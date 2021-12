Versicherungsvertrieb „Kunden verlieren Vertrauen in Kompetenz der Banken“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Können Banken und Sparkassen auch Versicherungen? Aus Sicht der Finanzinstitute ist das gar keine Frage. Doch bei den Deutschen schwindet das Vertrauen, zeigt eine aktuelle Umfrage unter rund 2.000 18- bis 69-Jährigen, die in ihren Haushalten über Versicherungsthemen mitentscheiden. Demnach hat sich die Einstellung zur Allfinanz-Beratung seit dem Jahr vor Ausbruch der Finanzkrise deutlich gewandelt.

Denn 2007 konnten sich noch 61 Prozent der 18- bis 69-jährigen Versicherten gut vorstellen, sich vom Ansprechpartner ihrer Hausbank oder Sparkasse auch zu ihren Policen beraten zu lassen. Heute trifft das nur noch für jeden Dritten voll oder eher zu, zeigt der Schwerpunktbericht „Banken- und Agenturvertrieb“ aus dem Kundenmonitor Assekuranz 2021 der Branchenanalysten von Sirius Campus und Aeiforia.

Als möglichen Grund für das zunehmende Zögern der Kunden führen die Studienautoren an, dass auch deren Vertrauen in die Kompetenz des Bankenvertriebs gesunken ist. Demnach trauen nur noch 37 Prozent ihrer Bank oder Sparkasse zu, sie in Absicherungsfragen ebenso gut wie ihr Versicherer zu beraten. 2007 lag dieser Wert noch bei 60 Prozent. Vor allem ältere Kunden sehen die Beratung „durch die Bank“ mit Skepsis.

Bester Anlass für Versicherungsabschluss

Insbesondere die Teilnehmer im Alter bis 30 Jahren und weibliche Versicherte sind nach Angaben der Studienautoren hingegen vergleichsweise positiv gegenüber dem Bankenvertrieb eingestellt. Sie nennen den Kauf eines Eigenheims oder einer Eigentumswohnung per Immobilienfinanzierung übereinstimmend als naheliegendsten Anlass, um eine Versicherung über eine Bank oder Sparkasse abzuschließen.

Alle zumindest potenziell am Bankvertrieb interessierten Kunden sehen die Kontoeröffnung als beste Gelegenheit an, um auch eine Versicherung abzuschließen. Es folgen die Beratungsanlässe Immobilien-, Bau- oder Autofinanzierung. Eine bevorstehende Reise oder ein Auslandsaufenthalt werden hingegen nur von Wenigen als passenden Zeitpunkt für einen Versicherungsabschluss bei einer Bank oder Sparkasse genannt.