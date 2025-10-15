KI und Batterien: Doppelschub für Robotik
Roboter sind unermüdliche und präzise Helfer, die bisher vor allem bei Routineaufgaben in bestimmten industriellen Bereichen zum Einsatz kommen. Doch die Grenzen weiten sich zusehends. Zwei Innovationstrends könnten nun zu einem Umbruch in der Robotik führen: künstliche Intelligenz und leichtere, leistungsfähigere Batterien.
Ein Großteil der Nachfrage nach Industrierobotern stammt bisher aus dem produzierenden Gewerbe, insbesondere aus der Elektronik- und der Automobilbranche. Beide Branchen gelten als Pioniere der Industrierobotik. Bereits in den 1960er-Jahren setzte die Automobilindustrie hydraulisch betriebene Roboter zum Heben schwerer Teile ein.
Auch heute sind diese beiden Branchen beim Einsatz von Robotern führend – und das dürfte vorerst so bleiben. Länder mit großen Elektronik- und Automobilbranchen, die zugleich mit einer alternden Bevölkerung konfrontiert sind – etwa Südkorea –, verzeichnen eine entsprechend hohe Nachfrage.
Leistungsfähigere Batterien steigern die Einsatzfähigkeit von Robotern. Sie ermöglichen größere Reichweiten, längere Einsatzzeiten und die Bewältigung schwerer Lasten. Der Einsatz von Robotern in Logistik, Transport und Landwirtschaft wird künftig deutlich über die bisherigen Anwendungsgrenzen hinausgehen.
Gleichzeitig wird künstliche Intelligenz dazu beitragen, dass sich Roboter in ihrer Umgebung besser selbstständig bewegen können, indem sie Sensordaten analysieren, verarbeiten und daraus sinnvolle Handlungen ableiten können. Besonders wichtig ist dies bei sogenannten Cobots – Robotern, die direkt mit Menschen zusammenarbeiten.
Durch die KI entsteht außerdem ein rasch wachsender Markt für Serviceroboter. Daraus ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen und Privatpersonen.
* Klassifikationssystem der International Federation of Robots
