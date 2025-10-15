Roboter sind unermüdliche und präzise Helfer, die bisher vor allem bei Routineaufgaben in bestimmten industriellen Bereichen zum Einsatz kommen. Doch die Grenzen weiten sich zusehends. Zwei Innovationstrends könnten nun zu einem Umbruch in der Robotik führen: künstliche Intelligenz und leichtere, leistungsfähigere Batterien.

Ein Großteil der Nachfrage nach Industrierobotern stammt bisher aus dem produzierenden Gewerbe, insbesondere aus der Elektronik- und der Automobilbranche. Beide Branchen gelten als Pioniere der Industrierobotik. Bereits in den 1960er-Jahren setzte die Automobilindustrie hydraulisch betriebene Roboter zum Heben schwerer Teile ein.

Auch heute sind diese beiden Branchen beim Einsatz von Robotern führend – und das dürfte vorerst so bleiben. Länder mit großen Elektronik- und Automobilbranchen, die zugleich mit einer alternden Bevölkerung konfrontiert sind – etwa Südkorea –, verzeichnen eine entsprechend hohe Nachfrage.

1 / 5
Schritte nach vorn, aber noch keine Höhenflüge | © World Robotics 2023* forecast
Schritte nach vorn, aber noch keine Höhenflüge: Jährliche Neuinstallationen von Industrierobotern weltweit – Entwicklung und Prognosen (in tausend Einheiten). Bildquelle: World Robotics 2023* forecast
Geballte Ladung: Energiedichte von Batterien (Wattstunden pro Kilogramm). Bildquelle: RMI

Leistungsfähigere Batterien steigern die Einsatzfähigkeit von Robotern. Sie ermöglichen größere Reichweiten, längere Einsatzzeiten und die Bewältigung schwerer Lasten. Der Einsatz von Robotern in Logistik, Transport und Landwirtschaft wird künftig deutlich über die bisherigen Anwendungsgrenzen hinausgehen.

Große Nachfrage nach Robotern. Bildquelle: World Robotics 2023

Gleichzeitig wird künstliche Intelligenz dazu beitragen, dass sich Roboter in ihrer Umgebung besser selbstständig bewegen können, indem sie Sensordaten analysieren, verarbeiten und daraus sinnvolle Handlungen ableiten können. Besonders wichtig ist dies bei sogenannten Cobots – Robotern, die direkt mit Menschen zusammenarbeiten.

Zu Ihren Diensten: Serviceroboter* nach Typ. Bildquelle: International Federation of Robots

Durch die KI entsteht außerdem ein rasch wachsender Markt für Serviceroboter. Daraus ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen und Privatpersonen.

* Klassifikationssystem der International Federation of Robots

Noch in den Kinderschuhen: Professionelle Serviceroboter in den fünf wichtigsten Anwendungsbereichen (Verkäufe in tausend Einheiten). Bildquelle: World Robotics 2023
  • Die Broschüre „Megatrending 2025“ hier herunterladen