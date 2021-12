10 Firmen im Kununu-Ranking Die nettesten Chefs der Finanzbranche

Auf der Online-Plattform kununu.com können Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber ein Zeugnis ausstellen. Die Bewertungsplattform will ein Leitfaden sein: Arbeitnehmer können sich über ihren potenziellen Arbeitgeber informieren. Dazu lesen sie die Beurteilungen von Mitarbeitern, die bereits Erfahrung mit dem Unternehmen gesammelt haben.



Nach insgesamt 13 Karriere- und Wohlfühlfaktoren können Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber bei Kununu beurteilen. Zusätzlich sind sie aufgerufen, auch speziellere Angaben zur Situation im Unternehmen zu machen. Arbeitnehmer, die mit einer Bewerbung liebäugeln, können so sehen, ob ein Unternehmen beispielsweise eine Kantine hat oder Hunde am Arbeitsplatz zulässt.



Exklusiv für DAS INVESTMENT hat Kununu zum Stichtag 13. Oktober ein Ranking erstellt, das die nettesten Chefs der Finanzbranche aufführen soll. In die Bewertung flossen die Bewertungen für 115 Unternehmen in der Kategorie Vorgesetztenverhalten. Maximal erreichbar waren jeweils 5,0 Punkte.