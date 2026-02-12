Diese Branchen zahlen Männern die höchsten Gehälter
Für seinen aktuellen Gehaltscheck hat das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu über 1,13 Millionen Gehaltsangaben ausgewertet, darunter rund 615.000 aus dem Jahr 2025.
Die Methode
Das Ranking basiert ausschließlich auf Bewertungen der Plattform Kununu. Obwohl mit über 1.000 Gehaltsangaben pro Branche eine gewisse Basis gegeben ist, spiegelt dies nur die Erfahrungen der dort aktiven Nutzer wider.
Das Ergebnis
Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Deutschland beträgt 51.272 Euro. Das sind gut 1.000 Euro mehr als im Vorjahr (50.239 Euro).
Während die Durchschnittsgehälter der Frauen in der Versicherungswirtschaft bei 55.949 Euro liegen, können sich Männer über Bruttogehälter von im Schnitt rund 68.000 Euro jährlich freuen. Das entspricht einer Differenz von mehr als 1.000 Euro im Monat. Damit landet die Versicherungsbranche im Gehaltsranking bei Männern auf Platz 1.
Durchschnittsgehalt Männer (brutto/Jahr): 58.954 Euro
Durchschnittsgehalt Frauen: 47.376 Euro
Gehaltslücke / Gender Pay Gap: 11.578 Euro