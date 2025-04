Das Online-Karriereportal Kununu wertet regelmäßig die Gehaltsdaten für verschiedene Unternehmen, Berufe, Standorte und Hierarchieebenen aus. In seiner aktuellen Auswertung hat das Portal nun die 40 Berufe ermittelt, in denen im Schnitt die höchsten Gehälter gezahlt werden.

Allerdings werden bei Kununu-Auswertungen lediglich die Gehaltsangaben berücksichtigt, die die Nutzer freiwillig in der Datenbank machen. Daher können die Ergebnisse leicht von den tatsächlich gezahlten Gehältern abweichen.

Fluglotsen verdienen am besten

Die Flugverkehrskontrolleure, also Fluglotsen, führen das Ranking der bestbezahlten Berufe Deutschlands mit einem Durchschnittsgehalt von 93.900 Euro brutto jährlich an. Die Gehaltszufriedenheit liegt laut Kununu bei 78 Prozent. Die Gehaltsspanne in dem Beruf reicht von 37.800 Euro bis 194.300 Euro – der Beruf bietet also bereits beim Einstieg ein hohes Gehalt.