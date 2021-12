„Trotzdem 6 % Rendite“ 29 % Gebühren: So wehrt sich DEVK gegen Bild-Vorwürfe

An einem Beispiel rechnet die Bild-Zeitung aktuell vor, dass für eine private Rentenversicherung fast 30 Prozent der Anlagesumme an Gebühren anfallen: Beschert die Versicherung den Kunden also statt Gewinnen eher Verluste? Das sagt die DEVK zu der Berechnung.