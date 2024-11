Pamela Hegarty, BNP Paribas AM

Künstliche Intelligenz (KI) ist allgegenwärtig. Die Veröffentlichung von ChatGPT durch das Unternehmen OpenAI im November 2022 löste einen beispiellosen Innovationszyklus aus. Es gibt zahlreiche Akteure, die die Entwicklung der Technologie vorantreiben – und für Investoren eine Vielzahl von spannenden Investitionsmöglichkeiten. „Dazu gehören Entwickler, die neue KI-Modelle entwerfen, Chiphersteller und Anbieter von erneuerbaren Energien sowie von Energieeffizienzlösungen“, erläutert Pamela Hegarty, Portfoliomanagerin im Technologiebereich bei BNP Paribas Asset Management. Außerdem seien Unternehmen interessant, die Daten für das Training von KI-Modellen bereitstellen. „Darüber hinaus sehen wir Möglichkeiten, in die Nutznießer der KI zu investieren – also in Unternehmen, die mittels der Technologie ihre Produkte und Dienstleistungen verbessern.“ Solche gebe es unter anderem in den Bereichen Software und Biotechnologie.

Die Einsatzmöglichkeiten für KI werden immer zahlreicher. „Generative KI ist eine Allzwecktechnologie“, betont Hegarty. Aus ihrer Sicht wird sie Auswirkungen auf nahezu jeden Wirtschaftssektor haben. Aktuell gibt es bereits folgende Anwendungsfälle:

durch KI kann zu Produktivitätssteigerungen von 35 bis 50 Prozent bei Entwicklern führen. Automatisierung bei Kundendienstanfragen kann zu einer Produktivitätssteigerung von 30 bis 45 Prozent führen.

Ein medizinisches Zentrum in Taiwan hat die Produktivität von Ärzten und Apothekern nach der Einführung von KI-Copiloten deutlich erhöht. Ärzte benötigen nur noch 15 Minuten für die Erstellung medizinischer Berichte anstatt wie vorher eine Stunde. Apotheker konnten täglich doppelt so viele Patienten besuchen. KI kann darüber hinaus zur beitragen, die weitreichende Auswirkungen auf die Arzneimittelentwicklung und Biotechnologie haben. Vereinfachung der Arbeitsabläufe in Vertrieb und Marketing: Ein multinationales Unternehmen konnte durch den Einsatz generativer KI eine Produktivitätssteigerung von wöchentlich vier Stunden pro Vertriebsmitarbeiter oder 50 Millionen US-Dollar jährlich realisieren.

In jüngster Zeit waren weitere bedeutende Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz zu beobachten. „Ein führendes Unternehmen für generative KI hat kürzlich ein großes Sprachmodell vorgestellt, das komplexe Schlussfolgerungen ziehen kann, indem es ‚denkt‘, bevor es antwortet“, erläutert Derek Glynn, Portfoliomanager bei BNP Paribas Asset Management. Daneben habe es Verbesserungen bei der Interaktion mit KI-Modellen gegeben. „Diese haben zu intuitiveren Erfahrungen geführt und neue Anwendungsfälle erschlossen“, sagt Glynn. „Multimodale Fähigkeiten statten Modelle mit ‚Augen‘ und ‚Ohren‘ aus. Außerdem können sie Antworten in Form von Audio- und Bildformaten liefern.“ Umgekehrt können Nutzer Bilder hochladen, die vom Modell analysiert werden. Zudem können die aktuellen Modelle bei jeder Eingabeaufforderung mehr Informationen verarbeiten als ihre Vorgänger.

Die Rolle der Cloud bei der Verbreitung künstlicher Intelligenz

Eine wesentliche Rolle für den Einsatz künstlicher Intelligenz spielt das Cloud Computing mit seinen Vorteilen wie geringeren Kosten, höherer Skalierbarkeit und verbesserter Sicherheit sowie komfortabler Zugang zu fortschrittlichen Technologien. „Daher sind Investitionen in die digitale Infrastruktur für die Unterstützung von KI-Initiativen von entscheidender Bedeutung“, betont Hegarty. „Dazu gehören Rechenzentren, Netzwerkausrüstung und Speichersysteme. Auch die Nachfrage nach Kühlsystemen, Energieeffizienzlösungen und erneuerbaren Energiequellen zur Versorgung von KI-Rechenzentren steigt.“

Die drei großen US-amerikanischen Cloud-Service-Anbieter haben ihren Cloud-Umsatz in den vergangenen vier Jahren um mehr als 30 Prozent gesteigert und konnten im Jahr 2023 zusammen einen Umsatz von 180 Milliarden US-Dollar erreichen. Trotzdem gibt es noch großes Wachstumspotenzial: „Nur etwa 20 Prozent der gesamten Arbeitslasten sind bislang in die Cloud migriert“, weiß Hegarty.

Cloud-Service-Anbieter, Großunternehmen und staatliche Stellen investieren massiv in den Aufbau und die Ausstattung der für die Unterstützung von KI-Initiativen erforderlichen Rechenzentren. Hegarty: „Unser Ausblick für Investitionen in digitale Infrastrukturen in den nächsten Jahren ist positiv. Wir erwarten aber, dass sich die Ausgaben uneinheitlich entwickeln werden.“ Heute konzentrierten sich die meisten Kapitalinvestitionen auf die Rechenleistung. Das treibe die Nachfrage nach Halbleitern. Anbieter von Server-Computern und anderen Rechenzentrumsausrüstungen würden ebenfalls ein robustes Wachstum erleben. „In der Zukunft wird sich ein Teil des Schwerpunkts wahrscheinlich auf Investitionen in Netzwerke und Speicher verlagern, um das Training und die Inferenz der Modelle zu verbessern“, erwartet die Portfoliomanagerin.

Ebenfalls steigen dürfte die Nachfrage nach Kühlsystemen, Energieeffizienzlösungen und erneuerbaren Energiequellen. „KI-Rechenzentren sind so energieintensiv, dass der Zugang zu Energie in vielen Regionen ein Problem ist“, sagt Hegarty. Darüber hinaus sei Cybersicherheit eine kritische Komponente der digitalen Infrastruktur und der Schlüssel zum Schutz von Algorithmen und Daten.

Zahlen sich die Investitionen in KI aus?

Die Entwicklung generativer KI-Technologien und der Zugang zu führenden Modellen ist ein teures Unterfangen. Führende Technologieunternehmen bemühen sich um den Aufbau von Rechenzentren, den Erwerb von Halbleitern und die Entwicklung grundlegender Modelle. „Eine wichtige Frage ist, ob sich diese Ausgaben auszahlen“, gibt Derek Glynn zu bedenken. „Einige Unternehmenslenker denken, dass das Risiko größer ist, nicht in generative KI zu investieren und die nächste Technologiewelle zu verpassen, als zu viel zu investieren und möglicherweise eine geringere Rendite zu erzielen.“

Glynn rechnet mit langfristig interessanten Renditen, sagt aber auch: „Die Höhe wird von Unternehmen zu Unternehmen vielleicht sogar stark variieren. Am besten positioniert sind die, die über die Infrastrukturebene hinausgehen und neue Anwendungen oder Dienste entwickeln, die separat monetarisiert werden können.“

Er und sein Team schätzen, dass die großen US-Cloud-Anbieter und ein führendes Social-Media-Unternehmen ihre Investitionsausgaben im Jahr 2024 um mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf mehr als 175 Milliarden US-Dollar steigern werden. Der Großteil davon werde auf KI-Initiativen ausgerichtet sein. „Historisch gesehen hat diese Gruppe im Durchschnitt über 20 Prozent Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) erzielt. In diesen frühen Stadien können die KI-Investitionen kurzfristigen Druck darauf ausüben. Denn es wird dauern, bis mit ihnen ein bedeutender Umsatz erzielt wird.“ Er erwarte jedoch, dass die Renditen im Laufe der Zeit und im Zuge der stärkeren KI-Nutzung zunehmen.

KI-Anlageuniversum wächst

Für die weitere KI-Entwicklung bestehen auch Risiken. Eine möglicherweise strengere Regulierung beispielsweise könne Hegarty zufolge Innovationen ausbremsen. Darüber hinaus gebe es trotz aller Fortschritte noch Verbesserungspotenzial bei den Modellen – beispielsweise hinsichtlich falscher oder irreführender Ergebnisse. „Datenschutz und Cybersicherheit sind ebenfalls wichtige Themen, genau wie Fragen rund ums Urheberrecht.“

Insgesamt ist KI aus Sicht von Hegarty und Glynn aber das wichtigste Technologiethema seit dem Beginn des Internetzeitalters vor drei Jahrzehnten. „Mit den Fortschritten und der zunehmenden Verbreitung dieser Technologie erweitern sich die Anlagemöglichkeiten von einer kleinen Anzahl führender Unternehmen auf ein großes Universum von Ermöglichern und Nutznießern. Es gibt aber mehrere Risikofaktoren und Ungewissheiten im Zusammenhang mit KI, sodass ein aktiver Ansatz erforderlich ist, um von dem positiven Trend zu profitieren und gleichzeitig Fallstricke vermeiden zu können“, so die beiden Portfoliomanager.