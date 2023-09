Deutschland-Monitor Kundenurteil: Diese 3 Versicherer punkten in 10 von 11 Sparten

Welche Versicherer zählen Kunden in welchen Versicherungssparten zu den Besten? Dieser Frage ging die Ratingagentur Servicevalue in Kooperation mit dem Tagesspiegel im „Deutschland Monitor - Versicherer“ nach. Dazu haben die Forscher mehr als 70.000 Verbraucherurteile zu 159 Versicherern eingeholt und ausgewertet. Die untersuchten Versicherer sind in bis zu elf unterschiedlichen Sparten vertreten.

Die Methode

Jeder Umfrageteilnehmer erhielt eine Auswahl von Versicherungssparten. Daraus wählte er die aus, die für ihn relevant sind. Zu jeder dieser Sparten bekam er eine Liste an Versicherern angezeigt. Hatte er Angebote oder Leistungen von einem Versicherer aus den Listen in Anspruch genommen, durfte er diesen bewerten.

Die Frage lautete: „Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den Angeboten und Leistungen von [Versicherer XY] als [Ver- sicherungssparte XY]?“ Die fünfstufige Antwortskala erstreckte sich von sehr zufrieden (1) bis nicht zufrieden (5).„Bestes Drittel“

„Bestes Drittel" neu definiert

Daraus errechneten die Forscher für jede Sparte den Mittelwert. Wer zum besten Drittel in seiner Sparte zählt, wurde als bester Versicherer ausgezeichnet. Allerdings gestaltet sich die Berechnung des „besten Drittels“ etwas kompliziert. Denn dabei geht es nicht um die 33 Prozent der Unternehmen mit den besten Mittelwerten. Vielmehr zeichnen die Forscher die Versicherer innerhalb einer Versicherungssparte aus, deren empirischer Mittelwert niedriger als der beste empirische Mittelwert zuzüglich des Drittels der Differenz zwischen dem besten und dem schlechtesten Mittelwert liegt. Dies erkläre auch, weshalb die Anzahl der ausgezeichneten Versicherer je Sparte auch nicht einem Drittel aller Versicherer einer Versicherungssparte entsprechen muss, heißt es in der Studie.

Bei der BU-Versicherung reichen die so ermittelten Bestwerte von 2,51 bis 2,58, bei der Lebensversicherung von 2,49 bis 2,59, bei der Haftpflichtversicherung von 2,45 bis 2,53, bei der Hausratversicherung von 2,49 bis 2,56, bei der Rechtsschutzversicherung von 2,45 bis 2,52. Auch in den restlichen Sparten waren die Mittelwerte des „besten Drittels“ ähnlich.

Bestbewertete Versicherer

Einige Versicherer schneiden gleich mehreren Sparten mit Auszeichnung ab. Allianz, Ergo und Huk-Coburg konnten sogar in zehn von elf Sparten punkten. Zurich folgt knapp dahinter mit neun Sparten. Arag, Cosmos Direkt und R+V zählen in sieben, Baloise, Gothaer und Münchener Verein in sechs Sparten zum „besten Drittel“. ADAC Versicherung und DEVK punkten jeweils in fünf Sparten.

