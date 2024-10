Während die vorhergehende technologische Revolution, die durch das Internet und das Smartphone ausgelöst wurde, zu Ende geht, bahnt sich eine neue Revolution ihren Weg: Künstliche Intelligenz (KI). Sie findet bereits in allen Wirtschaftssektoren Anwendung und schreitet auch immer schneller voran. In Verbindung mit der digitalen Transformation ergeben sich vielfältige Investmentchancen. Zeit für einen genaueren Blick.

Schätzungen zufolge wächst die Wirtschaft dank KI bis 2030 um 15.700 Milliarden US-Dollar. Alle Sektoren sind betroffen. Dieses schnellere Wachstum im Technologiesektor wird von zwei Faktoren wesentlich bestimmt: der fortgesetzten digitalen Transformation der Unternehmen und dem Boom der generativen KI.

Generative KI treibt Technologiezyklus

Generative KI wird einen Wachstumsschub für die Weltwirtschaft auslösen. Völlig neuartige Produkte und Dienstleistungen, die den Unternehmen neue Ertragsquellen und Möglichkeiten zur Kostenoptimierung verschaffen, werden auf den Markt kommen. Die Basis sind Rechenleistung und immer größere Datenmengen. Cloud-Technologien haben über die Rechenzentren Einzug in die Wirtschaft gehalten und besitzen ein immer größeres Wachstumspotenzial. Die zunehmende Nutzung von GPU-Servern hat es ermöglicht, immer größere künstliche neuronale Netze aufzubauen.

Zusammen machen diese Umwälzungen den Weg frei für die Einführung der generativen KI für andere, immer leistungsfähigere Familien von Algorithmen. Anwendungen, etwa bei Cybersicherheit, CAD (rechnergestütztes Konstruieren) oder Chatbots, tragen zu ihrer schnellen Verbreitung bei.

Das Tempo, in dem sich generative KI verbreitet, ist exponentiell; jeder Technologiezyklus verläuft schneller als der vorherige. In den Industrieländern wird die potenzielle Produktivitätssteigerung dank KI bis 2035 auf 40 Prozent geschätzt.

KI als Indiz für Wettbewerbsfähigkeit

Unternehmen setzen vermehrt auf die Entwicklung von Produkten, die auf generativer KI basieren. Ihre Kunden sind stark an diesen neuartigen Technologien interessiert, da sie helfen, die Produktivität zu steigern und Kosten zu senken. Damit bieten sie eine hohe Kapitalrendite.

Ein gutes Beispiel ist Copilot von Microsoft. Mit seinen Modulen lassen sich zahlreiche Aufgaben automatisieren, wie Programmcodes schreiben, Unternehmensdaten zusammenfassen und Empfehlungen einholen, die die Entscheidungsfindung schneller machen.

Es gibt zahlreiche Anwendungen in allen Wirtschaftsbereichen. KI ist zu einem neuen, unumgänglichen Indiz für Wettbewerbsfähigkeit geworden. Die Vorreiter bei der Nutzung dieser intelligenten Systeme haben bereits ein Wachstumstempo erreicht, das fast 50 Prozent höher als bei vergleichbaren Unternehmen ist. Die Technologiekonzerne, die in diesem Bereich präsent sind, führen den Trend an.

Nvidia etwa verhalf dem Nasdaq im ersten Quartal 2024 zu neuen Höchstständen. Der Hype gilt aber auch den Kunden von Nvidia. Hierzu zählen Cloud-Hosting-Anbieter, deren Kunden für den Verbrauch und die Nutzung von Daten in der Cloud zahlen. Denn die Rechenleistung, die Endnutzer von Large Language Models und anderen Foundation Models für ihre Algorithmen benötigen, befindet sich überwiegend in der Cloud.

Die Monetisierung der Künstlichen Intelligenz dürfte von nun an – neben dem Halbleitersektor und den Cloud-Hosting-Anbietern – auch das Wachstum des Softwaresektors unterstützen. Dabei finden wir den deutschen SAP-Konzern und Servicenow, die die Datenmigration in die Cloud beziehungsweise die Prozessautomatisierung unterstützen, besonders interessant. Auch Spezialisten für die Datenverwaltung und -analyse wie Datadog oder Mongo DB oder Cybersicherheitsfirmen sind interessant.

Edge AI auf dem Vormarsch

Eine weitere mächtige Welle ist die KI-Integration in Mobilgeräten wie Smartphones sowie in PCs und privat sowie gewerblich genutzten verbundenen Objekten. Edge AI ermöglicht diese KI-Nutzung im Alltag. Dank Edge AI können Daten lokal verarbeitet werden, ohne ständig mit externen Servern verbunden zu sein. Denn die Rechenleistung reicht aus, um eine Mini-KI auszuführen. Edge AI kann KI-Rechenergebnisse auch schneller als bisher liefern, da die Datenübertragung an Rechenzentren wegfällt. Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung für Anwendungen wie beispielsweise autonome Fahrzeuge und die erweiterte Realität. Edge AI erhöht aber auch die Datensicherheit, indem die ständige Übertragung von sensiblen Daten in die Cloud vermieden wird.

Smartphone-Hersteller haben bereits zahlreiche neue KI-Geräte mit mehr Rechenleistung und Arbeitsspeicher auf Basis von Edge AI angekündigt. Wir erwarten, dass die allgemeine Verbreitung der KI eine regelrechte Erneuerungswelle bei Endgeräten, Smartphones und Computern auslöst.

Wachsendes Anlageuniversum

Die KI-Thematik ist voll auf Wachstumskurs und ihre Monetisierung macht Fortschritte. Das Anlageuniversum ist in den letzten Monaten außerordentlich gewachsen und umfasst nun über 500 Titel. 2024 haben wir vier Schlüsselthemen ausgemacht und unsere Strategie im KI-Bereich darauf ausgerichtet. Erstens: die digitale Transformation, zum Beispiel über das US-Unternehmen Servicenow. Zweitens: Big Data und prädiktive Analyse – die treibenden Kräfte der KI-Ära – über Akteure wie die Cloud-Platform Datadog. Ein weiterer Themenbereich ist Cybersicherheit über insbesondere Palo Alto Networks, den Weltmarktführer in diesem Bereich. Und viertens die wachsende Übernahme von KI durch neue Sektoren. Ein Beispiel ist die chinesische Tencent, Spezialist für Internet- und mobile Dienste, Videospiele und Online-Werbung.

Der Markt für KI dürfte bis 2030 um jährlich 38 Prozent1 wachsen und bietet langfristige Chancen. Profitieren werden jene Unternehmen, die gut positioniert sind, um die mächtigen KI-Wellen auszunutzen. Und ihre Investoren auf der Suche nach Innovation und nachhaltigem Wachstum.

@ LFDE

Über den Autor:

Christophe Pouchoy ist Fondsmanager des Echiquier Artificial Intelligence beim französischen Asset Manager LFDE.