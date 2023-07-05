Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen
Versicherungen

Wohngebäudeversicherung: Kunde haftet für Makler-Fehler

OLG-Urteil Wohngebäudeversicherung: Kunde haftet für Fehler seines Versicherungsmaklers

Reicht ein Versicherungsmakler Kostenvoranschläge als bereits gezahlte Rechnungen zur Regulierung bei der Wohngebäudeversicherung ein und weigert sich diese daraufhin, wegen Betrugsversuchs zu zahlen, bleibt der Kunde auf den Kosten sitzen – selbst wenn ihn selbst keine Schuld trifft.

Durch einen Sturm entwurzelte Bäume beschädigen Häuser
Durch einen Sturm entwurzelte Bäume beschädigen Häuser: Die Wohngebäudeversicherung tritt für Sturmschäden ein. | Bildquelle: Imago Images / ANP
Von  | Gastautor
Aktualisiert am:

Die Gebäudeversicherung tritt für Sturmschäden ein, sofern die Voraussetzungen der jeweiligen Versicherungsbedingungen erfüllt sind. Hat man den Schaden bereits beseitigt, reicht man die entsprechenden Rechnungen zur Regulierung bei der Gebäudeversicherung ein. Reicht der zur Abwicklung beauftragte Versicherungsmakler Kostenvoranschläge des Versicherten als bereits gezahlte Rechnungen zur Regulierung ein, obwohl die Arbeiten nie durchgeführt wurden, könnte der Versicherer die Leistung möglicherweise wegen arglistigem Verhalten verweigern.

Wann Arglist vorliegt und ob die Erklärungen eines eingeschalteten Versicherungsmaklers dem Versicherungsnehmer überhaupt zuzurechnen sind, entschied nun das OLG Frankfurt (OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 07.12.2022 – 3 U 205/22). Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke erläutert und kommentiert das Urteil.

Der Fall

Die Parteien streiten darüber, ob der Wohngebäudeversicherer verpflichtet ist, für Sturmschäden am Gebäude des Versicherungsnehmers aufzukommen. Letzterer bediente sich zur Abwicklung des Schadens an seinem Gebäude eines Maklerbüros. Im Anschluss an die Schadensaufnahme übermittelte der Versicherte dem Maklerbüro zahlreiche Unterlagen. Diese enthielten jeweils Gesamtbruttobeträge über zahlreiche Arbeiten einer Baufirma. Die Unterlagen enthielten zwar eine Steuernummer und die Bankverbindung der Baufirma, waren jedoch undatiert und wiesen keine Rechnungsnummer auf.

Sodann leitete das Maklerbüro die Unterlagen an den Versicherer weiter mit der Bitte um Zahlung der „Rechnungen“, welche der Versicherte im Zuge der Schadensbeseitigung bereits bezahlt habe. Das Büro des Versicherten wurde in den Mails ins CC gesetzt.

Das Maklerbüro erreichte daraufhin eine Textnachricht mit unbekanntem Absender, in welchem die eingereichten Unterlagen als reine Kostenvoranschläge deklariert wurden. Diese sollten dem Absender nach zunächst von der Versicherung genehmigt werden, bevor der Schaden tatsächlich beseitigt werde.

Das Maklerbüro unterrichtete den Versicherer hiervon, welcher daraufhin in einem Ortstermin selbst feststellte, dass noch kein Schaden seit dem Schadenstag beseitigt wurde. Der Versicherte überließ der Versicherung daraufhin die Unterlagen, die er zuvor dem Maklerbüro zur Verfügung stellte, sowie die Nachrichtenkorrespondenz zwischen Versichertem und Maklerbüro.

Leistungspflicht der Wohngebäudeversicherung 

Der Versicherer kündigte daraufhin den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung wegen arglistiger Täuschung des Versicherten und stellte sich überdies leistungsfrei. Das Maklerbüro räumte der Versicherung gegenüber ein, dass es selbst die Kostenvoranschläge als Rechnung eingereicht habe und dies nicht auf Veranlassung des Versicherten geschah. Die Ehefrau des Versicherten habe dem Maklerbüro nach Übersendung der Unterlagen an die Versicherung noch klargestellt, dass es sich nicht um bereits bezahlte Rechnungen handle. Eine sofortige Richtigstellung bei der Versicherung habe das Maklerbüro aufgrund von Unachtsamkeit versäumt.

Die Versicherung hielt an der Kündigung und der Leistungsfreiheit fest. Der Versicherte begehrte so dann Feststellung der Leistungspflicht, da ihm die Obliegenheitsverletzung des Maklerbüros nicht angelastet werden könne.

Das OLG-Urteil

Das OLG Frankfurt bestätigte im Gegensatz zur vorherigen Instanz das Vorliegen einer arglistigen Täuschung gegenüber der Versicherung.

Voraussetzung dafür seien zunächst objektiv falsche Angaben sowie das Vorliegen eines Täuschungsvorsatzes. Anknüpfungspunkt für eine solche Täuschung seien die Handlungen und Aussagen des Maklerbüros.

Objektiv falsche Angaben des Maklerbüros lägen zunächst darin, dass es die Kostenvoranschläge als bereits bezahlte Rechnungen bei der Versicherung zur Schadensregulierung einreichte. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei eine objektive Falschangabe nicht ausgeschlossen, nur weil die Unterlagen als „Rechnungen“ nicht den Steuervorgaben entsprechen würden. Denn dass die Unterlagen aufgrund der fehlenden Daten und Rechnungsnummern ungeeignet für eine Steuererklärung seien, mache noch nicht ausreichend auf eine fehlende Rechnungseigenschaft aufmerksam. Vielmehr durfte der Versicherer aufgrund der eindeutigen Beschreibung als Rechnung darauf vertrauen, dass es sich tatsächlich um bereits vom Versicherten bezahlte Rechnungen handle.

Spätestens als die Ehefrau des Versicherten das Maklerbüro darüber informierte, dass es sich nur um Kostenvoranschläge handele, hätte das Maklerbüro den Versicherer jedoch über den Irrtum informieren müssen. Dies erfolgte erst einige Monate nach Kenntniserlangung. Diese Nichtaufklärung begründe eine Obliegenheitsverletzung des Maklerbüros gegenüber dem Versicherer.

In subjektiver Hinsicht genüge bereits, dass der Täuschende weiß, dass seine objektiv falschen Angaben Einfluss auf den Regulierungsvorgang haben. Ein solches Bewusstsein des Maklerbüros ergebe sich aus dessen E-Mail an den Versicherer sowie aus dem unterstellten Wissen eines Versicherungsmaklers. Denn in der Korrespondenz spreche das Maklerbüro selbst davon, einen Fehler begangen und einen Irrtum hervorgerufen zu haben. Ein verständiger Makler könne zudem wissen, dass ein Irrtum auf Seiten des Versicherers Einfluss auf den Regulierungsvorgang habe (beispielsweise bezüglich der Neuwertspitze in der Gebäudeversicherung).

Sowohl die objektiven als auch die subjektiven Voraussetzungen einer arglistigen Täuschung lagen demnach nach Ansicht des OLG Frankfurt vor.

Anzeige
Junge Mitarbeiterin im Betrieb
Mehr Sicherheit im Ruhestand
Betriebliche Altersvorsorge: Die unterschätzte zweite Säule der Altersvorsorge
Warum die zweite Säule der Altersvorsorge in der Reformdebatte stärker in den Fokus rücken sollte, erläutern die Analysten von BlackRock.
Jetzt lesen

Kunde muss für Pflichtverletzung des Maklerbüros geradestehen

Zwar habe der Versicherungsnehmer die Kostenvoranschläge nicht selbst als Rechnungen zur Regulierung bei der Versicherung eingereicht. Dennoch müsse er sich die Erklärungen des Maklerbüros, aus denen die Obliegenheitsverletzung folge, zurechnen lassen. Dies folge daraus, dass der Versicherte das Maklerbüro beauftragte und somit eine Zurechnung des Verhaltens über § 166 Abs. 1 BGB erfolgen könne.

Anzeige
Junge Mitarbeiterin im Betrieb
Mehr Sicherheit im Ruhestand
Betriebliche Altersvorsorge: Die unterschätzte zweite Säule der Altersvorsorge
Warum die zweite Säule der Altersvorsorge in der Reformdebatte stärker in den Fokus rücken sollte, erläutern die Analysten von BlackRock.
Jetzt lesen

Darauf, dass dem Versicherten selbst womöglich keine Arglist vorzuwerfen sei, komme es aufgrund dieser Zurechnung nicht mehr an. Maßgeblich sei, dass aufgrund der zurechenbaren Arglist des Maklerbüros die Versicherung dem Versicherungsnehmer gegenüber gem. § 28 Abs. 2 VVG leistungsfrei geworden ist. Eine Leistungspflicht bestehe mithin nicht.

Experten-Insights zum Thema
Oliver Riedel, Baader-Bank-CEO
Anzeige
Baader Investment Conference
„Wir wollen die bisher beste Konferenz ins Rennen schicken“

Ob die vom OLG Frankfurt festgestellte Arglist auch die Wirksamkeit der von der Versicherung ausgesprochenen Kündigung des Versicherungsvertrages zur Folge hat, bleibt hingegen offen. Denn auf die Feststellung der Wirksamkeit der Kündigung erstreckte sich das Klagebegehren des Versicherten nicht.

Experten-Insights zum Thema
Oliver Riedel, Baader-Bank-CEO
Anzeige
Baader Investment Conference
„Wir wollen die bisher beste Konferenz ins Rennen schicken“

Das meint der Experte

In seiner Entscheidung stellte das OLG Frankfurt klar, dass Erklärungen von Versicherungsmaklern, die eine Obliegenheitsverletzung begründen, dem Versicherungsnehmer zugerechnet werden können. Somit treffen den Versicherten die Konsequenzen der Fehler des Versicherungsmaklers. Dabei werden nicht nur falsche Angaben berücksichtigt, sondern auch eine unterlassene Richtigstellung falscher Angaben, wenn davon Kenntnis erlangt wurde.

Den Versicherten selbst braucht dafür keine Schuld zu treffen. Reicht der Makler also fälschlicherweise Kostenvoranschläge als Rechnungen ein, kann das den Versicherer zur Leistungsverweigerung und Vertragskündigung berechtigen.

Einer etwaigen Haftung des Maklerbüros gegenüber dem Versicherten aufgrund von Pflichtverletzungen aus dem Maklervertrag steht die Zurechnung jedoch nicht entgegen.


Über den Autor:
Björn Thorben M. Jöhnke ist Fachanwalt für Versicherungsrecht und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz. Jöhnke ist Partner der Hamburger Rechtsanwaltskanzlei Jöhnke & Reichow. Die Kanzlei hält regelmäßig Veranstaltung zum Wettbewerbs- und Vermittlerrecht und veranstaltet einen jährlichen Vermittlerkongress. 

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Versicherungen
  3. Recht & Regulatorik
  4. Sachversicherung
  5. Wohngebäudeversicherung
  6. News
  7. Versicherungsrecht
Empfehlungen der Redaktion
Interview Foto: Nicht allzu negativ über den Ex-Vertrieb sprechen
Wem gehört der Kundenbestand?
„Nicht allzu negativ über den Ex-Vertrieb sprechen“
Der Heidelberger Strukturvertrieb Königswege will seinen Vertriebspartnern künftig das Recht am eigenen Kundenstamm einräumen. Eine Ausnahme, erklärt Rechtsanwalt Jens Reichow im Gespräch mit DAS INVESTMENT. Worauf ehemalige Vertriebspartner besonders achten müssen, um keinen Rechtsstreit zu riskieren.
Foto: Wann ist ein Erdrutsch ein Erdrutsch?
Elementarschadenversicherung
Wann ist ein Erdrutsch ein Erdrutsch?
Die Elementarschadensversicherung als Baustein der Wohngebäudeversicherung versichert den Erdrutsch oft zusätzlich mit. Doch bei Objektschäden, die durch dauerhafte, nicht ruckartige Erdbewegungen ausgelöst werden, gibt es oft Streit. Rechtsanwalt Björn Thorben Jöhnke kommentiert das BGH-Urteil zu einem solchen Fall.
Foto: Wie beweist man der Kfz-Versicherung den Autodiebstahl?
Rechtsanwalt klärt auf
Wie beweist man der Kfz-Versicherung den Autodiebstahl?
Ein leerer Parkplatz ist in der Regel wenig aussagekräftig: Wie man als Versicherter den Beweis eines Autodiebstahls in der Kfz-Versicherung erbringt, erklärt Rechtsanwalt Björn Thorben Jöhnke.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Foto: Hab Mut zu springen“ – wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten
Almut Sonnhalter im Gespräch
„Hab Mut zu springen“ wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten
Almut Sonnhalter plante ihr eigenes Family Office heimlich an Autobahnraststätten, bis sie dort jemand erkannte. Im Podcast spricht sie über Partnerschaft zu fünft.
Foto: Bis zu welchem Alter sich ein Altersvorsorgedepot lohnt
DI+ Modellrechnung
Bis zu welchem Alter sich ein Altersvorsorgedepot lohnt
Das neue Altersvorsorgedepot lohnt sich hauptsächlich für junge Sparer? Versicherungsexperte Robert Bahnsen widerspricht. Warum er – im Gegenteil – ein Mindestalter ansetzt.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste