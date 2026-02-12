Im Gehaltsranking der Frauen landen Versicherer auf Platz 3. In welchen Branchen Männer am meisten verdienen, zeigt die aktuelle Studie des Karriere-Portals Kununu.

Die höchsten Durchschnittsgehälter bekommen Männer laut Kununu-Statistik in der Versicherungsbranche.

Für seinen aktuellen Gehaltscheck hat das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu über 1,13 Millionen Gehaltsangaben ausgewertet, darunter rund 615.000 aus dem Jahr 2025.

Die Methode

Das Ranking basiert ausschließlich auf Bewertungen der Plattform Kununu. Obwohl mit über 1.000 Gehaltsangaben pro Branche eine gewisse Basis gegeben ist, spiegelt dies nur die Erfahrungen der dort aktiven Nutzer wider.

Das Ergebnis

Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Deutschland beträgt 51.272 Euro. Das sind gut 1.000 Euro mehr als im Vorjahr (50.239 Euro).

Während die Durchschnittsgehälter der Frauen in der Versicherungswirtschaft bei 55.949 Euro liegen, können sich Männer über Bruttogehälter von im Schnitt rund 68.000 Euro jährlich freuen. Das entspricht einer Differenz von mehr als 1.000 Euro im Monat. Damit landet die Versicherungsbranche im Gehaltsranking bei Männern auf Platz 1.

Welche weiteren Branchen sich Männern gegenüber auch sehr großzügig zeigen und was Mitarbeiter bei den Top-10-Branchen verdienen, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Platz 10: Internet 1 / 10 Handy-Aufnahme einer Sportveranstaltung: Auch die Internet-Branche zählt zu den zehn Geschäftsfeldern, wo nicht nur Frauen, sondern auch Männer die höchsten Durchschnittsgehälter bekommen. Bildquelle: Unsplash