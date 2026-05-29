Künstliche Intelligenz wird schon lange als Wachstumstreiber genannt. Patrick Artus geht der Frage nach, ob daraus breiter Wohlstand entsteht oder soziale Spannungen zunehmen.

Künstliche Intelligenz verändert, wie wir uns informieren, wie wir denken und nicht zuletzt wie wir arbeiten. Der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz steigert die Produktivität erheblich, doch ihre Gesamtauswirkungen bleiben ungewiss. Dystopische Szenarien von Massenarbeitslosigkeit konkurrieren mit utopischen Prognosen von bezahlter Freizeit für alle.

Die utopische Version geht so: Digitale Assistenten und Roboter erledigen die Arbeit und erwirtschaften so das Bruttosozialprodukt für den Wohlstand aller. Die Pessimistische: Sie machen den Großteil menschlicher Arbeit überflüssig und stürzen die Volkswirtschaften in hohe Arbeitslosigkeit.

In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur hat sich ein Konsens herausgebildet: Zwischen 35 Prozent und 50 Prozent der Aufgaben werden von KI betroffen sein. Sie wird vor allem relativ qualifizierte, aber nicht hochqualifizierte Arbeitnehmer ersetzen. Deshalb würden meist die Jüngeren betroffen sein. Gleichzeitig würde KI neue Qualifikations- und Ausbildungsbedürfnisse schaffen.

Einfluss der KI auf das Wachstum unsicher

Doch viele Unsicherheiten bleiben bestehen. Es ist klar, dass Arbeitsplätze in Sektoren zurückgehen werden, in denen KI menschliche Arbeit direkt ersetzen kann. Viel schwieriger ist es jedoch, die Auswirkungen in Sektoren zu messen, in denen KI die menschliche Arbeit ergänzt – Aufgaben etwa bereichert, anstatt sie zu ersetzen – oder in denen menschlicher Kontakt und berufliche Beziehungen eine zentrale Rolle spielen.

Untersuchungen deuten darauf hin, dass es zu Arbeitsplatzverlusten in den Bereichen Finanzen, Einzelhandel, Transport und Logistik, Fertigung sowie Informationsdienstleistungen kommen wird. Umgekehrt dürfte sich das Beschäftigungswachstum auf das Gesundheitswesen, soziale Dienste, B2B-Dienstleistungen und das Bildungswesen konzentrieren. Somit sind theoretisch erhebliche Produktivitätsgewinne in Sektoren zu erwarten, in denen KI Arbeitskräfte ersetzt oder Aufgaben verbessert, während sie in Sektoren, in denen menschliche Interaktion unerlässlich ist, begrenzter ausfallen.

Eine weitere Unsicherheit ist der Einfluss der KI auf das Wachstum. Dieser hängt sicherlich von ihren Auswirkungen auf die Beschäftigung ab. Vor allem in den Vereinigten Staaten werden Arbeitsplatzverluste nur teilweise ausgeglichen. Es fehlen dort die in Europa bekannten Mechanismen zur sozialen Absicherung.

Derzeit bleibt die Arbeitslosenquote in den USA zwar unter Kontrolle (4,3 Prozent im März 2026 gegenüber 4,2 Prozent im Februar 2025), doch ist diese nahezu stabile Entwicklung teilweise auf einen Rückgang der Einwandererbevölkerung zurückzuführen: Die Zahl der erwerbstätigen Einwanderer ist im vergangenen Jahr um etwa 500.000 zurückgegangen.

Sollte sich langfristig der negative Einfluss der KI auf die Beschäftigung bestätigen, könnte es zunächst in den USA und anschließend in Europa zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen.

Showcase USA: Ohne Umverteilung verschärft sich Ungleichheit

Auf der anderen Seite führen Produktivitätsgewinne in erster Linie zu höheren Unternehmensgewinnen statt zu höheren Löhnen; der wichtigste potenzielle Wachstumsmotor liegt daher im steigenden Konsum der wohlhabendsten Personen.

Aktuelle Trends zeigen in der Tat, dass nur die obersten 10 Prozent der Haushalte einen signifikanten Anstieg ihres Konsums verzeichnen. In Europa hingegen tragen eine geringere Einkommensungleichheit und besser entwickelte Umverteilungsmaßnahmen dazu bei, die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf das Wachstum abzumildern.

Eine empirische Untersuchung der Entwicklungen in der US-Wirtschaft stützt diese weitgehend theoretische Analyse der Auswirkungen von KI auf Beschäftigung und Produktivität. Die USA, die über etwa 70 Prozent der weltweiten KI-Rechenleistung verfügen, haben einen erheblichen Vorsprung bei der Einführung dieser Technologie; seit 2025 zeigen sich erste konkrete Auswirkungen auf Beschäftigung und Produktivität.

In diesem Zeitraum war ein Rückgang der Beschäftigung in Sektoren zu verzeichnen, in denen KI wahrscheinlich menschliche Arbeitskräfte ersetzen wird – im verarbeitenden Gewerbe, im Groß- und Einzelhandel, im Transport- und Logistikwesen sowie bei den Informationsdienstleistungen. Umgekehrt blieb die Beschäftigung im Bereich der freiberuflichen Dienstleistungen im Allgemeinen stabil und ist, wie erwartet, im Gesundheitswesen, bei den sozialen Dienstleistungen und im Bildungswesen gewachsen.

Über ein Jahr hinweg ist die Gesamtbeschäftigung leicht zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass der mit der KI-Entwicklung verbundene Stellenabbau nicht durch die Schaffung von Arbeitsplätzen in Sektoren ausgeglichen wurde, die diesen Veränderungen weniger ausgesetzt sind.

Zudem hat sich der Produktivitätszuwachs deutlich beschleunigt. Bereinigt man das reale BIP-Wachstum der USA im vierten Quartal 2025 um die Auswirkungen des Regierungsstillstands, betrug das durchschnittliche annualisierte Wachstum zwischen dem ersten und vierten Quartal 2025 2,3 Prozent. Ohne das erste Quartal, das durch den Schock der Einführung von Zöllen geprägt war, erreichte das Wachstum auf annualisierter Basis 3,3 Prozent.

Management durch Regulierung

Doch Künstliche Intelligenz ist keine Naturgewalt. Ob KI zur Jobvernichtungsmaschine wird, an der nur wenige Konzerne verdienen, oder ob Millionen Arbeitnehmer profitieren, hängt von Regeln ab, auf die sich Menschen und ihre Regierungen einigen. Eine Regulierung des Arbeitsmarkts kann der Schlüssel zu Wohlstand für alle sein.

KI und Automatisierung ersetzen bislang vor allem Menschen, ohne dadurch die Produktivität nennenswert zu erhöhen. Die Verlagerung vieler Tätigkeiten auf den Kunden kennen wir alle aus dem Self-Check-out im Hotel oder der Supermarktkasse ohne Kassiererin; sie kosten erst einmal unsere Produktivität. Gleichzeitig drohen Lohnungleichheit und Arbeitslosigkeit zu wachsen; neue, hochwertige Jobs entstehen kaum.

Ein Mindestlohn könnte es jedoch für Unternehmen unattraktiv machen, schlechte Jobs anzubieten, da diese nun höher vergütet werden müssten. Eine umfassende Arbeitslosenversicherung würde die Position der Arbeitnehmer auf dem Markt stärken, weil die nicht gleich das erste schlechte Jobangebot annehmen müssen. So könnte ein neues Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt entstehen – mit mehr guten und weniger schlechten Jobs. Die Arbeitslosigkeit könne dann zwar geringfügig höher ausfallen, der Wohlstand aber würde wachsen und die Produktivität der Beschäftigten im Schnitt auch.

Ein anderer Mechanismus zur Umverteilung sind fiskalische Maßnahmen. Software und Kapital müssten höher besteuert werden, die Arbeitskraft dagegen weniger; Forschungsförderung sollte dahin fließen, wo menschliche Expertise erweitert, nicht ersetzt werden soll; die Wettbewerbsbehörden müssten härter gegen Oligopole vorgehen, bei denen sich Daten und Gewinne konzentrieren. Und damit auch die Beschäftigten ihren Teil des KI-Kuchens abbekommen, würde es helfen, deren Verhandlungsmacht zu stärken – durch Gewerkschaften, Mitbestimmung beim KI-Einsatz und Tarifbindung.

Entscheidend dafür, ob die KI Wohlstand für alle schaffen wird, ist also, ob Produktivitätsgewinne über Löhne, Bildung, Qualifizierung und staatliche Umverteilung auch breitere Bevölkerungsschichten erreichen. Andernfalls droht schwächeres Wachstum, steigende Ungleichheit und langfristig höhere Arbeitslosigkeit – zunächst in den USA, später auch in Europa.