Kundenberatung und Digitalisierung Umfrage zeigt Tops und Flops der Versicherungs-Apps

Versicherungen bieten immer mehr digitale Dienste auf ihren Internetseiten oder per App auf dem Smartphone an. Doch nicht jeder Online-Service kommt bei den Kunden gut an. Das zeigt eine aktuelle Umfrage, wonach auch der persönliche Ansprechpartner weiterhin wichtig bleibt.