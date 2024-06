Für seine Studie „Kundenlieblinge 2024“ nahm das Analysehaus Servicevalue rund 10.000 Unternehmen aus rund 200 Branchen unter die Lupe. Dabei wurden Aussagen zum Preis, Service und Qualität der Produkte oder Dienstleistungen der untersuchten Anbieter in einem zweistufigen Webmonitoring-Verfahren analysiert.

In der ersten Stufe, dem Crawling, wurden öffentliche, deutsche oder deutschsprachige Internetquellen inklusive redaktioneller Webseiten und Social Media nach Erwähnungen von Marken und Unternehmen in Verbindung mit den drei Themenfeldern Preis, Qualität und Service durchsucht. Dabei wurden auch die in den Einträgen verwendeten Emojis analysiert. Auch Likes wurden berücksichtigt.

In der zweiten Stufe wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet. Die KI bestimmte unter anderem, ob die Erwähnungen und die Emojis als positiv, negativ oder neutral zu bewerten sind.

Branchenbeste immer mit 100 Punkten

Anschließend wurden aufgrund des Tonalitätssaldos und der Reichweite Punkte vergeben und für jedes Unternehmen zu einem Gesamtpunktwert zusammengerechnet. Dabei bekam das branchenbeste Unternehmen immer 100 Punkte. Daher ist nur ein Vergleich innerhalb jeder Branche, nicht aber zwischen den Branchen möglich. Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Gesamtpunktwert erreichen, erhielten die Auszeichnung „Kundenlieblinge 2024“.

