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Märkte bewegen Aktien, Zinsen, Politik. Und Menschen. Deshalb präsentieren wir dir hier die bedeutendsten Analysen und Thesen von Top-Ökonomen - gebündelt und übersichtlich. Führende Volkswirte und Unternehmensstrategen gehen den wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen clever und zuweilen kontrovers auf den Grund.

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Kapitalmarktprofi Tilmann Galler

Hyperscaler-Emissionswelle: Warum der KI-Boom den Anleihenmarkt verändert

Tilmann Galler
Tilmann Galler ist Kapitalmarktstratege bei JP Morgan AM.
Tilmann Galler ist Kapitalmarktstratege bei JP Morgan AM. Bildquelle: Canva / JP Morgan AM
Der Aufbau der Infrastruktur für KI prägt längst nicht mehr nur die Aktienmärkte. Weshalb er auch zu einem zentralen Thema am Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen wird.

Das kapitaleffiziente Modell, das die größten US-Technologieunternehmen geprägt hat, verliert an Bedeutung: während die KI-Hyperscaler Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle die erste Phase des Ausbaus der Künstlichen Intelligenz weitgehend aus ihrem operativen Cashflow finanzierten, nutzen sie nun einen breiteren Mix an Finanzierungsquellen. Denn dieser Ausbau ist zum kapitalintensivsten Investitionszyklus seit dem Telekommunikationsboom um die Jahrhundertwende geworden: Schätzungen zufolge steigen die kumulierten KI-bezogenen Investitionen bis 2030 auf 5,5 Billionen US-Dollar – für KI-Modelle, Rechenzentren, Halbleiter sowie Energie- und Versorgungsinfrastruktur.

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