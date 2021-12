Kundengespräche über Performance Die Nadel im Heuhaufen: Von den alltäglichen Leiden eines Beraters

Selbst professionellen Marktteilnehmern ist es also langfristig nahezu unmöglich, in allen Marktphasen weit überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Angesichts dieser Tatsache heute schon wissen zu wollen, wo künftig die Nadel im Heuhaufen versteckt ist, kommt reiner Spekulation gleich. Es geht vielmehr darum, Kunden als auch Berater davon zu überzeugen, über verschiedene Köpfe, Stile und Anlageklassen zu investieren und damit eine hinreichende Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten.über mehrere Anlageklassen mit VV-Fonds ist – auch hier wiederhole ich mich gern – kein Sprint, sondern ein Triathlon. Es kommt darauf an, eine lange Distanz beziehungsweise Anlagedauer ohne nennenswerte Einbrüche mit einem stetigen Tempo in allen Disziplinen zu bewältigen. Dazu gehört auch, einigen Produkten innerhalb der Portfolio-Kombination die gewollten Phasen durchschnittlicher Performance zuzugestehen.Ihr Klaus-Dieter ErdmannKlaus-Dieter Erdmann ist Gründer und Geschäftsführer der MMD Multi Manager GmbH in Arnsberg. Das Unternehmen hat sich auf die Analyse vermögensverwaltender Fonds spezialisiert und wertet mit Hilfe einer hauseigenen Datenbank kontinuierlich mehr als 1.500 Angebote dieser Produktkategorie aus. Für DER FONDS berichtet Erdmann alle zwei Wochen über neue Trends in der Vermögensverwalterfonds-Szene.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an