Höhere Überschüsse Kunden von Run-off-Versicherern stehen besser da

Das Niedrigzinsumfeld der vergangenen Jahre hat das traditionelle Geschäftsmodell der Lebensversicherer stark unter Druck gesetzt. Mehrere Gesellschaften gingen daraufhin in den sogenannten Run-Off, boten den Kunden also keine neuen Verträge mehr an. Bis Ende 2021 befanden sich sieben deutsche Lebensversicherer mit einem Prämienvolumen von insgesamt 3,7 Milliarden Euro im externen Run-off. Das entspricht einem Marktanteil von rund 4 Prozent.

„Diese Zahlen beziehen sich auf Versicherer, die über einen Unternehmensverkauf als Ganzes an einen externen Spezialisten, eine sogenannte Run-off-Plattform, veräußert wurden“, erklärt Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata. Daneben gebe es noch einige Gesellschaften, die ihre geschlossenen Verträge selbst abwickeln und sich damit im internen Run-off befinden.

In ihrer Studie nahmen Heermann und seine Kollegen zehn solcher Run-off-Versicherer unter die Lupe. Dabei stand vor allem deren Ertragslage im Vordergrund. Daher haben die Assekurata-Forscher unter anderem die Rohüberschussquoten im zehnjährigen Verlauf untersucht.

Überdurchschnittliche Rohüberschüsse

Das Ergebnis: Die Rohüberschüsse bei der Run-off-Gruppe fallen seit dem Bilanzjahr 2017 deutlich höher aus als im Marktdurchschnitt. „Hierzu tragen positive Kosteneffekte durch wegfallende Abschlusskosten und hohe außerordentliche Erträge aus den am Kapitalmarkt angelegten Geldern wesentlich bei“, erklären die Forscher.

© Assekurata

Auch die Kunden profitieren davon. Denn bei der Verteilung des Rohüberschusses zwischen Versicherer und Kunden richten sich laut Studie die Run-off-Versicherer zwar stärker nach den Aktionären. So haben Lebensversicherer mit geöffnetem Neugeschäft 2021 etwa 86 Prozent des Rohüberschusses an ihre Kunden weitergegeben haben. Bei den Run-off-Versicherern waren es lediglich 70 Prozent.

Große Unterschiede bei der Umsatzrendite

Doch trotz des geringeren Beteiligungsanteils stehen Kunden von Run-off-Versicherern besser als die der Mitbewerber mit Neugeschäft da. Dies macht Heermann an der Kennzahl Umsatzrendite für Kunden fest. Bei der Gruppe der Run-off-Versicherer fällt die Umsatzrendite seit 2017 höher aus als im Markt. „Somit zahlt sich trotz der auf die Eigentümer ausgerichteten Verteilungsphilosophie der höhere Überschuss auch für die Kunden bilanziell aus“, fasst Heermann zusammen.

Als einen maßgeblichen Grund für die höhere Umsatzrendite für Kunden von Lebensversicherern, die nicht mehr am Neugeschäft interessiert sind, nennt Heermann die Mindestzuführungsverordnung (MindZV). Diese sichert den Kunden eine Mindestertragsbeteiligung an den verschiedenen Überschussquellen gesetzlich zu, so dass auch sie etwas von steigenden Ergebnissen haben. „Ein Automatismus ist dies allerdings nicht, da wir zwischen den einzelnen Unternehmen große Unterschiede bei der Umsatzrendite für Kunden feststellen konnten,“ so der Assekurata-Bereichsleiter.

Künftig mehr Übernahmen von Teilbeständen

Für den weiteren Ausblick geht Assekurata davon aus, dass der externe Run-off-Markt trotz der gestiegenen Zinsen intakt bleibt. Zwar hätten sich die Finanzierungsbedingungen für die Altgarantien bei vielen Lebensversichern durch den Zinsaufschwung verbessert, gleichwohl könne die Abgabe geschlossener Bestände auch weiterhin Kapital und Managementkapazitäten freisetzen. „Denkbar ist dabei, dass es vermehrt zu Übernahmen von Teilbeständen anstatt ganzer Risikoträger kommen wird“, vermutet Heermann. Hierzu passen die Mitte 2022 bekannt gewordenen Vorhaben von Axa und Zurich, jeweils ein Policenpaket von alten klassischen Lebensversicherungen an Run-off-Plattformen veräußern zu wollen.