen dabei eine wesentliche und wachsende Rolle – und erschweren die Kreditanalyse. Fremdkapital wird auf Grundlage der Cashflows und Vermögenswerte eines bestimmten Projekts aufgenommen, häufig über eine rechtlich eigenständige Zweckgesellschaft, deren Schulden nicht auf die Bilanz des Hyperscalers durchschlagen.

Für Investoren gilt es damit, nicht nur die ausgewiesene Verschuldung zu berücksichtigen, sondern auch künftige außerbilanzielle Engagements. Die offengelegten Leasingverpflichtungen für Rechenzentren belaufen sich bereits auf rund 1,4 Billionen US-Dollar – etwa 1,1 Billionen davon sind derzeit außerbilanziell und werden erst mit Inbetriebnahme der Rechenzentren erfasst.

Die Credit-Märkte preisen den KI-Ausbau neu ein

Weil ein Großteil der Hyperscaler bislang kaum Anleihen begaben, sind ihre Papiere knapp und die Bonität hoch. Entsprechend niedrig war bisher die Verzinsung. Diese Knappheitsprämie ist verschwunden, da sich die Anleihenmärkte an das neue Angebot anpassen. Die Spreads haben sich seit Jahresbeginn um rund 30 Basispunkte geweitet, verglichen mit 2 Basispunkten im breiteren USD-Investment-Grade-Index.

Durationsbereinigt liegen Hyperscaler-Spreads damit über Anleihen mit vergleichbarem Rating wie auch über dem breiteren Markt. Besonders ausgeprägt ist die Weitung bei längeren Laufzeiten, wo das Emissionsvolumen stärker gestiegen und der Käuferkreis kleiner ist. Das hohe Emissionsvolumen langlaufender Anleihen von Hyperscalern könnte aufgrund der Liquidität auch zum jüngsten Anstieg der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen beigetragen haben.

Diese Ausweitung der Risikoprämie (Spread) erscheint gerechtfertigt: Doch sie hat ihre Ursache mehr aus dem hohen und konzentrierten Angebot an Schuldtiteln, nicht aus einer Verschlechterung der Geschäftslage. Da Hyperscaler nun einen Renditeaufschlag gegenüber dem Gesamtindex bieten, lässt sich mit ihnen ein höheres Carry erzielen, also ein höherer laufender Zinsertrag. Zugleich dürften sich die Spreads der einzelnen Hyperscaler stärker voneinander unterscheiden, da die Prognosen für künftige Investitionsausgaben und Anzeichen einer Monetarisierung von KI genauer geprüft werden.

In diesen Investitionszyklus gehen die Hyperscaler mit starken Bilanzen: Brutto- und Nettoverschuldung liegen deutlich unter dem Durchschnitt des breiteren Investment-Grade-Industrieindex. Sie könnten ihre Verschuldung um 1,5 Billionen US-Dollar erhöhen, bevor ihre Verschuldungsquoten – Leasingverpflichtungen eingerechnet – diesen Durchschnitt erreichen. Auf Indexebene ist daher keine grundlegende Störung zu erwarten: Hyperscaler machten zu Beginn des Jahres 2026 nur etwa 3,5 Prozent des USD-Investment-Grade-Index aus. Ihre Spread-Weitung hat den Gesamtindex deshalb nur um wenige Basispunkte erhöht.

Hyperscaler-Schuldtitel hängen vom freien Cashflow ab

Für Anlegerinnen und Anleger, die bereits ein erhebliches KI-Engagement in Aktienportfolios halten, bieten Schuldtitel von Hyperscalern eine defensivere Ausprägung desselben Anlagethemas. An den Aktienmärkten müssen sich die KI-Investitionen in höheren Umsätzen, Margen und Marktanteilen niederschlagen. Für Anleihen genügt ein Cashflow, der die Kreditqualität sichert und die Rückzahlung trägt.

Der wichtigste Treiber der Hyperscaler-Spreads wird deshalb die Entwicklung des freien Cashflows nach 2027 sein. Die Konsenserwartungen deuten auf eine Verbesserung ab 2028 hin, da der Ausbau der Rechenzentren dann weit fortgeschritten ist und das Wachstum der Investitionsausgaben bis 2030 nachlassen dürfte. Sollte die Erholung des freien Cashflows unter Druck geraten oder sich verzögern, könnten sich die Spreads weiter weiten.

Die Monetarisierung von KI wird zunehmend greifbar: In ihren jüngsten Ergebnissen für das zweite Quartal meldeten Alphabet, Amazon und Microsoft gemeinsam einen Anstieg der Cloud-Umsätze um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Auftragsstau bei der Nachfrage nach Rechenleistung hat sich weiter vergrößert und betrifft vor allem die führenden Modellentwickler Anthropic und OpenAI.

Das Geschäftsmodell der Hyperscaler dürfte auch dann tragen, wenn nicht diese beiden die langfristigen Gewinner sind – solange die Nachfrage nach Rechenleistung und die Preissetzungsmacht für Cloud-Dienste robust bleiben. Rechenkapazitäten lassen sich operativ ohne großen Aufwand auf andere Modellentwickler umverteilen. Bleiben Nachfrage oder Margen hinter den Erwartungen zurück, können die Hyperscaler ihre Investitionen zurückfahren und den freien Cashflow schützen – was Anleihen weniger belastet als Aktien, deren Wert stärker an künftigen Erträgen hängt.

Mehrwert durch aktive Selektion

Passive Anleihenportfolios entwickeln sich mechanisch in Richtung der größten Schuldtitelemittenten, unabhängig von deren Fundamentaldaten. Die sprunghaft gestiegene Emissionstätigkeit von Hyperscalern und KI-nahen Emittenten verstärkt das. Aktive Manager können Engagements relativ zum Gesamtindex steuern, gezielt einzelne Laufzeiten auswählen und über verschiedene Hyperscaler hinweg nach Bilanzstärke, Profitabilität und Kapitaldisziplin diversifizieren.

Im Kontext eines gemischten Portfolios ist zu berücksichtigen, dass durch eine immer höhere Gewichtung von Technologie bei den Unternehmensanleihen die Konzentrationsrisiken auf Gesamtportfolioebene steigen. Die Hinzunahme technologiearmer Aktien- und Anleihenstrategien können helfen das Risiko für das Portfolio zu mindern, sollte sich der Technologie-Boom als eine Blase erweisen.