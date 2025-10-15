Zukünftig werden Roboter mehr Autonomie haben und weitere Verbreitung finden, blickt Daegal Tsang, Investment-Manager bei Pictet AM, voraus.

Robotergestützte Wartungsarbeiten in einem Umspannwerk, China: „KI wird dazu beitragen, dass sich Roboter in ihrer Umgebung besser selbstständig bewegen können“, so Daegal Tsang, Investment-Manager bei Pictet Asset Management.

Roboter sind unermüdliche und präzise Helfer, die bisher vor allem bei Routineaufgaben in bestimmten industriellen Bereichen zum Einsatz kommen. Doch die Grenzen weiten sich zusehends. Zwei Innovationstrends könnten nun zu einem Umbruch in der Robotik führen: künstliche Intelligenz und leichtere, leistungsfähigere Batterien.

Ein Großteil der Nachfrage nach Industrierobotern stammt bisher aus dem produzierenden Gewerbe, insbesondere aus der Elektronik- und der Automobilbranche. Beide Branchen gelten als Pioniere der Industrierobotik. Bereits in den 1960er-Jahren setzte die Automobilindustrie hydraulisch betriebene Roboter zum Heben schwerer Teile ein.

Auch heute sind diese beiden Branchen beim Einsatz von Robotern führend – und das dürfte vorerst so bleiben. Länder mit großen Elektronik- und Automobilbranchen, die zugleich mit einer alternden Bevölkerung konfrontiert sind – etwa Südkorea –, verzeichnen eine entsprechend hohe Nachfrage.