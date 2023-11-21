Ökonom Alexander Börsch
Potenziale ausschöpfen - Künstliche Intelligenz in Unternehmen richtig nutzen
Künstliche Intelligenz beflügelt die Phantasie von Investoren und verbreitet sich rasend schnell unter Endnutzern. Wie können nun Unternehmen davon profitieren? Und welche Lehren können hierfür aus der letzten Digitalisierungswelle gezogen werden? Alexander Börsch ist diesen Fragen nachgegangen.
Künstliche Intelligenz (KI) verbreitet sich rasend schnell: Mit einer Million Nutzern innerhalb von fünf Tagen nach der Markteinführung und mittlerweile gut 100 Millionen Anwendern hat Chat GPT neue Rekorde bei der Verbreitung einer neuen Webanwendung gesetzt.